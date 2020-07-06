Здоровье
Эхо МосквыРоспотребнадзор не видит угрозы распространения бубонной чумы в России
Роспотребнадзор не видит угрозы распространения бубонной чумы в России, но предупреждает, что возможны единичные случаи заражения. Ранее бубонную чуму выявили у двух человек на западе Монголии, в регионе, который граничит с Алтаем.
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с чего всё началось
Поскольку чума — природно-очаговая инфекция, заразившиеся в Китае и Монголии, вероятно, употребляли в пищу сурков. Ранее сообщалось, что у двух жителей Западной Монголии, которая граничит с Республикой Алтай, выявили бубонную чуму.РИА Новости04:51
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