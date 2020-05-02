Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.

Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса

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