Коронавирус

REGNUMREGNUMРоспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений

Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
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Роспотребнадзор направил в субъекты РФ рекомендации для поэтапного снятия ограничений

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Участник предстоящего турнира UFC сдал положительный тест на коронавирус

Участник предстоящего турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 Роналду Соуза сдал положительный тест на наличие в организме коронавирусной инфекции.
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Зеленский назвал ошибкой отзыв посла Грузии из-за Саакашвили

Отзыв грузинского дипломата с Украины из-за назначения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой украинского исполнительного комитета национального совета реформ является ошибкой.
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Общество

Снятие карантина в Челябинской области пока не планируется

В ходе брифинга сегодня, 8 мая, губернатор Челябинской области сообщил, что о послаблениях можно будет начать говорить только после того, как количество излечившихся от коронавируса будет превышать количество заболевших.
Миасский рабочий вчера в 05:13
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Политика

Посол в США назвал неприемлемыми попытки принизить роль СССР в войне

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Общество

Воробьев сообщил об отсрочке штрафов за отсутствие масок

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона отсрочили введение наказания за отсутствие медицинской маски.
РИА Новости вчера в 14:16
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Музыка

Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer

Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
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Общество

Суды России могут вернуться к обычному режиму работы с 12 мая

Российские суды могут вернуться к работе с 12 мая.
Деловое.ТВ вчера в 03:41
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Футбол

ЦСКА составил символическую сборную из легионеров с наибольшим количеством матчей за клуб

Пресс-служба ЦСКА составила символическую сборную из иностранных футболистов, которые провели за команду наибольшее количество матчей.
Бомбардир.ру вчера в 13:47
Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
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В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом

Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:50
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Общество

Учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер заразилась коронавирусом

Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер заразилась коронавирусом. Ее госпитализировали с пневмонией в Коммунарку.
Коммерсантъ вчера в 20:14
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Армия и оружие

Корабли НАТО ушли из Баренцева моря

Группа кораблей НАТО ушла из Баренцева моря, сообщает пресс-служба Шестого флота США.
Коммерсантъ вчера в 21:13
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 07 мая в 08:02
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Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM вчера в 01:00
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Общество

Загадочное видео Ким Чен Ына с двойниками попало в сеть

Московский Комсомолец вчера в 03:53
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Кино

Названы самые любимые фильмы россиян о Великой Отечественной войне

РЕН ТВ 00:17
Общество

В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды

Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство.
Известия вчера в 17:49
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Здоровье

Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19

Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:27
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Финансы

Минфин более чем в три раза увеличит продажи валюты в мае

В период с 7 апреля по 12 мая ежедневный объем продажи иностранной валюты составлял в эквиваленте лишь 3,5 млрд руб.
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Авто

Mercedes-AMG GLE 53 Coupe: объявлена цена в России

Два месяца назад российские дилеры начали прием заказов на кроссоверы Mercedes-Benz GLE Coupe нового поколения в «гражданских» модификациях с дизельными и бензиновыми моторами.
Авторевю вчера в 17:00
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Кино

Премьера сериала «Диверсант. Крым» состоится 9 мая на Первом канале

Смогут ли они выполнить задание высокопоставленных чинов или их самих ждет смертельная опасность узнаем 9 мая в 17.20 и в 19.05 на Первом канале.
Комсомольская правда вчера в 23:44
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Политика

Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вспомнить об уроках 1945 года.
РИА Новости вчера в 22:45
Игры

В трейлере Partisans 1941 пояснили основы игрового процесса

Известно лишь, что релиз Partisans 1941 запланирован на лето, и выйдет игра на РС через Steam.
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На Украине предложили отменить запрет на георгиевскую ленточку

Киев, 9 мая 2020, 06:59 — REGNUM Признать утратившим силу закон, запрещающий производство и распространение георгиевской ленты на Украине, предложил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич («Оппозиционная платформа — За жизнь»).
REGNUM вчера в 23:59
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Политика

США назвали условие для продления договора СНВ

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года.
РИА Новости вчера в 17:53
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Руслан Мармазов: Защищая нациста-убийцу, украинские ультрас пытаются напомнить о себе

ИА Новороссия 07 мая в 11:23
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Дочь Михаила Задорнова Елена прикрылась гитарой на пикантном фото

Дочь Михаила Задорнова, скончавшегося в 2017-м, поделилась с поклонниками пикантной фотографией.
OAnews вчера в 04:11
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«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире

ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
РБК 07 мая в 05:11
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