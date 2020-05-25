Коронавирус
Газета.RuВ Роспотребнадзоре рассказали о влиянии алкоголя на коронавирус
В ведомстве отметили, что спиртное наоборот оказывает негативное влияние на иммунитет. "Алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья", - заявили в Роспотребнадзоре.
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Правительство России выделило средства на выплаты семьям с детьми
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Общество
В Челябинской области приступили к снятию ограничений
В Челябинской области с сегодняшнего дня снят ряд ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса.
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Россия прошла пик ежедневного прироста новых заболевших COVID-19, и вслед за ним ожидается подъем смертности, но это не отменяет в целом благополучного прогноза для страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 20:55
Общество
Госдума разрешила арендаторам расторгать договоры аренды без штрафов
Свои предложения по поводу поправок в законопроект об одностороннем расторжении договоров аренды без штрафов вносил Сбербанк.
Евразия Daily 22 мая в 07:40
Общество
Заммэра рассказал о следующем этапе снятия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин 22 мая сказал, что ранее введенные ограничения в столице нужно будет продлить.
Коммерсантъ 22:41
Политика
Власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
Власти Соединенных Штатов Америки обсуждали возможность ядерных испытаний впервые почти за 30 лет.
Агентство Телеграф вчера в 04:15
Кино
Создатель «Джона Уика» рассказал, какие ещё игры он хотел бы экранизировать
Сценарист Дерек Колстад, написавшие истории для франшизы «Джон Уик», рассказал, какие ещё игры он хотел бы экранизировать на телевидении.
Чемпионат 17:35
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США закрыли въезд для иностранцев, недавно посещавших Бразилию
Президент США Дональд Трамп приостановил въезд в страну для иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали Бразилию, где начался стремительный рост числа заражений коронавирусом, сообщила официальный представитель Белого дома Кейли Макинани.
РИА Новости 17:15
Здоровье
Более 130 человек с коронавирусом умерли в Сибири
В мире, по последним данным, число заболевших превысило 5,1 млн, умерли более 332,9 тыс. человек.
Тайга.инфо 22 мая в 05:09
Политика
Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России.
RT на русском 08:53
Авто
Озвучена дата появления в России моделей KIA Sorento и Mohave
Агентство «Автостат» сообщает, что новый кроссовер KIA Seltos по итогам апреля этого года вошел в ТОП-25 самых продаваемых авто в РФ.
Тарантас Ньюс вчера в 08:56
Наука
Ругательства снижают чувствительность и помогают пережить боль
Специалисты считают, что брань помогает людям выбросить энергию и этим значительно ослабить боль.
Московский Комсомолец 15:56
Экономика
Минфин предложил упростить продажу ювелирных изделий
Минфин предложил в шесть раз увеличить сумму розничных покупок с помощью банковских карт, при которых необходима идентификация покупателей ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней.
Ведомости 17:34
Происшествия
Два дома сгорели ночью в Барнауле
Катунь 24 22:27
Происшествия
В Москве девять человек задержаны за перестрелку в ЖК «Ясный»
Российская газета 16:21
Здоровье
Министр здравоохранения Красноярского края отправлен на карантин
Сотрудник краевого министерства здравоохранения получил положительный тест на инфекцию.
Городские новости. Красноярск 22:33
Экономика
Банки смогут обмениваться информацией о счетах юридических лиц
Банки начнут напрямую в онлайне обмениваться информацией о счетах юридических лиц при помощи технологии открытых программных интерфейсов (Open API).
РБК 23:00
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ 21:18
Экономика
Пенсионеры, чьи пенсии менее 24 тыс. рублей, получат новую льготу
В России некоторые пенсионеры получат новую льготу. Однако есть условия – их пенсия должна быть меньше 24 тыс. рублей.
ToDay News Ufa 13:03
Происшествия
В Москве найдена мертвой гражданка Кубы
Вести.Ru 18:36
Гаджеты
В РФ уже можно купить новейший смартфон Huawei за 11 тысяч рублей с батареей на 5000 мАч
Одной из главных особенностей Huawei Y6p является очень мощный аккумулятор – на 5000 мАч.
Dgl.ru 17:11
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Компания Huawei нашла способ обхода американских санкций
Как стало известно, MediaTek уже готовится к увеличению объёмов производства процессоров и ведет расчеты, ведь благодаря Huawei объёмы выпуска нужно будет увеличивать в три раза.
Astera 15:22
Здоровье
В Смольном объяснили резкий рост смертности пациентов с коронавирусом
В пресс-службе городского комитета по здравоохранению заявили, что резкий рост числа жертв коронавируса в Петербурге за последние сутки обусловлен увеличенной интенсивностью работы Комиссии по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ.
Что происходит 07:10
Финансы
С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето
Возможные движения пары евро/рубль в обратную сторону, скорее всего, ограничится зоной поддержки возле 76,5 рубля.
Российская газета вчера в 23:00
Музыка
Легендарная группа ABBA порадует новыми песнями
Комментарии Бьёрна появились после того, как композитор Бенни Андерссон (другой участник легендарной четвёрки) "проболтался" о планах по написанию новых песен. fish-owner.livejournal.com "I Still Have Faith In You" — первый анонсированный в 2018 году сингл группы, который должен был выйти в декабре.
SM News 07:32
Экономика
Доля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров
"При общих расходах среднестатистической российской семьи в апреле в размере 56,8 тыс. руб. траты на питание в среднем составили 26,0 тыс. руб. Значение Food Index, таким образом, оказалось равно 46%, что является самым высоким значением за всю историю наблюдения", — отмечено в исследовании.
REGNUM 22 мая в 13:30
Политика
В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян
Страна готова организовать чартерные рейсы для туристов, сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.
РБК 14:02