Роспотребнадзор рекомендует свести к минимуму употребление алкоголя в условиях ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре развеяли миф об алкоголе и коронавирусе

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