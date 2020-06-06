Общество
News.ruРоспотребнадзор: новый театральный сезон может начаться со зрителями
По словам чиновницы, документ в ближайшее время опубликуют, пишет РИА Новости. Мы очень надеемся, что новый театральный сезон мы можем начать со зрителями в театре, — рассказала Попова на совещании президента России Владимира Путина с деятелями культуры.
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с чего всё началось
Организация выхода учреждений культуры из периода нерабочих дней является приоритетной задачей. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече президента РФ Владимира Путина с деятелями культуры ко Дню русского языка.ТАСС08:31
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Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
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Украинские пограничники поймали приплывших на лодке жителей ЛНР
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