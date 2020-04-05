Коронавирус
РИА НовостиРоспотребнадзор объявил о начале тестирования на коронавирус на дому
Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начал проводить бесконтактные тестирования на коронавирус на дому. Сдать анализ могут все желающие, для этого не потребуется назначение врача, сообщается на сайте ведомства.
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с чего всё началось
«Еще одна лаборатория начинает исследования на коронавирус на коммерческой основе, предоставляя всем гражданам возможность сдать анализ не по медицинским показаниям, а по желанию и без назначения врача»,— говорится в сообщении ведомства.Коммерсантъвчера в 22:12
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