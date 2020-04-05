с чего всё началось

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы. Уточняется, что процедура осуществляется на коммерческой основе.

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому

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