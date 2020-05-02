Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
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Роспотребнадзор сообщил, что аллергики в Москве не попадают в группу риска по коронавирусу

ТАСС03:05

Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса

РИА Новостивчера в 20:29

Роспотребнадзор назвал отличие симптомов сезонной аллергии от коронавируса

Lenta.ruвчера в 21:47

В Роспотребнадзоре объяснили отличие аллергии от коронавируса

Российская газетавчера в 21:10

Роспотребнадзор рассказал, как отличить коронавирус от аллергии

Московский Комсомолецвчера в 21:07

Не перепутайте: Роспотребнадзор объяснил, как отличить симптомы сезонной аллергии от симптомов COVID-19

Екатеринбург Онлайнвчера в 20:51

Роспотребнадзор назвал отличия симптомов коронавируса от аллергии

РБКвчера в 21:53
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:24, Ашберн
Общество

Обязательный масочный режим ввели в Забайкалье

В Забайкальском крае ввели масочный режим. Теперь ношение защитной маски или респиратора стало обязательным при посещении общественных мест.
EastRussia 01:24
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Происшествия

Гулявшую по трассе малолетнюю девочку нашли в Подмосковье

Сотрудники полиции нашли на шоссе в Подмосковье ребенка без верхней одежды, который гулял один без присмотра взрослых.
ФАН 04:50
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Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС 30 апреля в 13:18
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева попала в больницу

Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 17:35
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Общество

Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 2 мая

По количеству зараженных в России первое место занимает Москва (57 300 человек), следом идет Московская область (12 507 человек).
Ivbg.ru 02:37
Экономика

Дайджест трендов: «зеленые» финансы во время рецессии и затихший океан

Международный валютный фонд (МВФ) уже предсказывает самую сильную рецессию со времен Великой депрессии 1929 года.
РБК 04:30
Общество

Деньги от штрафов за нарушение изоляции в Москве потратят на лекарства

Средства от штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве потратят на закупку лекарств для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 02:44
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Происшествия

Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»

Интерфакс вчера в 22:41
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском вчера в 05:42
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

На утро 1 мая в России выявлено 7 933 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах России.
Piter.tv вчера в 03:32
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Происшествия

На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок

В Краснодаре заболели 14 человек, среди них - четырехлетний ребенок. В Сочи зафиксировано девять заражений, одно - у 14-летнего подростка.
Российская газета вчера в 06:33
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Общество

За сутки в Москве вылечились от коронавируса ещё 608 пациентов

В Москве от коронавируса за прошедшие сутки вылечились ещё 608 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 6374.
RT на русском 03:54
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Политика

Посол Украины отказался возлагать цветы в Берлине с послом России

Посол Украины в Германии отказался от приглашения властей Берлина возложить цветы вместе с послом России по случаю 75-летия Победы.
РИА Новости вчера в 14:04
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Шоу-бизнес

«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга

Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
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Политика

Меркель и европейские лидеры призвали сделать вакцину от коронавируса доступной всем

Канцлер Германии Ангела Меркель и другие лидеры ЕС выступили с совместным призывом начать сбор средств общим объемом €7,5 млрд на разработку вакцины и лекарств от коронавируса.
ТАСС вчера в 15:11
Армия и оружие

В Минобороны опубликовали рассекреченные архивы о штурме Берлина

"Публикация исторических рассекреченных документов из фондов Центрального архива военного ведомства является продолжением деятельности Министерства обороны Российской Федерации, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн", - подчеркнули в военном ведомстве.
ТАСС вчера в 17:01
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Наука

Ученые из Германии нашли растительное средство для борьбы с похмельем

РБК 05:11
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Политика

Токаев прекратил сенаторские полномочия Дариги Назарбаевой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прекратил полномочия спикера сената парламента Дариги Назарбаевой, сообщила его пресс-служба.
РИА Новости 04:12
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Общество

Маск заявил о намерении продать все свои вещи

Известия вчера в 15:22
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
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Происшествия

Коронавирус подтвердился у 61 человека из астраханского общежития

Как сообщили в региональном Министерстве здравоохранения, лаборатория Роспотребнадзора выявила 61 положительный результат у постояльцев и работников общежития.
Российская газета 05:06
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Общество

Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
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Происшествия

В Москве грабитель ударил мужчину ножом ради пакета с продуктами

Неизвестный напал на мужчину на востоке Москвы и забрал у него пакет с продуктами.
ТАСС 04:32
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Общество

В Испании разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом на улице

Жители Испании начиная с субботы могут выходить на прогулки и заниматься спортом на улице.
ТАСС вчера в 17:30
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Общество

В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусом

В России выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом, это рекордный прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 04:36
Наука

Выявлен еще один возможный способ передачи коронавируса

Исследователи отмечают, что примерно у трети пациентов с COVID-19 в качестве симптомов заболевания наблюдается тошнота и диарея.
Российская газета 03:56
Общество

В оперштабе региона прокомментировали новые случаи коронавируса

У 21 нового пациента с коронавирусом заболевание протекало в бессимптомной форме.
Клопс 30 апреля в 05:49
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Авто

Составлен рейтинг бюджетных иномарок с самыми надежными моторами

Новые автомобили вчера в 00:07
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Происшествия

Аксенов поручил пресекать нелегальные схемы въезда в Крым

Замначальника МВД по РК Александр Смаглин заявил о готовности скорректировать работу полицейских так, чтобы пресекать подобные попытки.
Российская газета 04:36
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Общество

В России за сутки выявлено более 9600 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено более 9600 случаев заражения коронавирусом. Из них в Москве – свыше 5 тысяч.
Эхо Москвы 04:38
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