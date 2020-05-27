Коронавирус
EastRussiaРоспотребнадзор ограничил работу предприятий в Забайкалье
Из-за стремительного распространения коронавируса в Забайкалье Роспотребнадзор потребовал ограничить работу предприятий торговли.
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Главный санитарный врач Забайкалья объяснила причины новых ограничений на бизнес
Чита.Рувчера в 22:53
В Забайкалье могут вернуть ограничения из-за вспышки COVID-19
Московский Комсомолец Читавчера в 22:57
Роспотребнадзор разъяснил необходимость возвращения ограничений на торговлю в Забайкалье
Забайкальский рабочий00:26
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Общество
Возраст начисления надбавки к пенсии предложили снизить
В Госдуму внесён законопроект, согласно которому предлагается снизить возраст начисления надбавки к пенсии россиян, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 24 мая в 20:15
Экономика
Правительство готовит план восстановления экономики на 8 трлн рублей
В подготовленном правительством РФ плане восстановления экономики, который должны внести в администрацию президента 1 июня, заложено около 8 трлн руб. за 2020–2021 годы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект документа.
Коммерсантъ вчера в 22:31
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 25 мая в 07:12
Политика
Бывший глава Чувашии подал в суд на Путина из-за своей отставки
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд России.
Ведомости вчера в 16:18
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар на старте торгов потерял по отношению к рублю 18 копеек и упал до 71,46 рубля.
Народные новости 25 мая в 03:19
Общество
Омбудсмен назвал регионы России с наибольшим давлением на бизнес
В Кабардино-Балкарии, Дагестане, Иркутской области и Чечне наблюдается наибольшее давление на предпринимателей со стороны контрольно-надзорных органов.
RT на русском вчера в 21:15
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости вчера в 03:26
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM вчера в 12:36
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
Финансы
Банки ввезли в Россию рекордную сумму долларов
В начале весны на фоне эпидемии нового коронавируса и нестабильности финансовых рынков крупные отечественные банки поставили в Россию рекордную (за 6 последних лет) сумму долларовой наличности – $4,9 млрд.
Южный Федеральный вчера в 09:50
Общество
Карантин снят в селе Починки Нижегородской области
Напомним, ранее карантин сняли сначала в поселке Гремячево, а затем и в Мухтолово. Теперь же очаг заболевания ликвидирован и в Починках.
ТаракаНН 02:43
Общество
McDonald’s повысит зарплаты сотрудников в России
С 1 июня 2020 г. McDonald's повысит оклады и почасовые ставки сотрудников сети в России, пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
Ведомости 02:01
Политика
Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России пройден
Новый Калининград По мнению специалистов, пик распространения коронавируса в России пройден, заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу.
Новый Калининград.Ru вчера в 09:02
Общество
Власти Ростова намерены снять ограничения
Власти подчеркнули, что чем быстрее бизнесмены отправят соответствующие документы, тем быстрее начнётся снятие ограничений.
Бизнес-газета 02:47
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ 25 мая в 11:25
Здоровье
В отдельных районах Пермского края могут снять режим самоизоляции
Снятие режима самоизоляции и ограничений, введённых в связи с коронавирусом, в Пермском крае может происходить точечно - в отдельных районах.
Пермь открытая 02:26
Экономика
Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки
Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде.
Интерфакс 25 мая в 05:09
Общество
Попова рассказала, сколько в России продлится масочный режим
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что россияне должны соблюдать масочный режим еще месяц или два.
МедиаПоток 25 мая в 12:46
Общество
18 новых случаев коронавируса подтвердили в Карелии за сутки
18 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии за минувшие сутки, — информация об этом появилась на официальной странице Правительства.
ГТРК Карелия 01:59
Общество
Росстат сообщил о росте числа безработных в апреле на 23%
В апреле число безработных в РФ выросло на 23% по сравнению с мартом текущего года -- до 4,6 млн человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил.
РБК вчера в 17:00
Общество
Снимать ограничения для внутреннего туризма в РФ начнут с 1 июня
Правительство России планирует с 1 июня текущего года системно и аккуратно начать снимать ограничительные меры для внутреннего туризма.
Smolnarod.ru вчера в 06:50
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM вчера в 03:06
Здоровье
Минздрав утвердил порядок госпитализации больных COVID-19
Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом в зависимости от степени тяжести.
РИА Новости вчера в 08:08
Происшествия
Коронавирус обнаружен в хосписе онкодиспансера под Воронежем
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Воронежской области сообщил, что заведующий отделением паллиативной помощи онкодиспансера в селе Стрелица Семилукского района заболел COVID-19.
Горком вчера в 12:52
Кино
Сыгравшая Екатерину II Юлия Снигирь заступилась за сериал «Великая»
Piter.tv вчера в 03:44
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию могут назначить на начало июля
Источник агентства «Интерфакс», знакомый с ходом подготовки к голосованию сказал, что власти рассматривают в качестве возможных дат 1 и 8-е июля.
Эхо Москвы вчера в 11:32
Экономика
Агрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России
Общая площадь земель под управлением "Агрокомплекса" выросла до 653 тыс. га с 649 тыс. При этом земельный банк "Русагро" снизился с 650 тыс. га до 643 тыс. га.
РБК 25 мая в 21:13
Происшествия
Падение вертолета Ми-8 на Чукотке попало на видео
Момент падения вертолета Ми-8 ВКС России на Чукотке запечатлели камеры видеонаблюдения.
Российская газета вчера в 03:39
Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ-2020
29 и 30 июня станут днями пробных экзаменов без учеников - на них планируется отработать проведение экзаменов с учетом всех новых требований.
Первый Тульский вчера в 01:53