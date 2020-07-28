Коронавирус
РИА НовостиРоспотребнадзор оценил ситуацию с тестированием на антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусу в России, по статистике, находят у 20-25% пациентов, сообщается в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Роспотребнадзора.
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Сотрудники «Нового времени» поучаствовали в исследованиях по коронавирусу
Новое Время 3125 июля в 03:00
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:00, Ашберн
Футбол
Луческу возложил цветы к памятнику Лобановскому
Спорт-Экспресс 11:30
Политика
Лукашенко заявил, что бессимптомно переболел коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко при посещении войсковой части 3214 Внутренних войск МВД заявил, что бессимптомно перенёс коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 10:50
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
Общество
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии
Ранее сообщалось, что Абхазия откроет границы для российских туристов после того, как Россия оценит ситуацию с КОВИД-19 в республике.
Evo-rus.com 09:11
Общество
Роспотребнадзор проверяет морскую воду в Крыму на коронавирус
Руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что в Крыму проверяют морскую воду, а также аквапарки и бассейны на наличие коронавируса.
RT на русском 09:27
Происшествия
Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге
На юге Петербурга при столкновении грузовых электровозов пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи.
Газета.Ru 09:42
Кино
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»
Piter.tv 02:43
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Общество
Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием
Следователь ФСБ предложил советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, сделку со следствием с признанием вины и раскрытием источников, но получил отказ, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 08:55
Происшествия
На Кубани подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 28 июля 2020, 11:07 — REGNUM 95 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за прошедшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 28 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:07
Футбол
Тренер «Чертаново» Осинькин возглавил «Крылья Советов»
Коммерсантъ 04:10
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Здоровье
В Алтайском крае выявили вспышку коронавируса в онкодиспансере
Более 40 заболевших коронавирусом сотрудников и пациентов выявили в корпусе онкодиспансера в Барнауле, его закрыли на карантин, сообщил во вторник региональный оперштаб.
РИА Новости 05:07
Общество
Путин получил иск за ущемление прав детей старше 16 лет
Штаб депутата Юлии Галяминой обратился в суд с коллективным иском родителей, воспитывающих детей старше 16 лет.
Rusbankrot.ru 09:22
Здоровье
Пациенток роддомов, заразившихся коронавирусом, выявили в Татарстане
В Татарстане зафиксированы случаи заражения коронавирусом у женщин, находящихся в роддомах.
Вечерняя Казань 09:40
Футбол
РПЛ представила календарь на новый сезон
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.
RT на русском 10:05
Наука
Новый ледниковый период наступит на Земле через 100 тыс. лет
Новый ледниковый период на планете Земля наступит через 100 тыс. лет.
Плюс один +1 08:35
Общество
Аксенов объявил о переносе экономического форума в Ялте на 2021 год
Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) из-за угрозы коронавирусной инфекции COVID-19 переносится на 2021 год, объявил глава Крыма Сергей Аксенов.
РБК 11:12
Политика
Чемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400
RT на русском 07:44
Футбол
Футболист мадридского «Реала» Мариано Диас заразился коронавирусом
Тестирование футболистов "Реала" на коронавирус прошло в понедельник. Диас в сезоне-2019/20 провел семь матчей за "Реал", забив один гол.
ТАСС Спорт 08:22
Общество
На Земле возникнет опасная геомагнитная буря 28 июля
Опасная магнитная буря ожидается во вторник, 28 июля.
Газета.Ru 02:50
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
Политика
От столицы Крыма до границы с Украиной отремонтируют дороги
Дороги до границы с Украиной будут отремонтированы.
Крым 24 11:08
Кино
Звезда «Великолепного века» вернулся на экран после провала
Газета.Ru 10:47
Происшествия
В Москве мужчина в ходе конфликта ранил пассажира автобуса
На юго-западе Москвы между пассажирами автобуса произошёл конфликт, в результате которого мужчина нанёс оппоненту ножевое ранение.
RT на русском 10:38
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 26 июля в 13:46
Политика
Члены Общественной палаты РФ обсудили цензуру Google на круглом столе
Модератором мероприятия стал президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
Слово и Дело 06:11
Армия и оружие
В Минобороны ответили на претензии Финляндии к российским истребителям
Четыре российских истребителя Су-27 морской авиации ВМФ планово перелетели из Карелии на аэродром в Калининградской области, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 11:50