Коронавирус
РИА НовостиРоспотребнадзор оценил ситуацию с тестированием на антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусу в России, по статистике, находят у 20-25% пациентов, сообщается в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Роспотребнадзора.
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Сотрудники «Нового времени» поучаствовали в исследованиях по коронавирусу
Новое Время 3125 июля в 03:00
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:25, Ашберн
Здоровье
Отделение больницы в Екатеринбурге «освободят» от коронавируса
Уралинформбюро 09:18
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Шоу-бизнес
Звезда фильмов Disney начала карьеру в порноиндустрии
Известно, что Уорд длительное время была звездой проектов Disney и стала особенно популярной после съемок в сериале «Парень познает мир», который транслировался с 1993 по 2000 год.
Родной город вчера в 04:41
Экономика
Минфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки
В июне президент России Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 млн до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 млн до 6 млн рублей - в других регионах.
Интерфакс 09:01
Кино
Режиссер Зак Снайдер показал новый костюм Супермена
Американский режиссер Зак Снайдер в рамках фестиваля Comic-Con показал необычную экипировку Супермена.
Piter.tv вчера в 02:11
Происшествия
В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
Коммерсантъ 09:18
Общество
РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 07:35
Общество
Мэр Киева пришел на заседание горсовета на костылях
Киевский мэр Виталий Кличко шокировал коллег по городскому совету на заседании во вторник.
Росбалт 08:18
Происшествия
Сведения о минировании двух торговых центров в Москве не подтвердились
Взрывные устройства не обнаружены в столичных торговых центрах Outlet Village во Внукове и «Савеловский».
Вечерняя Москва 08:20
Финансы
Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля
Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
BFM.ru 08:49
Политика
Песков не исключил награждения участников изменения Конституции
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что участники процедуры подготовки и принятия поправок к Конституции получат государственные награды.
Коммерсантъ 06:06
Футбол
Московский «Локомотив» предложил Кокорину 4 миллиона евро подъемных
Москва, 28 июля 2020, 17:14 — REGNUM Руководство московского «Локомотива» предложило 29-летнему российскому форварду Александру Кокорину контракт, в котором прописаны 4 миллиона евро подъемных.
REGNUM 10:14
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян расплакалась при встрече с Канье Уэстом
Журналисты заметили, что при встрече с рэпером, Кардашьян расплакалась.
ИнфоСМИ 08:46
Общество
Билл Гейтс назвал бесполезными большинство анализов на коронавирус в США
Большинство анализов на коронавирус, которые берутся в США, бесполезны из-за слишком длительного периода выдачи результатов.
ТАСС 10:06
Происшествия
Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск
"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
Общество
Минпромторг: россиянам хватит СИЗ в случае второй волны коронавируса
Жители Российской Федерации будут полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты в случае второй волны коронавирусной инфекции, заявили в Минпромторге РФ.
Народные новости 07:03
Происшествия
В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин
Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru 06:37
Общество
МТС получил первую лицензию на 5G в России
МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
Происшествия
Трое рабочих погибли в Ростове-на-Дону от отравления сероводородом
В Ростове-на-Дону в результате отравления сероводородом погибли три человека, которые проводили работы в газовом колодце на проспекте Шелехова, 262.
Известия 07:18
Общество
«Золотую судью» Елену Хахалеву уволили из Краснодарского краевого суда
Краснодарский краевой суд уволил Елену Хахалеву на основании решения Высшей квалификационной коллегии судей о досрочном прекращении полномочий за дисциплинарные проступки.
Life.ru 08:31
Общество
В Ярославской области открывают кинотеатры и детские аттракционы
В кабинках аттракционов необходима дезинфекция, сами детские качели-карусели будут загружены только на четверть мощности.
ЯрNews 09:50
Политика
Cоперница Лукашенко назвала Крым «фактически российским»
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью "Еврорадио" заявила, что Крым фактически является территорий Российской Федерации.
Московский Комсомолец вчера в 17:45
Шоу-бизнес
Снимок кормления грудью тучной модели Эшли Грэм взорвало Сеть
Два дня назад известная американская модель плюс-сайз Эшли Грэм в своем Instagram выставила несколько фото, на которых кормит грудью своего маленького сына.
Вечерний курьер 05:05
Общество
Луис Адриано ушёл от русской жены к бразильской модели
Ранее пользователи «Инстаграма» заметили, что Адриано удалил все фотографии со своей русской женой.
Чемпионат 07:12
Экономика
Результат отказа Швеции от карантина разгромил критиков
Несмотря на разгромные прогнозы критиков, которые предсказывали крах экономики страны, шведский бизнес избежал массовых банкротств, пишет Financial Times.
Lenta.ru 10:09
Игры
Прибытие на Землю и геймплей во вступительном ролике Destroy All Humans
Srnsk 26 июля в 17:50
Игры
Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году
Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Srnsk 25 июля в 08:24
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Семьи, в которых оба родителя остались без работы, а детям не исполнилось 18 лет, получат по 3 000 рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и августе.
Evo-rus.com 02:34
Путешествия
«Уральские авиалинии» 10 августа возобновят перелеты из РФ в Турцию
Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 10 августа возобновляет перелеты в Турцию.
Народные новости 08:53
Общество
В Хабаровске водителя «фургаломобиля» арестовали на восемь суток
Водитель автомобиля, написавшего на машине слова в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и участвовавшего в несанкционированных акциях протеста, арестован на 8 суток, сообщил РИА Новости источник в Центральном суде Хабаровска.
РИА Новости 09:59