Коронавирус

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиРоспотребнадзор объяснил, чем коронавирус отличается от гриппа

В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить коронавирус от гриппа. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства. Сообщается, что основным способом распространения гриппа является передача вируса в первые 3-5 дней болезни или в период, когда ещё нет проявившихся симптомов.
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 на сайте ведомства отмечается, что у гриппа более короткие инкубационный период и серийный интервал (время между последовательными случаями).
РИА Новости06:33

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Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа

URA.Ru08:36

Россиянам объяснили разницу между коронавирусом и гриппом

Lenta.ru10:38

Роспотребнадзор назвал различия коронавируса и гриппа

Телеканал 360°09:28

Роспотребнадзор объяснил отличия нового коронавируса от гриппа

РБК11:58

Роспотребнадзор назвал различия COVID-19 и гриппа

ТАСС07:49

Специалисты рассказали об отличиях коронавируса от гриппа

РЕН ТВ06:36

В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа

РИА Новости06:33
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Наука

В Нидерландах приблизились к созданию вакцины от коронавируса

Ученые из Нидерландов нашли антитело к коронавирусу COVID-19.
Росбалт 12:16
Общество

Массовые мероприятия запретили в Петербурге из-за коронавируса

Правительство Санкт-Петербурга ввело запрет на проведение массовых мероприятий в городе из-за распространения коронавируса COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Политика Сегодня вчера в 07:57
Общество

В России выявили за сутки 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
РИА Новости 11:02
Шоу-бизнес

В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике

Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Srnsk вчера в 20:23
Общество

Собянин ввел дополнительные меры борьбы с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице дополнительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа.
Ведомости 03:22
Общество

Во Франции закрываются все кафе, рестораны и кинотеатры

Власти Франции приняли решение закрыть рестораны, кафе, кинотеатры и большую часть магазинов из-за распространения коронавируса в стране.
Вести.Ru 15:54
Футбол

На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой

Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
РБК 14:06
Музыка

Little Big представила песню для «Евровидения»

Группа Little Big представила песню «Uno», с которой музыканты выступят на «Евровидении» в мае.
Коммерсантъ 12 марта в 17:33
Политика

США включили в черный список две российские компании

В документе уточняется, что ограничения против российских компаний ввели в связи с тем, что они пытались купить в США оборудование для компании "Технополь", которая уже находится в аналогичном "черном списке".
РИА Новости 12:08
Происшествия

40 лет назад под Варшавой рухнул Ил-62, летевший из Нью-Йорка

14 марта 1980 года при посадке в аэропорту Варшавы разбился Ил-62 "Николай Коперник" польской авиакомпании LOT, летевший из Нью-Йорка.
Газета.Ru 11:50
Политика

Порошенко вернется на Украину после побега от следствия

Экс-президент Украины Петр Порошенко, который 8 марта покинул родину и уехал в Испанию, прилетит в Киев чартерным рейсом в ночь с 14 на 15 марта.
Газета.Ru 12:58
Политика

Кравчук раскритиковал соратницу Порошенко за слова о Донбассе

Российская газета 11:03
Здоровье

В Москве закрыли школу на карантин из-за коронавируса у ребенка

Московскую школу, которую посещала заразившаяся коронавирусом девочка, закрыли на карантин, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по борьбе с вирусом.
Ведомости вчера в 10:31
Экономика

В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
РИА Новости вчера в 05:37
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом во Франции возросло вдвое

Число заразившихся коронавирусом нового типа во Франции достигло 4,5 тысячи человек.
Газета.Ru 15:18
Происшествия

Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел

Американский самолет авиакомпании Polar Air Cargo, летевший по маршруту Лос-Анджелес - Токио, запросил экстренную посадку в аэропорту Петропавловска-Камчатского, но не сел, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
РИА Новости вчера в 23:03
Армия и оружие

Белорусский офицер, после переговоров с НАТО, заболел коронавирусом

Военные проводили переговоры о совместных учениях с НАТО. После того как офицер вернулся на родину, он заразил еще семеро коллег.
Что происходит 15:20
Энергетика

Низкие цены на нефть назвали ненужными Саудовской Аравии и США

Низкие цены не выгодны ни Саудовской Аравии, ни США, подчеркнул Костин.
Lenta.ru 15:07
Политика

Националисты из ракетницы обстреляли российское посольство в Киеве

Газета.Ru 15:33
Авто

Автомобильные шины загрязняют атмосферу сильнее, чем выхлопные газы

Эксперты британского агентства Emissions Analytics пришли к выводу, что обычные автомобильные шины при эксплуатации выбрасывают в атмосферу в 1000 раз больше опасных частиц, чем выхлопные газы ДВС.
Тарантас Ньюс вчера в 02:28
Футбол

Хет-трик Азмуна и дубль Дзюбы помогли «Зениту» разгромить «Урал»

Вести.Ru 11:25
Общество

Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
РБК 08:10
Кино

Вин Дизель заявил, что «Бладшот» даст начало новой киновселенной

На днях Вин Дизель рассказал, что новый фильм «Бладшот», в котором он сыграл одну из главных ролей, даст начало новой киновселенной на основе комиксов издательства Valiant Comics.
NewInform вчера в 11:33
Здоровье

Минздрав Франции рассказал об опасных при коронавирусе препаратах

Состояние заболевшего новым типом коронавируса может серьезно ухудшить прием противовоспалительных препаратов, например ибупрофена или кортизона.
Известия 15:04
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
Lenta.ru вчера в 08:07
Шоу-бизнес

Волочкова напугала поклонников видео с сухим льдом

Анастасия Волочкова заставила понервничать поклонников, опубликовав видео с сухим льдом.
News.ru 00:10
Общество

Власти Испании ограничат передвижение по стране из-за коронавируса

Правительство Испании запретит все перемещения жителей страны, кроме как в случаях крайней необходимости.
ТАСС 09:41
Футбол

Слуцкий прокомментировал победу над «Арсеналом»

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал победу своих подопечных над тульским "Арсеналом", передает Sportbox.
Газета.Ru 15:32
Футбол

«Динамо» обыграло «Ахмат» в стартовом матче 22 тура чемпионата России

Вести.Ru вчера в 14:29
Общество

Эпидемию коронавируса предсказала Ванга: что еще ждет Россию в 2020-м

Помимо большого финансового кризиса, который уже стал реальностью из-за эпидемии коронавируса, Ванга предсказывала обострение религиозной ситуации.
Регион online 04:23
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