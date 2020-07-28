Антитела к коронавирусу в России, по статистике, находят у 20-25% пациентов, сообщается в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор оценил ситуацию с тестированием на антитела к COVID-19

Общество YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград» Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания. 326

Шоу-бизнес Звезда фильмов Disney начала карьеру в порноиндустрии Известно, что Уорд длительное время была звездой проектов Disney и стала особенно популярной после съемок в сериале «Парень познает мир», который транслировался с 1993 по 2000 год. 3

Экономика Минфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки В июне президент России Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 млн до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 млн до 6 млн рублей - в других регионах. 7

Общество РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник. 274

Общество Мэр Киева пришел на заседание горсовета на костылях Киевский мэр Виталий Кличко шокировал коллег по городскому совету на заседании во вторник.

Политика Песков не исключил награждения участников изменения Конституции Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что участники процедуры подготовки и принятия поправок к Конституции получат государственные награды. 231

Футбол Московский «Локомотив» предложил Кокорину 4 миллиона евро подъемных Москва, 28 июля 2020, 17:14 — REGNUM Руководство московского «Локомотива» предложило 29-летнему российскому форварду Александру Кокорину контракт, в котором прописаны 4 миллиона евро подъемных.

Общество Билл Гейтс назвал бесполезными большинство анализов на коронавирус в США Большинство анализов на коронавирус, которые берутся в США, бесполезны из-за слишком длительного периода выдачи результатов.

Происшествия Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск "Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве. 127

Общество Минпромторг: россиянам хватит СИЗ в случае второй волны коронавируса Жители Российской Федерации будут полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты в случае второй волны коронавирусной инфекции, заявили в Минпромторге РФ.

Общество МТС получил первую лицензию на 5G в России МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора. 699

Общество «Золотую судью» Елену Хахалеву уволили из Краснодарского краевого суда Краснодарский краевой суд уволил Елену Хахалеву на основании решения Высшей квалификационной коллегии судей о досрочном прекращении полномочий за дисциплинарные проступки. 37

Общество В Ярославской области открывают кинотеатры и детские аттракционы В кабинках аттракционов необходима дезинфекция, сами детские качели-карусели будут загружены только на четверть мощности.

Политика Cоперница Лукашенко назвала Крым «фактически российским» Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью "Еврорадио" заявила, что Крым фактически является территорий Российской Федерации. 8

Шоу-бизнес Снимок кормления грудью тучной модели Эшли Грэм взорвало Сеть Два дня назад известная американская модель плюс-сайз Эшли Грэм в своем Instagram выставила несколько фото, на которых кормит грудью своего маленького сына.

Экономика Результат отказа Швеции от карантина разгромил критиков Несмотря на разгромные прогнозы критиков, которые предсказывали крах экономики страны, шведский бизнес избежал массовых банкротств, пишет Financial Times.

Игры Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза. 596

Общество На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа Семьи, в которых оба родителя остались без работы, а детям не исполнилось 18 лет, получат по 3 000 рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и августе. 296