Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Роспотребнадзоре развеяли миф об алкоголе и коронавирусе

Роспотребнадзор рекомендует свести к минимуму употребление алкоголя в условиях ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус

Lenta.ruвчера в 21:16

Роспотребнадзор призвал отказаться от алкоголя в условиях пандемии

Известиявчера в 22:09

В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии алкоголя на коронавирус

Газета.Ruвчера в 21:57

Роспотребнадзор рекомендует свести к минимуму употребление алкоголя в условиях пандемии

ТАССвчера в 21:44

Роспотребнадзор рассказал о влиянии алкоголя в условиях пандемии

RT на русскомвчера в 21:38

Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус

РБКвчера в 22:31

Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на COVID-19

РИА Новостивчера в 20:24
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Происшествия

Под Астраханью перевернулась маршрутка с пассажирами

Известия вчера в 12:01
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Здоровье

В Ярославле зачитали жуткое письмо пациентки больницы

Депутат Ярославский облдумы Ольга Секачева зачитала рассказ одной из пациенток больницы в Карабихе. Об этом пишет портал «Pro Город».
7 новостей 23 мая в 14:06
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Общество

Глава Тувы заразился коронавирусом

Кызыл, 25 мая 2020, 07:17 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу после выявления коронавируса.
REGNUM 00:17
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Общество

Стартовал всероссийский последний онлайн-звонок

Минпросвещения запустило всероссийскую акцию в поддержку выпускников "Последний звонок - 2020" в онлайне.
Российская газета 23 мая в 04:05
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Технологии

Сервис для поиска бизнес-партнеров запустили в Москве

Московский инновационный кластер запустил сервис для поиска партнеров по бизнесу.
Вечерняя Москва 00:30
Шоу-бизнес

Лепс отреагировал на слова Пригожина о голодающих артистах

News.ru вчера в 07:58
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Происшествия

Двое задержанных после стрельбы в Москве работали в ритуальной конторе

Известия 00:48
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Общество

«Страшные» сценарии развития эпидемии коронавируса в России не сбылись

В больницах Заполярья 52 вахтовика «Велесстроя» лечатся от коронавируса 24 05 2020 Кроме того, удалось не допустить перегрузки системы здравоохранения, добавила Анна Попова, пишет «Lenta.ru».Напомним, что в России пик эпидемии COVID-19 преодолели только два региона.
Северпост вчера в 11:55
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Энергетика

Аналитики предупредили о рисках отрицательных цен на газ в Европе

По мере заполнения газовых хранилищ, на фоне больших объемов предложения СПГ со стороны Катара и резко снизившегося спроса из-за пандемии есть вероятность, что цены на газ с поставкой на следующий день на британском хабе NBP опустятся ниже нуля, пишет отраслевой портал Montel News со ссылкой на аналитиков.
РБК вчера в 23:00
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Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
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Футбол

«Спартак» показал первую тренировку после перерыва

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала видео первой тренировки футболистов после паузы.
Газета.Ru вчера в 13:40
Здоровье

Названы опасные для больных коронавирусом препараты

Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, какие препараты не следует принимать при новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 18:55
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Шоу-бизнес

Победительницей романтического шоу «Холостяк» стала Барбара Пино

К ставшей победительницей «Холостяка» Барбаре Пино Антон Криворотов изначально проявлял самые искренние чувства.
Дни24 вчера в 11:54
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Политика

Экс-депутат Рады считает союз Украины и РФ непобедимым

"Партия регионов" довольно близко подошла к тому выбору, чтобы Украина стала своеобразным мостом между РФ и Западом, и это даже присутствовало в президентской кампании партии, но мировые тренды оказались направлены в другую сторону.
Народные новости вчера в 03:21
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Экономика

Эксперты оценили эффективность малых госзакупок

Эксперты оценили эффективность малых госзакупок Перевод малых закупок в электронный вид позволил добиться повышения конкуренции и экономии в сегменте, однако госзаказчики столкнулись с отсутствием гибкости при контрактации и усилением тренда на приоритет цены порой в ущерб качеству, следует из доклада экспертов Высшей школы экономики.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Общество

Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми

Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
НТВ 23 мая в 06:36
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Кино

Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel

Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel.
Pravda.Ru вчера в 09:32
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Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов

Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, прокомментировал критику в свой адрес после публикации интервью о заработках артистов.
РИА Новости вчера в 18:34
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Политика

Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru вчера в 10:45
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Экономика

Кудрин заявил, что уровень добычи нефти в России не снизится

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что производство нефти в России не упадет из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, однако доход от ее экспорта в другие страны сократится по сравнению с показателями последних 20 лет.
ТАСС вчера в 20:59
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
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Армия и оружие

Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом

Следует заметить, что вышеуказанные учения в Баренцевом море действительно были свернуты ранее обозначенных сроков.
Военное дело вчера в 12:09
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Политика

Савченко назвала организаторов Майдана на Украине

Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада.
ФАН вчера в 12:05
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Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева

Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
Наша версия 23 мая в 08:21
Футбол

Хавбек «Барселоны» Артур согласился на переход в «Ювентус»

Газета.Ru вчера в 06:53
Армия и оружие

США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

Lenta.ru 23 мая в 15:27
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Происшествия

Трое жителей Екатеринбурга обвинены в надругательствах над детьми

Екатеринбург, 25 мая 2020, 07:37 — REGNUM В Екатеринбурге трое граждан 1980−1986 года рождения обвинены в совершении действий сексуального характера в отношении малолетних.
REGNUM 00:37
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Общество

Профсоюзы России добиваются компенсаций для работников на «удалёнке»

Москва, 25 мая 2020, 02:39 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила проект закона о поправках в Трудовой кодекс, который позволит работникам на удалённой работе получать компенсацию от работодателей в связи с возникшими расходами.
REGNUM вчера в 19:39
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Происшествия

На Алтае потушили пожар, в котором могли погибнуть люди

REGNUM 00:21
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Единоборства

Джонс поблагодарил Хабиба за пост о Макгрегоре

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс отреагировал на пост обладателя пояса в легком весе Хабиба Нурмагомедова о том, что Конор Макгрегор является «величайшим бойцом в истории социальной сети Twitter».
ProstoProSport вчера в 16:31
3
Как работают Яндекс.Новости?
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