Коронавирус
Ореанда-НовостиРоспотребнадзор объяснил, чем коронавирус отличается от гриппа
В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить коронавирус от гриппа. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства. Сообщается, что основным способом распространения гриппа является передача вируса в первые 3-5 дней болезни или в период, когда ещё нет проявившихся симптомов.
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с чего всё началось
В сообщении на сайте ведомства отмечается, что у гриппа более короткие инкубационный период и серийный интервал (время между последовательными случаями).РИА Новости06:33
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Наука
В Нидерландах приблизились к созданию вакцины от коронавируса
Ученые из Нидерландов нашли антитело к коронавирусу COVID-19.
Общество
Массовые мероприятия запретили в Петербурге из-за коронавируса
Правительство Санкт-Петербурга ввело запрет на проведение массовых мероприятий в городе из-за распространения коронавируса COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Общество
В России выявили за сутки 14 случаев заражения коронавирусом
Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
Шоу-бизнес
В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике
Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Общество
Собянин ввел дополнительные меры борьбы с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице дополнительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа.
Общество
Во Франции закрываются все кафе, рестораны и кинотеатры
Власти Франции приняли решение закрыть рестораны, кафе, кинотеатры и большую часть магазинов из-за распространения коронавируса в стране.
Футбол
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Музыка
Little Big представила песню для «Евровидения»
Группа Little Big представила песню «Uno», с которой музыканты выступят на «Евровидении» в мае.
Политика
США включили в черный список две российские компании
В документе уточняется, что ограничения против российских компаний ввели в связи с тем, что они пытались купить в США оборудование для компании "Технополь", которая уже находится в аналогичном "черном списке".
Происшествия
40 лет назад под Варшавой рухнул Ил-62, летевший из Нью-Йорка
14 марта 1980 года при посадке в аэропорту Варшавы разбился Ил-62 "Николай Коперник" польской авиакомпании LOT, летевший из Нью-Йорка.
Политика
Порошенко вернется на Украину после побега от следствия
Экс-президент Украины Петр Порошенко, который 8 марта покинул родину и уехал в Испанию, прилетит в Киев чартерным рейсом в ночь с 14 на 15 марта.
Политика
Кравчук раскритиковал соратницу Порошенко за слова о Донбассе
Здоровье
В Москве закрыли школу на карантин из-за коронавируса у ребенка
Московскую школу, которую посещала заразившаяся коронавирусом девочка, закрыли на карантин, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по борьбе с вирусом.
Экономика
В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом во Франции возросло вдвое
Число заразившихся коронавирусом нового типа во Франции достигло 4,5 тысячи человек.
Происшествия
Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
Американский самолет авиакомпании Polar Air Cargo, летевший по маршруту Лос-Анджелес - Токио, запросил экстренную посадку в аэропорту Петропавловска-Камчатского, но не сел, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Армия и оружие
Белорусский офицер, после переговоров с НАТО, заболел коронавирусом
Военные проводили переговоры о совместных учениях с НАТО. После того как офицер вернулся на родину, он заразил еще семеро коллег.
Энергетика
Низкие цены на нефть назвали ненужными Саудовской Аравии и США
Низкие цены не выгодны ни Саудовской Аравии, ни США, подчеркнул Костин.
Авто
Автомобильные шины загрязняют атмосферу сильнее, чем выхлопные газы
Эксперты британского агентства Emissions Analytics пришли к выводу, что обычные автомобильные шины при эксплуатации выбрасывают в атмосферу в 1000 раз больше опасных частиц, чем выхлопные газы ДВС.
Общество
Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги
Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
Кино
Вин Дизель заявил, что «Бладшот» даст начало новой киновселенной
На днях Вин Дизель рассказал, что новый фильм «Бладшот», в котором он сыграл одну из главных ролей, даст начало новой киновселенной на основе комиксов издательства Valiant Comics.
Здоровье
Минздрав Франции рассказал об опасных при коронавирусе препаратах
Состояние заболевшего новым типом коронавируса может серьезно ухудшить прием противовоспалительных препаратов, например ибупрофена или кортизона.
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
Шоу-бизнес
Волочкова напугала поклонников видео с сухим льдом
Анастасия Волочкова заставила понервничать поклонников, опубликовав видео с сухим льдом.
Общество
Власти Испании ограничат передвижение по стране из-за коронавируса
Правительство Испании запретит все перемещения жителей страны, кроме как в случаях крайней необходимости.
Футбол
Слуцкий прокомментировал победу над «Арсеналом»
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал победу своих подопечных над тульским "Арсеналом", передает Sportbox.
Футбол
«Динамо» обыграло «Ахмат» в стартовом матче 22 тура чемпионата России
Общество
Эпидемию коронавируса предсказала Ванга: что еще ждет Россию в 2020-м
Помимо большого финансового кризиса, который уже стал реальностью из-за эпидемии коронавируса, Ванга предсказывала обострение религиозной ситуации.