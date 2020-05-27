Общество Возраст начисления надбавки к пенсии предложили снизить В Госдуму внесён законопроект, согласно которому предлагается снизить возраст начисления надбавки к пенсии россиян, сообщает ИА DEITA. 1,8K

Экономика Правительство готовит план восстановления экономики на 8 трлн рублей В подготовленном правительством РФ плане восстановления экономики, который должны внести в администрацию президента 1 июня, заложено около 8 трлн руб. за 2020–2021 годы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект документа. 6

Общество Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. 121

Экономика Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК. 344

Финансы Банки ввезли в Россию рекордную сумму долларов В начале весны на фоне эпидемии нового коронавируса и нестабильности финансовых рынков крупные отечественные банки поставили в Россию рекордную (за 6 последних лет) сумму долларовой наличности – $4,9 млрд. 1,5K

Общество Карантин снят в селе Починки Нижегородской области Напомним, ранее карантин сняли сначала в поселке Гремячево, а затем и в Мухтолово. Теперь же очаг заболевания ликвидирован и в Починках. 4

Общество McDonald’s повысит зарплаты сотрудников в России С 1 июня 2020 г. McDonald's повысит оклады и почасовые ставки сотрудников сети в России, пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.

Политика Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России пройден Новый Калининград По мнению специалистов, пик распространения коронавируса в России пройден, заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу. 251

Общество Власти Ростова намерены снять ограничения Власти подчеркнули, что чем быстрее бизнесмены отправят соответствующие документы, тем быстрее начнётся снятие ограничений. 14

Экономика РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД). 67

Экономика Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде. 8

Армия и оружие США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил. 712

Экономика В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока. 1,4K

Происшествия Коронавирус обнаружен в хосписе онкодиспансера под Воронежем Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Воронежской области сообщил, что заведующий отделением паллиативной помощи онкодиспансера в селе Стрелица Семилукского района заболел COVID-19. 5

Экономика Агрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России Общая площадь земель под управлением "Агрокомплекса" выросла до 653 тыс. га с 649 тыс. При этом земельный банк "Русагро" снизился с 650 тыс. га до 643 тыс. га. 60