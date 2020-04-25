Коронавирус
Газета.RuРоспотребнадзор определит субъекты в зоне риска коронавируса
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору определить субъекты, которые находятся в зоне риска распространения коронавируса, следует из информации на сайте кабмина. Отмечается, что поручение должно быть выполнено до 28 апреля.
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с чего всё началось
"Роспотребнадзору до 28 апреля 2020 года определить субъекты Российской Федерации, которые находятся в зоне риска распространения коронавирусной инфекции, и по результатам проинформировать Минздрав России и соответствующие субъекты Российской Федерации", - говорится в тексте документа, опубликованном на сайте правительства.ТАССвчера в 12:24
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Мишустин поручил определить регионы, находящиеся в зоне риска из-за COVID-19
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