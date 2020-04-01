Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаРоспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

Исключение делается только для тех, кто передвигается в такси. Понятно, что там при всем желании водитель и пассажиры не смогут находиться в метре друг от друга. Помимо этого, руководителям регионов необходимо обеспечить изоляцию на 14 суток и медицинское наблюдение за всеми, кто вернулся в Россию.
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с чего всё началось
Все жители России должны соблюдать дистанцию не менее 1 метра друг от друга, следует
 из постановления главного санитарного врача страны Анны Поповой.
Forbes03:21

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Роспотребнадзор предписал гражданам соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга

Эхо Москвы03:30

Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию друг от друга не менее метра

Интерфакс02:22

Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

РБК02:46

Роспотребнадзор обязал граждан держать дистанцию друг от друга не менее метра

Известия02:35

Роспотребнадзор постановил соблюдать дистанцию в метр из-за COVID-19

РИА Новости02:19

Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга

ТАСС02:38

Роспотребнадзор обязал соблюдать дистанцию из-за коронавируса

RT на русском02:47
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В России выявлены 440 новых случаев заболевания коронавирусом.
Дни.ру 04:16
Общество

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Газета.Ru 02:43
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В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 20:21
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Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.
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RT на русском вчера в 05:04
Происшествия

В Перми от вирусной пневмонии умерли два человека

Пермь, 1 апреля 2020, 08:51 — REGNUM В Перми от вирусной пневмонии умерли два человека, у одного их этих пациентов был подтверждённый диагноз COVID-19.
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Жителя Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе

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В Челябинской области за сутки подтвердилось еще шесть случаев коронавируса.
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Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
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Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
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Издание «ВА-Волжский Автостроитель» поделилось информацией об особенностях сборки модели Chevrolet Niva.
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Фабрегас назвал двух лучших тренеров в своей карьере

Примечательно, что хавбек не назвал Хосепа Гвардиолу, с которым выиграл шесть трофеев в «Барселоне».
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