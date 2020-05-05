с чего всё началось

Низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в России объясняется ранней диагностикой, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин порталу стопкоронавирус.рф.

Роспотребнадзор объяснил низкую смертность от коронавируса в России

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