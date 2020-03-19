с чего всё началось

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об обязательной двухнедельной изоляции всех лиц, прибывающих на территорию РФ, в домашних условиях.

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

Роспотребнадзор обязал отправлять на карантин всех въезжающих в РФ

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