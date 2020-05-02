Коронавирус
РИА НовостиРоспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
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Не перепутайте: Роспотребнадзор объяснил, как отличить симптомы сезонной аллергии от симптомов COVID-19
Екатеринбург Онлайнвчера в 20:51
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:24, Ашберн
Общество
Обязательный масочный режим ввели в Забайкалье
В Забайкальском крае ввели масочный режим. Теперь ношение защитной маски или респиратора стало обязательным при посещении общественных мест.
EastRussia 01:24
Происшествия
Гулявшую по трассе малолетнюю девочку нашли в Подмосковье
Сотрудники полиции нашли на шоссе в Подмосковье ребенка без верхней одежды, который гулял один без присмотра взрослых.
ФАН 04:50
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС 30 апреля в 13:18
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева попала в больницу
Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 17:35
Общество
Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 2 мая
По количеству зараженных в России первое место занимает Москва (57 300 человек), следом идет Московская область (12 507 человек).
Ivbg.ru 02:37
Экономика
Дайджест трендов: «зеленые» финансы во время рецессии и затихший океан
Международный валютный фонд (МВФ) уже предсказывает самую сильную рецессию со времен Великой депрессии 1929 года.
РБК 04:30
Общество
Деньги от штрафов за нарушение изоляции в Москве потратят на лекарства
Средства от штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве потратят на закупку лекарств для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 02:44
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»
Интерфакс вчера в 22:41
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском вчера в 05:42
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
На утро 1 мая в России выявлено 7 933 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах России.
Piter.tv вчера в 03:32
Происшествия
На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок
В Краснодаре заболели 14 человек, среди них - четырехлетний ребенок. В Сочи зафиксировано девять заражений, одно - у 14-летнего подростка.
Российская газета вчера в 06:33
Общество
За сутки в Москве вылечились от коронавируса ещё 608 пациентов
В Москве от коронавируса за прошедшие сутки вылечились ещё 608 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 6374.
RT на русском 03:54
Политика
Посол Украины отказался возлагать цветы в Берлине с послом России
Посол Украины в Германии отказался от приглашения властей Берлина возложить цветы вместе с послом России по случаю 75-летия Победы.
РИА Новости вчера в 14:04
Шоу-бизнес
«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга
Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
Политика
Меркель и европейские лидеры призвали сделать вакцину от коронавируса доступной всем
Канцлер Германии Ангела Меркель и другие лидеры ЕС выступили с совместным призывом начать сбор средств общим объемом €7,5 млрд на разработку вакцины и лекарств от коронавируса.
ТАСС вчера в 15:11
Армия и оружие
В Минобороны опубликовали рассекреченные архивы о штурме Берлина
"Публикация исторических рассекреченных документов из фондов Центрального архива военного ведомства является продолжением деятельности Министерства обороны Российской Федерации, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн", - подчеркнули в военном ведомстве.
ТАСС вчера в 17:01
Политика
Токаев прекратил сенаторские полномочия Дариги Назарбаевой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прекратил полномочия спикера сената парламента Дариги Назарбаевой, сообщила его пресс-служба.
РИА Новости 04:12
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Известия вчера в 15:22
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Происшествия
Коронавирус подтвердился у 61 человека из астраханского общежития
Как сообщили в региональном Министерстве здравоохранения, лаборатория Роспотребнадзора выявила 61 положительный результат у постояльцев и работников общежития.
Российская газета 05:06
Общество
Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни
Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
Происшествия
В Москве грабитель ударил мужчину ножом ради пакета с продуктами
Неизвестный напал на мужчину на востоке Москвы и забрал у него пакет с продуктами.
ТАСС 04:32
Общество
В Испании разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом на улице
Жители Испании начиная с субботы могут выходить на прогулки и заниматься спортом на улице.
ТАСС вчера в 17:30
Общество
В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусом
В России выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом, это рекордный прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 04:36
Наука
Выявлен еще один возможный способ передачи коронавируса
Исследователи отмечают, что примерно у трети пациентов с COVID-19 в качестве симптомов заболевания наблюдается тошнота и диарея.
Российская газета 03:56
Общество
В оперштабе региона прокомментировали новые случаи коронавируса
У 21 нового пациента с коронавирусом заболевание протекало в бессимптомной форме.
Клопс 30 апреля в 05:49
Авто
Составлен рейтинг бюджетных иномарок с самыми надежными моторами
Новые автомобили вчера в 00:07
Происшествия
Аксенов поручил пресекать нелегальные схемы въезда в Крым
Замначальника МВД по РК Александр Смаглин заявил о готовности скорректировать работу полицейских так, чтобы пресекать подобные попытки.
Российская газета 04:36
Общество
В России за сутки выявлено более 9600 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявлено более 9600 случаев заражения коронавирусом. Из них в Москве – свыше 5 тысяч.
Эхо Москвы 04:38