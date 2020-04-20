с чего всё началось

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может наступить в начале мая или раньше. Такой прогноз 20 апреля дал советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

Политика На Кадырова хотят заявить в СК из-за угроз «Новой газете» Председатель Комитета против пыток Игорь Каляпин планирует заявить в СК и Генпрокуратуру на главу Чечни Рамзана Кадырова из-за угроз в адрес Новой газеты и ее обозревателя Елены Милашиной. 7

Экономика АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются. 258

Энергетика Стоимость нефти марки WTI упала ниже нуля Цена изменилась на цену марки WTI – она ушла в отрицательную зону, подешевев на 300%. То же происходит с российским «черным золотом». 2K

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 2,7K

Здоровье В больнице Екатеринбурга у 78 человек заподозрили коронавирус Что еще известно:По состоянию на 20 апреля в Свердловской области выявлено 149 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 52 человека выздоровели, один умер. 687

Общество Протестующие во Владикавказе начали закидывать ОМОН камнями Протестующие во Владикавказе, которые вышли на несанкционированный митинг против режима самоизоляции, начали бросать камни в бойцов ОМОНа. 4

Общество Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. 236

Шоу-бизнес Мать Юлии Началовой поделилась фотографиями с 13-летней дочерью певицы Дочь Юлии Началовой 13-летняя Вера Алдонина Стоит отметить, что дочь Юлии Началовой не отказалась от встреч со своим отцом – Евгением Алдониным.

Общество Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи. 2,4K

Наука Новый вид зеленых гадюк назвали в честь основателя Слизерина Салазар Слизерин мог говорить на языке змей, поэтому мы решили, что назвать новый вид гадюк в честь этого персонажа — хорошая идея, — объяснил ученый. 8

Происшествия На Урале грабитель взорвал банкомат «Сбербанка» В центре Ревды мужчина взорвал банкомат «Сбербанка» и забрал деньги. Об этом сообщает местное издание «Ревда-инфо». 7

Общество Мишустин подписал указ об упрощении ввоза в Россию медицинских товаров Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому упростится и ускорится беспошлинный ввоз в страну медицинских товаров для борьбы с COVID-19.

Политика Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. 2,5K

Общество Посольство РФ в Бенине проверит сообщения о захвате судна с россиянами «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник отмечает, что на борту захваченного судна есть русскоязычные члены команды, но их гражданство пока не установлено — это могут быть как россияне, так и граждане СНГ или стран Балтии.

Шоу-бизнес Брежнева показала редкое фото 7-летнего сына Цекало Брежнева показала редкое фото 7-летнего сына Цекало Отпрыск продюсера сидит на карантине вместе с родными его мамы. 1