Коронавирус
Газета КемероваРоспотребнадзор оценил испытания вакцины от коронавируса в Сибири
В научном центре «Вектор», расположенном в Новосибирске, начались клинические испытания вакцины от коронавируса. 27 июля был привит первый доброволец. На данный момент участник исследования чувствует себя хорошо, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
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147 тысяч получат новосибирские добровольцы за испытание вакцины от COVID-19
Вести Новосибирсквчера в 04:49
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:38, Ашберн
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
Происшествия
Участнику митинга в Биробиджане Евгению Лобанову присудили второй штраф
Ранее интернет-газета «Набат» писала, что участника массовой акции протеста в Биробиджане оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Набат 22:00
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
Шоу-бизнес
Кузьмин рассказал о мечте детства, которую исполнила Пугачева
Народный артист РФ Владимир Кузьмин заявил, что Алла Пугачёва ещё в 1984 году исполнила его давнюю мечту.
Территория новостей 01:16
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
Из-за подозрения на инсульт, которое позже подтвердилось, актрисе пришлось проследовать с врачами в больницу для дальнейших анализов.
CT news 14:15
Здоровье
В Алтайском крае выявили вспышку коронавируса в онкодиспансере
Более 40 заболевших коронавирусом сотрудников и пациентов выявили в корпусе онкодиспансера в Барнауле, его закрыли на карантин, сообщил во вторник региональный оперштаб.
РИА Новости 05:07
Авто
Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге
Автоновости дня 13:36
Происшествия
В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин
Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru 06:37
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Футбол
Бразильский футболист бросил модель из Карелии ради новой пассии
Футболист Луис Адриано, бросивший жену и троих детей ради модели из Карелии Екатерины Дорожко, закрутил новый роман.
Руна 26 июля в 03:55
Экономика
Экономическая активность начала восстанавливаться в июне 2020 года
В прошлом месяце деловая активность в российской экономике начала восстанавливаться.
Долг.рф 07:58
Общество
FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США
Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.
РИА Новости 17:59
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»
Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник вчера в 13:10
Наука
Коронавирус поражает сердце и негативно сказывается на его работе
По данным первого исследования, проведенного в Университетской клинике Франкфурта, 78% пациентов, выздоровевших от респираторной инфекции, остались со структурными повреждениями в сердце, и у каждых 76 человек из 100 обнаружены признаки, характерные для сердечного приступа — в их крови был зафиксирован высокий уровень белка тропонина, который вырабатывается при развитии этой болезни.
Passion.ru 03:33
Кино
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»
Piter.tv 02:43
Авто
В России в 1 полугодии выросла средневзвешенная цена нового автомобиля
Что касается российских авто, то здесь наблюдается рост 6,3% – 700 000 рублей.
Evo-rus.com 09:27
Политика
В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске
Правоохранительные органы в Хабаровске, где проходят несанкционированные акции, действуют корректно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:26
Политика
Россия и США обсудили безопасность в космосе и улучшение каналов связи
"Обе делегации выразили заинтересованность в продолжении этих дискуссий и улучшении каналов связи, в частности улучшении коммуникаций между двумя странами по оперативным вопросам, связанным с космосом, с тем чтобы уменьшить риск недопонимания, помочь в предотвращении и реагировании на инциденты в космосе и предотвратить непреднамеренную эскалацию", - говорится в сообщении.
РИА Новости 19:56
Политика
Франция предложила проконтролировать политику Китая в Синьцзяне
В ответ пресс-секретарь МИД Китая Ванг Венбин 23 июля заявил, что политика Пекина в Синьцзяне «не направлена против какой-либо конкретной этнической группы или религии» и что целью ее является борьба с «терроризмом и сепаратизмом».
ИА Красная Весна 19:40
Происшествия
СК возбудил дело после столкновения поездов в Петербурге
RT на русском 11:02
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru 02:34
Авто
Владельцы Volkswagen в США получили $9,8 млрд компенсаций
Владельцы Volkswagen и Porsche из США с 2016 года получили свыше $9,8 млрд в качестве компенсаций по делу о делу о манипуляциях информацией о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных машин компании.
РБК 16:44
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Политика
Пашинян ответил на претензии Симоньян к Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на заявление главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, что армянские власти демонстрируют неблагодарное отношение к России.
Московский Комсомолец 06:24
Политика
Дегтярёв осмотрел судзавод в Комсомольске
RT на русском 22:35