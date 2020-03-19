Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксРоспотребнадзор обязал отправлять на карантин всех въезжающих в РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об обязательной двухнедельной изоляции всех лиц, прибывающих на территорию РФ, в домашних условиях.
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с чего всё началось
Вернувшиеся из-за границы россияне должны незамедлительно сообщать о себе на региональную горячую линию, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованном
 на официальном портале нормативных актов.
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