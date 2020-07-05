Здоровье

КоммерсантъКоммерсантъРоспотребнадзор не видит угрозы распространения бубонной чумы в России

Опасности распространения бубонной чумы в России нет, но возможны единичные случаи заражения, заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
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с чего всё началось

В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы в России

Поскольку чума — природно-очаговая инфекция, заразившиеся в Китае и Монголии, вероятно, употребляли в пищу сурков. Ранее сообщалось, что у двух жителей Западной Монголии, которая граничит с Республикой Алтай, выявили бубонную чуму.
РИА Новости04:51

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В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы в России

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В Роспотребнадзоре рассказали, угрожает ли России бубонная чума

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