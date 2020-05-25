Коронавирус
РБКРоспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус
В Роспотребнадзоре отметили, что алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья. Поэтому в условиях эпидемии необходимо сводить употребление спиртных напитков к минимуму.
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Общество
СМИ узнали о докладе ФСО про рост опасений бизнеса в России
Из опрошенных 279 экспертов и 189 предпринимателей 74,3% считают, что вести бизнес в России небезопасно.
РБК 06:19
Общество
В России зафиксирован пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха
Уровень загрязнения воздуха в России в первом квартале 2020 года стал рекордным за последние пять лет, сообщает РБК со ссылкой на выводы аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza, сделанные на основе данных Росгидромета.
РИА Новости 06:02
Здоровье
Главный иммунолог назвал число россиян с иммунитетом к коронавирусу
Число людей, обладающих иммунитетом к коронавирусу, в России значительно выше, чем показывают официальные данные.
НТВ 03:20
Футбол
Матч ЛЧ в Ливерпуле мог привести к смерти от коронавируса 41 человека
Прошедший 11 марта на стадионе «Энфилд» в присутствии более 52 тысяч зрителей ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и испанским «Атлетико» мог стать причиной заражения COVID-19 жителей Великобритании.
Ридус вчера в 14:08
Армия и оружие
Hot Cars составило список самой странной техники России
Обозреватель Hot Cars считает, что в мире есть много странных военных машин, но вышеперечисленные, скорее всего, являются самыми безумными из тех, которые видело человечество.
ПолитРоссия вчера в 05:47
Здоровье
Коронавирус продолжает распространяться в районах Кировской области
За последние сутки коронавирус был выявлен еще в двух районах Кировской области. Инфекции «сдались» Даровской и Подосиновский районы.
Вятка Областная 05:50
Происшествия
Трое жителей Екатеринбурга обвинены в надругательствах над детьми
Екатеринбург, 25 мая 2020, 07:37 — REGNUM В Екатеринбурге трое граждан 1980−1986 года рождения обвинены в совершении действий сексуального характера в отношении малолетних.
REGNUM 00:37
Культура
Названы победители 11 сезона шоу «Танцы со звездами»
В воскресенье, 24 мая, на телеканале "Россия-1" показали финальный выпуск 11-го сезона шоу "Танцы со звездами".
Piter.tv 03:04
Здоровье
Названы три симптома сердечного приступа
РИА Новости 02:19
Здоровье
В Роспотребнадзоре «возьмут на заметку» возможные нарушения в саратовских строительных гипермаркетах
Сегодня, 25 мая, на брифинге в минздраве Саратовской области замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева ответила на вопрос журналистов о том, на каких основаниях начали работать строительные гипермаркеты в области.
FreeNews-Volga 06:44
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Гаджеты
Компания HTC впервые за два года выпустит флагманский смартфон
В текущем году все может изменится, так как HTC намерена выпустить два флагманских смартфона, пишет "ГазетаDАІLУ".
Astera вчера в 15:12
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:22
Общество
Мишустин попросил россиян не торопиться с поездками за рубеж
Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с туристическими поездками за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация в странах мира разная.
РИА Новости 06:51
Шоу-бизнес
Светлана Лобода выложила фото без ретуши после обвинений в пластике
Светлана Лобода поделилась с поклонниками фотографией без ретуши.
Территория новостей вчера в 12:58
Политика
Путин призвал РЖД помогать горнякам в Кузбассе
Президент России Владимир Путин призвал ОАО "РЖД" помогать горнякам Кузбасса.
РИА Новости 06:42
Политика
Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова сидит без денег из-за коронавируса
Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина пожаловалась на безденежье во время пандемии коронавируса, передает "Собеседник".
Газета.Ru 03:31
Политика
Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
Шоу-бизнес
У актрисы Дарьи Мороз нашли коронавирус
Lenta.ru 06:10
Общество
Власти Липецкой области объяснили содержание слитой в сеть записи с совещания о COVID-19
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась аудиозапись, на которой губернатор Липецкой области Игорь Артамонов требует тщательно заполнять отчетность, поступающую в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
ТАСС 06:26
Культура
Реалистичные 3D-модели из «Симпсонов» напугают любого
Турецкий художник Хоссейн Диба создает 3D-модели персонажей из кино и мультфильмов в своем Instagram-аккаунте.
Ридус 04:45
Экономика
России предсказали сильнейший кризис за десятилетие
России предсказали сильнейший экономический кризис более чем за десятилетие из-за пандемии коронавируса и падения мирового спроса на энергоресурсы, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра «Сколково».
Lenta.ru 05:48
Общество
В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09