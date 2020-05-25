В ведомстве отметили, что спиртное наоборот оказывает негативное влияние на иммунитет. "Алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья", - заявили в Роспотребнадзоре.

В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии алкоголя на коронавирус

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