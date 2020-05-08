Коронавирус
REGNUMРоспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений
Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
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Роспотребнадзор рекомендовал масочный режим и изоляцию пожилых до окончания пандемии
Коммерсантъвчера в 17:26
Роспотребнадзор направил в регионы рекомендации для поэтапного снятия ограничений
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Газета.Ru вчера в 05:53
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Коммерсантъ вчера в 09:44
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Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер заразилась коронавирусом. Ее госпитализировали с пневмонией в Коммунарку.
Коммерсантъ вчера в 20:14
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Коммерсантъ вчера в 21:13
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 07 мая в 08:02
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Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM вчера в 01:00
Общество
Загадочное видео Ким Чен Ына с двойниками попало в сеть
Московский Комсомолец вчера в 03:53
Общество
В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды
Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство.
Известия вчера в 17:49
Здоровье
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:27
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Минфин более чем в три раза увеличит продажи валюты в мае
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Российская газета вчера в 05:23
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Авторевю вчера в 17:00
Кино
Премьера сериала «Диверсант. Крым» состоится 9 мая на Первом канале
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Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
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РИА Новости вчера в 22:45
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В трейлере Partisans 1941 пояснили основы игрового процесса
Известно лишь, что релиз Partisans 1941 запланирован на лето, и выйдет игра на РС через Steam.
Игромания.ру вчера в 14:31
Политика
На Украине предложили отменить запрет на георгиевскую ленточку
Киев, 9 мая 2020, 06:59 — REGNUM Признать утратившим силу закон, запрещающий производство и распространение георгиевской ленты на Украине, предложил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич («Оппозиционная платформа — За жизнь»).
REGNUM вчера в 23:59
Политика
США назвали условие для продления договора СНВ
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года.
РИА Новости вчера в 17:53
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Руслан Мармазов: Защищая нациста-убийцу, украинские ультрас пытаются напомнить о себе
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Дочь Михаила Задорнова Елена прикрылась гитарой на пикантном фото
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OAnews вчера в 04:11
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«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире
ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
РБК 07 мая в 05:11