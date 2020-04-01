с чего всё началось

Исключение делается только для тех, кто передвигается в такси. Понятно, что там при всем желании водитель и пассажиры не смогут находиться в метре друг от друга. Помимо этого, руководителям регионов необходимо обеспечить изоляцию на 14 суток и медицинское наблюдение за всеми, кто вернулся в Россию.

Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

Футбол Экс-игрок сборной Украины рассказал о жизни в Крыму Экс-футболист симферопольской "Таврии" и сборной Украины Денис Голайдо, живущий в Крыму, в интервью украинским СМИ рассказал о том, что изменилось на полуострове после его вхождения в состав России.

Политика Россия отправит США гуманитарную помощь Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент США Дональд Трамп выразил благодарность Владимиру Путину за предоставленную гуманитарную помощь.

Здоровье Команду доктора Каабака уволили из Центра здоровья детей Трансплантолог Михаил Каабак, делающий уникальные операции по пересадке почек детям до 6 кг, сообщил об увольнении двух врачей из своей команды.

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Наука «Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.

Происшествия В Перми от вирусной пневмонии умерли два человека Пермь, 1 апреля 2020, 08:51 — REGNUM В Перми от вирусной пневмонии умерли два человека, у одного их этих пациентов был подтверждённый диагноз COVID-19.

Происшествия Жителя Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей жителю города Магнитогорск Челябинской области, который в соцсети разместил фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.

Общество У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.

Общество В Татарстане ввели режим спецпропусков Правительство Татарстана ввело режим спецпропусков. Об этом сообщается на сайте кабмина республики.