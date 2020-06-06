Общество
News.ruРоспотребнадзор: новый театральный сезон может начаться со зрителями
По словам чиновницы, документ в ближайшее время опубликуют, пишет РИА Новости. Мы очень надеемся, что новый театральный сезон мы можем начать со зрителями в театре, — рассказала Попова на совещании президента России Владимира Путина с деятелями культуры.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Организация выхода учреждений культуры из периода нерабочих дней является приоритетной задачей. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече президента РФ Владимира Путина с деятелями культуры ко Дню русского языка.ТАСС08:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
Шоу-бизнес
Пелагея изменила имидж и помолодела
Пелагея опубликовала снимок в новом образе рядом со снимком 2014 года с проекта шоу «Голос».
Амур.инфо вчера в 05:06
Шоу-бизнес
Ксению Собчак раскритиковали в Сети за пост с песней «Убили негра»
Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в соцсетях пост с отрывком из песни «Убили негра», которую исполнила группа «Запрещенные барабанщики».
iReactor 11:49
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
Футбол
Игрок «Байера» стал самым молодым автором гола в истории Бундеслиги
Евро-футбол.ру 11:57
Здоровье
Диетолог рассказала о самом опасном супе
Известия вчера в 01:04
Религия
7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы
Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
Менделеевские новости 05:36
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 09:59
Политика
Российский посол ответил на обвинения о поддержке беспорядков в США
Российский посол Анатолий Антонов назвал "чушью и чепухой" обвинения в поддержке Москвой беспорядков в США, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.
РИА Новости 13:18
Политика
Киев передал Берлину предложения по перемирию на Донбассе
Украина направила Германии пакет предложений по обеспечению прекращения огня в Донбассе для согласования с руководством России, передает ТАСС слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Газета.Ru 11:22
Политика
Глава Египта объявил о новой инициативе по преодолению кризиса в Ливии
Согласно заявлению египетского лидера, инициатива включает в себя равноправное представительство трех регионов в президентском совете, объединение государственных институтов Ливии и принятие конституционной декларации.
BFM.ru 08:44
Происшествия
Пропавшего в лесу в Пермском крае мальчика нашли живым
Мальчик, который в среду вечером пропал в лесу в поселке Лель Пермского края, найден.
ТАСС 12:07
Политика
Ростуризм перешел в прямое подчинение правительству
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Федерального агентства по туризму от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству, агентству передаются функции надзора за туроператорами, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 16:10
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
Общество
Путин: На продвижение русской культуры денег хватит
На продвижение русской культуры и русского языка у государства денег хватит, заявил президент на видеоконференции с деятелями культуры.
Российская газета 08:28
Общество
В Калининградской области с 7 июня смягчат масочный режим
В Калининградской области с 7 июня разрешат ходить по улице без масок.
Клопс 10:58
Футбол
Переболевший коронавирусом Федун посетил тренировку «Спартака»
РИА Новости 11:49
Кино
Теория: как Росомаха будет введен в киновселенную Marvel
Российская газета 11:26
Общество
Татарстан отменил масочно-перчаточный режим в общественных местах
Власти РТ разрешили жителям республики находиться без масок и перчаток в общественных местах.
Российская газета 12:05
Здоровье
В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 15 июня
Оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса в Пермском крае продлил режим самоизоляции до 15 июня.
Пермский интернет-журнал Звезда вчера в 07:24
Здоровье
Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса
Группа ученых заявила, что в лечении коронавирусной инфекции может помочь препарат фамотидин, который применяется при изжоге.
Газета.Ru 01:58
Здоровье
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
Происшествия
В Ингушетии столкнулись два пассажирских автобуса
Столкнулись два автобуса ПАЗ-32053, принадлежащие ООО "Гигант", которые развозили рабочих данного сада.
ТАСС 12:19
Политика
Путин распорядился создать Национальную базу генетической информации
Президент России Владимир Путин распорядился создать Национальную базу генетической информации.
Газета.Ru 09:58
Экономика
Прибалтийский транзит пустят через терминал «Ультрамар» в Усть–Луге в июне
В полную силу терминал заработает с весны 2021–го, пропускная способность вырастет до 12 млн т в год, — говорит Виктор Гешеле.
DP.RU 04 июня в 13:18
Космос
Определились первые туристы для полета на МКС на корабле Маска
Взгляд.ру 04 июня в 03:38
Происшествия
На Камчатке умер один из двойняшек, которых морили голодом родители
Один из четырехмесячных двойняшек, которых морили голодом собственные родители на Камчатке, скончался в больнице, сообщает краевое следственное управление СК России.
РИА Новости 03:58
Культура
Скончалась актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон
Вечерняя Москва 11:11
Здоровье
В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом в России
Ситуацию с коронавирусной инфекцией в России удалось переломить, заявил в ходе круглого стола «Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы» замглавы Минздрава РФ Евгений Камкин.
Rambler News Service вчера в 13:24
Общество
Бэнкси посвятил картину протестам в США
РЕН ТВ 09:28