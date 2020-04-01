с чего всё началось

Исключение делается только для тех, кто передвигается в такси. Понятно, что там при всем желании водитель и пассажиры не смогут находиться в метре друг от друга. Помимо этого, руководителям регионов необходимо обеспечить изоляцию на 14 суток и медицинское наблюдение за всеми, кто вернулся в Россию.

Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

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