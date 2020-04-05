с чего всё началось

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начал проводить бесконтактные тестирования на коронавирус на дому. Сдать анализ могут все желающие, для этого не потребуется назначение врача, сообщается на сайте ведомства.

Роспотребнадзор объявил о начале тестирования на коронавирус на дому

Экономика В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.

Финансы Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 76,77 рубля — это на 27,5 копейки выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Политика Мишустин заявил о недопустимости перекрытия границ регионов Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, которое транслировал телеканал РБК, заявил о недопустимости перекрытия административных границ в отдельных регионах.

Культура Актриса из «Челюстей» Ли Фиерро умерла от коронавируса Актриса, сыгравшая одну из ролей в хорроре Стивена Спилберга «Челюсти», Ли Фиерро скончалась на 92-м году жизни из-за осложнений, вызванных новым видом коронавируса.

Общество Росздравнадзор зарегистрировал новый экспресс-тест на коронавирус Росздравнадзор зарегистрировал первый отечественный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, который дает результат с точностью 94% за 40 минут, сообщает Минпромторг.

Общество Соловьев раскритиковал жалующихся на нехватку масок людей Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Экономика Оценено влияние коронавируса на доходы россиян Из-за пандемии коронавируса реальные денежные доходы россиян в 2020 году могут сократиться более чем на пять процентов.

Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.

Экономика «Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.

Общество В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Общество Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.