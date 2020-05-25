Коронавирус

РБКРБКРоспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус

В Роспотребнадзоре отметили, что алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья. Поэтому в условиях эпидемии необходимо сводить употребление спиртных напитков к минимуму.
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Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус

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