Здоровье

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Роспотребнадзор не видит угрозы распространения бубонной чумы в России, но предупреждает, что возможны единичные случаи заражения. Ранее бубонную чуму выявили у двух человек на западе Монголии, в регионе, который граничит с Алтаем.
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В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы в России

Поскольку чума — природно-очаговая инфекция, заразившиеся в Китае и Монголии, вероятно, употребляли в пищу сурков. Ранее сообщалось, что у двух жителей Западной Монголии, которая граничит с Республикой Алтай, выявили бубонную чуму.
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