Коронавирус
Ореанда-НовостиРоспотребнадзор объяснил, чем коронавирус отличается от гриппа
В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить коронавирус от гриппа. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства. Сообщается, что основным способом распространения гриппа является передача вируса в первые 3-5 дней болезни или в период, когда ещё нет проявившихся симптомов.
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с чего всё началось
В сообщении на сайте ведомства отмечается, что у гриппа более короткие инкубационный период и серийный интервал (время между последовательными случаями).РИА Новости06:33
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Музыка
Little Big анонсировала песню для «Евровидения»
Футбол
Месси прокомментировал пандемию коронавируса
Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал пандемию коронавируса, которая охватила весь мир.
Происшествия
Появились детали дела арестованного в Москве украинского олигарха
Московские следователи завершили расследование дела украинского олигарха Павла Климца, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере.
Технологии
NVIDIA призвала геймеров использовать свои ПК для борьбы с COVID-19
NVIDIA призывает всех владельцев игровых ПК скачать приложение Folding@home, чтобы использовать компьютер в свободное время для борьбы с этим опасным заболеванием, уже унесшим немало жизней.
Общество
Илон Маск: люди скорее погибнут в автокатастрофе, чем от коронавируса
Генеральный директор SpaceX Илон Маск сказал своим сотрудникам, что они скорее погибнут в аварии, чем скончаются от коронавируса.
Здоровье
Кадыров успокоил испугавшихся коронавируса фразой «все равно умрешь»
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о панике граждан, испугавшихся коронавируса.
Здоровье
Мишустин предлагает отправлять на карантин людей из группы риска
Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что из-за серьезной ситуации с коронавирусом необходимо отправлять на 14-дневный карантин людей, находящихся в группах риска.
Транспорт
РЖД отменяет поезда в Берлин и Париж
Отменены рейсы Москва - Берлин, Москва - Париж и обратно отправлением 16, 17 и 19 марта, говорится в сообщении РЖД.
Общество
Во Франции закрываются все кафе, рестораны и кинотеатры
Филипп уточнил, что кафе, рестораны, дискотеки, кинотеатры и прочие места массового скопления людей будут закрыты с полуночи 15 марта и до особого распоряжения властей.
Наука
Хайнань проведет первое в истории региона исследование запасов морского песка
Геологическое управление провинции Хайнань инициировало первое в истории региона исследование запасов морского песка.
Общество
Семья Семака отправилась на карантин из-за вспышки коронавируса
Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергей Семака, приняла решение вместе с детьми отправиться на карантин из-за вспышки нового коронавируса.
Армия и оружие
Белорусский офицер, после переговоров с НАТО, заболел коронавирусом
Военные проводили переговоры о совместных учениях с НАТО. После того как офицер вернулся на родину, он заразил еще семеро коллег.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Общество
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса
Наньшань рекомендовал уделять как можно больше внимания этому опасному вирусу.
Политика
Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве
Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания.
Киберспорт
В Call of Duty: Warzone сыграло уже 15 млн человек
Бесплатная королевская битва на 150 человек Call of Duty: Warzone вышла 10 марта и за первые сутки достигла отметки в 6 млн игроков.
Футбол
Слуцкий высказался о пандемии коронавируса
Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением о пандемии коронавируса, сообщает "БИЗНЕС Online".
Здоровье
Коллектив роддома №8 предложил помочь в борьбе с коронавирусом
Коллектив столичного роддома №8 предлагает оборудовать стационар для больных коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Депздрава.
Космос
Ученые установили, как образуются магнитные звезды
Европейские астрофизики разработали детальную компьютерную модель, объясняющую происхождение гигантских магнитных полей у особого класса нейтронных звезд — магнетаров, с которыми связаны самые мощные и яркие взрывы во Вселенной — усилением ранее существовавших в недрах этих звезд слабых магнитных полей.
Общество
Власти Испании ограничили передвижение по стране
Ограничение на передвижение людей вводится на всей территории Испании в связи с эпидемией коронавируса, будут закрыты большинство магазинов, за исключением продовольственных, товаров первой необходимости и аптек, сообщил премьер Педро Санчес.
Футбол
Марадону изолировали от его команды из-за угрозы коронавируса
Как заявил глава медицинского штаба аргентинской команды Флавио Тунесси, это было сделано из соображений предосторожности в связи с распространением коронавируса.59-летний специалист из-за возраста и проблем со здоровьем в прошлом находится в группе риска.
Общество
В Москве коронавирусом заразились трое несовершеннолетних
В Москве за сутки выявлено еще 9 случаев заболевания новым типом коронавируса.
Недвижимость
Риелторы спрогнозировали, что произойдет на рынке недвижимости
На первых порах сложно сказать, что произойдет с рынком недвижимости и поспешных решений принимать не стоит.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Наука
В Нидерландах приблизились к созданию вакцины от коронавируса
Ученые из Нидерландов нашли антитело к коронавирусу COVID-19.
Политика
Россия закрывает сухопутную границу с Польшей и Норвегией
Федеральной службе безопасности, Министерству внутренних дел и Министерству иностранных дел поручено разработать проект о временном приостановлении с 15 марта пропуска иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.
Общество
Тетя Макгрегора умерла от коронавируса
Тетя ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скончалась из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Шоу-бизнес
Екатерина Диденко рассказала о реакции дочери на смерть отца
Потерявшая мужа во время вечеринки с сухим льдом блогер Екатерина Диденко рассказала о реакции детей на смерть отца.