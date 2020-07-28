В научном центре «Вектор», расположенном в Новосибирске, начались клинические испытания вакцины от коронавируса. 27 июля был привит первый доброволец. На данный момент участник исследования чувствует себя хорошо, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Происшествия Участнику митинга в Биробиджане Евгению Лобанову присудили второй штраф Ранее интернет-газета «Набат» писала, что участника массовой акции протеста в Биробиджане оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,5K

Здоровье В Алтайском крае выявили вспышку коронавируса в онкодиспансере Более 40 заболевших коронавирусом сотрудников и пациентов выявили в корпусе онкодиспансера в Барнауле, его закрыли на карантин, сообщил во вторник региональный оперштаб. 11

Общество Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. 1,4K

Экономика Экономическая активность начала восстанавливаться в июне 2020 года В прошлом месяце деловая активность в российской экономике начала восстанавливаться.

Общество FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу. 47

Наука Коронавирус поражает сердце и негативно сказывается на его работе По данным первого исследования, проведенного в Университетской клинике Франкфурта, 78% пациентов, выздоровевших от респираторной инфекции, остались со структурными повреждениями в сердце, и у каждых 76 человек из 100 обнаружены признаки, характерные для сердечного приступа — в их крови был зафиксирован высокий уровень белка тропонина, который вырабатывается при развитии этой болезни.

Политика Россия и США обсудили безопасность в космосе и улучшение каналов связи "Обе делегации выразили заинтересованность в продолжении этих дискуссий и улучшении каналов связи, в частности улучшении коммуникаций между двумя странами по оперативным вопросам, связанным с космосом, с тем чтобы уменьшить риск недопонимания, помочь в предотвращении и реагировании на инциденты в космосе и предотвратить непреднамеренную эскалацию", - говорится в сообщении.

Политика Франция предложила проконтролировать политику Китая в Синьцзяне В ответ пресс-секретарь МИД Китая Ванг Венбин 23 июля заявил, что политика Пекина в Синьцзяне «не направлена против какой-либо конкретной этнической группы или религии» и что целью ее является борьба с «терроризмом и сепаратизмом». 7

Авто Владельцы Volkswagen в США получили $9,8 млрд компенсаций Владельцы Volkswagen и Porsche из США с 2016 года получили свыше $9,8 млрд в качестве компенсаций по делу о делу о манипуляциях информацией о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных машин компании. 6