Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаРоспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

Исключение делается только для тех, кто передвигается в такси. Понятно, что там при всем желании водитель и пассажиры не смогут находиться в метре друг от друга. Помимо этого, руководителям регионов необходимо обеспечить изоляцию на 14 суток и медицинское наблюдение за всеми, кто вернулся в Россию.
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с чего всё началось
Все жители России должны соблюдать дистанцию не менее 1 метра друг от друга, следует
 из постановления главного санитарного врача страны Анны Поповой.
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Роспотребнадзор предписал гражданам соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга

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Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга

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Роспотребнадзор обязал граждан держать дистанцию друг от друга не менее метра

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Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

РБК02:46

Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию друг от друга не менее метра

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