Коронавирус
Тульская прессаРоспотребнадзор обозначил пик заболеваемости коронавирусом
Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может наступить в начале мая или раньше. Такой прогноз 20 апреля дал советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
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с чего всё началось
"Если все будет благополучно, то мы пик получим в начале мая или даже раньше, а затем перейдем на плато", - сказал Малеев в эфире телеканала "Россия 24".РИА Новости13:09
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Политика
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В Роспотребнадзоре назвали рекомендуемое число работников в помещении в зависимости от площади, пишут «Известия».
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