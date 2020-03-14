Коронавирус

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиРоспотребнадзор объяснил, чем коронавирус отличается от гриппа

В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить коронавирус от гриппа. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства. Сообщается, что основным способом распространения гриппа является передача вируса в первые 3-5 дней болезни или в период, когда ещё нет проявившихся симптомов.
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 на сайте ведомства отмечается, что у гриппа более короткие инкубационный период и серийный интервал (время между последовательными случаями).
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