Организация выхода учреждений культуры из периода нерабочих дней является приоритетной задачей. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече президента РФ Владимира Путина с деятелями культуры ко Дню русского языка.

с чего всё началось

По словам чиновницы, документ в ближайшее время опубликуют, пишет РИА Новости. Мы очень надеемся, что новый театральный сезон мы можем начать со зрителями в театре, — рассказала Попова на совещании президента России Владимира Путина с деятелями культуры.

Роспотребнадзор: новый театральный сезон может начаться со зрителями

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