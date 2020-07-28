Антитела к коронавирусу в России, по статистике, находят у 20-25% пациентов, сообщается в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор оценил ситуацию с тестированием на антитела к COVID-19

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