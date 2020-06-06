Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruНовый театральный сезон в России может начаться со зрителями

Вынужденные каникулы у актеров продлятся до сентября или октября. А к этому времени ситуация с заражением COVID-19, вполне возможно,станет легче. По крайней мере, на это рассчитывают в Роспотребнадзоре.
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с чего всё началось

Попова назвала приоритетной задачу по возобновлению работы учреждений культуры

Организация выхода учреждений культуры из периода нерабочих дней является приоритетной задачей. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече президента РФ Владимира Путина с деятелями культуры ко Дню русского языка.
ТАСС08:31

Подробнее о событии

Попова заявила о надежде начать новый театральный сезон со зрителями

РБК08:58

Роспотребнадзор: новый сезон театры могут начать со зрителями

Фонтанка.Ру08:57

Попова назвала возобновление работы учреждений культуры приоритетом

РИА Новости08:29

Глава Роспотребнадзора: Новый театральный сезон могут начать со зрителями

Комсомольская правда08:04

Попова выразила надежду на стабильное развитие ситуации с COVID-19

Известия08:28

Путин ждет, что рекомендации Роспотребнадзора для работы театров будут подготовлены быстро

ТАСС08:21

Попова: театральный сезон может начаться со зрителями в залах

RT на русском08:38
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Политика

Ростуризм перешел в прямое подчинение правительству

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Федерального агентства по туризму от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству, агентству передаются функции надзора за туроператорами, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 16:10
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Космос

Моделирование находит новое происхождение сверхмассивных черных дыр

Компьютерное моделирование, проведенное астрофизиками в университете Тохоку в Японии, выявило новую теорию происхождения сверхмассивных черных дыр.
AstroNews.ru 03 июня в 08:49
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Общество

Обновлены данные по заражению в районах Нижегородской области

Правительство Нижегородской области представило новые данные по заражению коронавирусом в районах и муниципальных округах .
ТаракаНН 09:05
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Космос

Жизнь на Марсе предложили искать с помощью лазерного сканирования

Метод основан на флуоресцентном излучении биообъектов микроскопического размера после их облучения лазерным лучом.
Популярная механика вчера в 03:28
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Политика

В России ответили на обвинения в поддержке беспорядков в США

Ранее бывший советник по национальной безопасности администрации Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что за массовыми беспорядками в США может стоять Россия.
Lenta.ru 11:49
Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие

Юлия покорила всех на чемпионате Европы в сезоне 2013/2014, став самой молодой чемпионкой, а после завоевала «золото» в командном первенстве Олимпиады.
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Религия

7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы

Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
Менделеевские новости 05:36
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Политика

Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает РИА «Новости».
Ведомости 11:23
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Здоровье

Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
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Гаджеты

Рассекречены комплектации и цвета Xiaomi Redmi 9

В интернете-рассекретили комплектации и цветовые решения модели Redmi 9 от компании Xiaomi.
Дни24 06:28
Политика

В Китае призвали отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу отечественных

В Китае призвали отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу отечественных.
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Футбол

Байер — Бавария 2:4

Газета.Ru 08:56
Хоккей

Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
4
Общество

Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли

Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:58
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Авто

Автомобили Lada покидают авторынок Евросоюза

Как оказалось, Lada 4x4 покинула европейский рынок не "в одиночестве", а вместе со всеми остальными моделями отечественного бренда.
Новые автомобили 03 июня в 11:32
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Политика

Москва отреагировала на решение Киева по аренде земельных участков

Отмечается, что 27 мая Киевская городская администрация уведомила посольство России о расторжении договоров аренды на три земельных участка, расположенных в Киеве и предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла.
Взгляд.ру 04 июня в 12:25
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Политика

Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 09:59
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Здоровье

57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае

По информации оперативного штаба на пятницу, 5 июня в Алтайском крае вторые сутки снижается прирост заболевших.
Kursk.com вчера в 02:26
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Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
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Технологии

Генетик рассказал, как единая база данных о россиянах поможет медикам

Эксперт выразил уверенность, что создание базы будет способствовать развитию персонализированной медицины — когда врачи лечат не на основе обезличенных общих рекомендаций, а учитывают индивидуальные особенности конкретного пациента.
News.ru 11:38
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Общество

Карелия снимает пропускной режим на въезде в республику

Карелия с понедельника, 8 июня, снимает пропускной режим, который был введён на въезде в республику из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:38
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Шоу-бизнес

Экс-жена Джигарханяна грубо высказалась по поводу смерти Юлии Норкиной

Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала кончину Юлии Норкиной, о которой стало известно в минувшую пятницу.
iReactor 05:47
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Общество

В Татарстане отменен масочный режим на открытом воздухе

В Татарстане отменен перчаточно-масочный режим в общественных местах на открытом воздухе, передает ТАСС.
МИР 24 10:42
Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru вчера в 05:05
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Футбол

«Боруссия» Д победит «Герту» в 30-м туре Бундеслиги

Матч 30-го тура Бундеслиги «Боруссия» Д – «Герта» состоится шестого июня на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 19:30 по московскому времени.
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Пиво оказалось самым популярным напитком среди россиян на самоизоляции

Самым популярным алкогольным напитком в России во время самоизоляции оказалось пиво, сообщили эксперты компании Такском.
Политическая Экспертиза 02:29
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Игрок Virtus.pro ILTW оскорбил члена команды во время игры

Керри Virtus.pro Игорь «ILTW» Филатов во время игры в паблике оскорбил бывшего игрока B8 и Fnatic Стива «Xcalibur» Йе, с которым играл в одной команде.
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В Крыму назвали дату открытия курортов для туристов

Названа предварительная дата открытия курортов в Крыму. Отдыхающих могут начать принимать уже с 1 июля.
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В Москве задержали двух участниц пикета у здания МВД на Петровке

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Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
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