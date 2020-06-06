Общество
RuNews24.ruНовый театральный сезон в России может начаться со зрителями
Вынужденные каникулы у актеров продлятся до сентября или октября. А к этому времени ситуация с заражением COVID-19, вполне возможно,станет легче. По крайней мере, на это рассчитывают в Роспотребнадзоре.
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с чего всё началось
Организация выхода учреждений культуры из периода нерабочих дней является приоритетной задачей. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече президента РФ Владимира Путина с деятелями культуры ко Дню русского языка.ТАСС08:31
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Политика
Ростуризм перешел в прямое подчинение правительству
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Федерального агентства по туризму от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству, агентству передаются функции надзора за туроператорами, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 16:10
Космос
Моделирование находит новое происхождение сверхмассивных черных дыр
Компьютерное моделирование, проведенное астрофизиками в университете Тохоку в Японии, выявило новую теорию происхождения сверхмассивных черных дыр.
AstroNews.ru 03 июня в 08:49
Общество
Обновлены данные по заражению в районах Нижегородской области
Правительство Нижегородской области представило новые данные по заражению коронавирусом в районах и муниципальных округах .
ТаракаНН 09:05
Космос
Жизнь на Марсе предложили искать с помощью лазерного сканирования
Метод основан на флуоресцентном излучении биообъектов микроскопического размера после их облучения лазерным лучом.
Популярная механика вчера в 03:28
Политика
В России ответили на обвинения в поддержке беспорядков в США
Ранее бывший советник по национальной безопасности администрации Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что за массовыми беспорядками в США может стоять Россия.
Lenta.ru 11:49
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие
Юлия покорила всех на чемпионате Европы в сезоне 2013/2014, став самой молодой чемпионкой, а после завоевала «золото» в командном первенстве Олимпиады.
LoginCasino.com вчера в 09:30
Религия
7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы
Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
Менделеевские новости 05:36
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает РИА «Новости».
Ведомости 11:23
Здоровье
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
Гаджеты
Рассекречены комплектации и цвета Xiaomi Redmi 9
В интернете-рассекретили комплектации и цветовые решения модели Redmi 9 от компании Xiaomi.
Дни24 06:28
Политика
В Китае призвали отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу отечественных
В Китае призвали отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу отечественных.
Ferra 04:05
Футбол
Байер — Бавария 2:4
Газета.Ru 08:56
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
Общество
Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли
Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:58
Авто
Автомобили Lada покидают авторынок Евросоюза
Как оказалось, Lada 4x4 покинула европейский рынок не "в одиночестве", а вместе со всеми остальными моделями отечественного бренда.
Новые автомобили 03 июня в 11:32
Политика
Москва отреагировала на решение Киева по аренде земельных участков
Отмечается, что 27 мая Киевская городская администрация уведомила посольство России о расторжении договоров аренды на три земельных участка, расположенных в Киеве и предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла.
Взгляд.ру 04 июня в 12:25
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 09:59
Здоровье
57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае
По информации оперативного штаба на пятницу, 5 июня в Алтайском крае вторые сутки снижается прирост заболевших.
Kursk.com вчера в 02:26
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
Технологии
Генетик рассказал, как единая база данных о россиянах поможет медикам
Эксперт выразил уверенность, что создание базы будет способствовать развитию персонализированной медицины — когда врачи лечат не на основе обезличенных общих рекомендаций, а учитывают индивидуальные особенности конкретного пациента.
News.ru 11:38
Общество
Карелия снимает пропускной режим на въезде в республику
Карелия с понедельника, 8 июня, снимает пропускной режим, который был введён на въезде в республику из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:38
Шоу-бизнес
Экс-жена Джигарханяна грубо высказалась по поводу смерти Юлии Норкиной
Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала кончину Юлии Норкиной, о которой стало известно в минувшую пятницу.
iReactor 05:47
Общество
В Татарстане отменен масочный режим на открытом воздухе
В Татарстане отменен перчаточно-масочный режим в общественных местах на открытом воздухе, передает ТАСС.
МИР 24 10:42
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru вчера в 05:05
Футбол
«Боруссия» Д победит «Герту» в 30-м туре Бундеслиги
Матч 30-го тура Бундеслиги «Боруссия» Д – «Герта» состоится шестого июня на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 19:30 по московскому времени.
ODDS.ru 02:53
Общество
Пиво оказалось самым популярным напитком среди россиян на самоизоляции
Самым популярным алкогольным напитком в России во время самоизоляции оказалось пиво, сообщили эксперты компании Такском.
Политическая Экспертиза 02:29
Киберспорт
Игрок Virtus.pro ILTW оскорбил члена команды во время игры
Керри Virtus.pro Игорь «ILTW» Филатов во время игры в паблике оскорбил бывшего игрока B8 и Fnatic Стива «Xcalibur» Йе, с которым играл в одной команде.
Metaratings 09:43
Общество
В Крыму назвали дату открытия курортов для туристов
Названа предварительная дата открытия курортов в Крыму. Отдыхающих могут начать принимать уже с 1 июля.
Рамблер вчера в 12:33
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ вчера в 04:10