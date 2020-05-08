Коронавирус
REGNUMРоспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений
Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
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Дочь Валерия Меладзе Инга рассказала об отношениях с Верой Брежневой
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Доктор Мясников ответил на обвинение в требовании денег за интервью
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Lenta.ru вчера в 10:23
Общество
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На 9 мая в Тульской области зарегистрировано 86 новых заболевших коронавирусом Фото из архива Myslo.
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Общество
Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости 07 мая в 10:22
Общество
Еще более тысячи пациентов вылечились от коронавируса в Москве
В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 04:04
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Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве
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Химики научились определять следы марихуаны в выдыхаемом воздухе
Химики научились определять следы марихуаны в выдыхаемом воздухе.
Evo-rus.com вчера в 10:23
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Более 330 пациентов состоят на лечении в больнице в Коммунарке
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Газета.Ru 02:55
Общество
Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом
Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус и начальной стадией пневмонии.
ТАСС вчера в 20:26
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Комсомольская правда вчера в 10:27
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В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве адвоката
РИА Новости вчера в 14:07
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Более 5,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции провели в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 242 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 02:23
Общество
Названы российские регионы, которым угрожает засуха
Дефицит осадков весной привел к формированию условий для почвенной засухи в ряде регионов России.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 03:43
Происшествия
В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей
Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
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Общество
Дуров назвал 7 причин не переезжать в США
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Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
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Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин
Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ вчера в 20:54
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Дочь Михаила Задорнова Елена прикрылась гитарой на пикантном фото
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Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России
В России растет заболеваемость коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
РБК вчера в 16:13