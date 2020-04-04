Россия в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-2019 пока идет по оптимистичному сценарию. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в фильме "Опасный вирус" на телеканале "Россия 1".

Роспотребнадзор объяснил оптимистичный сценарий по COVID-2019 в России

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