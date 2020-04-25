Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоспотребнадзор определит субъекты в зоне риска коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору определить субъекты, которые находятся в зоне риска распространения коронавируса, следует из информации на сайте кабмина. Отмечается, что поручение должно быть выполнено до 28 апреля.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось
"Роспотребнадзору до 28 апреля 2020 года определить субъекты Российской Федерации, которые находятся в зоне риска распространения коронавирусной инфекции, и по результатам проинформировать Минздрав России и соответствующие субъекты Российской Федерации", - говорится в тексте документа, опубликованном
 на сайте правительства.
ТАССвчера в 12:24

Подробнее о событии

Мишустин поручил определить находящиеся в зоне риска по COVID-19 регионы

РБКвчера в 13:11

Роспотребнадзор до 28 апреля определит регионы в зоне риска по COVID-19

Интерфаксвчера в 13:16

Мишустин поручил определить регионы в зоне риска распространения COVID-19

РИА Новостивчера в 13:13

Роспотребнадзор определит субъекты в зоне риска коронавируса

Газета.Ruвчера в 13:25

Мишустин поручил определить регионы, находящиеся в зоне риска из-за COVID-19

Российская газетавчера в 13:00

Мишустин поручил определить находящиеся в зоне риска по COVID-19 регионы

News.ruвчера в 12:52

Роспотребнадзору поручено определить субъекты в зоне риска распространения коронавируса

ТАССвчера в 12:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 02:41, Ашберн
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

Lenta.ru вчера в 16:36
1,4K
Хоккей

Форвард «Ак Барса» Эмиль Галимов переходит в СКА

АиФ Казань 24 апреля в 01:19
1
Общество

Певца Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге

"Полиция задержала в Шуваловском парке Максима Леонидова, который посмел отойти на 100 метров от дома", - сообщил Вишневский.
RuNews24.ru вчера в 07:07
1,2K
Общество

70 человек в Калужской области за сутки заболели коронавирусом

За сутки в Калужской области выявлено сразу 70 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 04:19
123
Общество

Роспотребнадзор подготовил правила работы парикмахерских и магазинов

В рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что владельцам салонов красоты и парикмахерских, прачечных, химчисток и магазинов непродовольственных товаров придется соблюдать несколько правил.
НТВ 24 апреля в 11:03
273
Экономика

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%

Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc).
Коммерсантъ вчера в 21:52
1,5K
Здоровье

Банки подготовились к переводу части сотрудников на жизнь в офисах

Условия для жизни в офисе в режиме 24/7 уже создали Совкомбанк и банк «Зенит», сообщили их представители.
РБК 02:00
4
Религия

Православные верующие встречают Антипасху

Православные верующие 26 апреля встречают Фомино воскресенье.
Областная газета 01:52
6
Происшествия

Главврач красноярского госпиталя выпала с пятого этажа

Красноярск, 26 апреля 2020, 09:15 — REGNUM С пятого этажа упала исполняющая обязанности главного врача госпиталя для ветеранов войн в Красноярском крае, сообщает издание «ТВК Красноярск».
REGNUM 02:15
660
Наука

Найдена лучшая ткань для эффективной самодельной маски

Самодельные маски, состоящие из двух слоев тканей различного типа, гарантирует задержку 80-99% частиц аэрозолей.
ToDay News Ufa 24 апреля в 14:23
64
Политика

Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу

Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM вчера в 09:45
70
Единоборства

Президент UFC рассказал, когда вернется Хабиб

По словам главы американского промоушена, дагестанский чемпион организации в легком весе сойдётся с победителем поединка Гэтжи – Фергюсон.
Лезги газет вчера в 15:51
7
Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 24 апреля в 11:51
706
Культура

«Это авантюра»: как Мерьем Узерли получила роль в «Великолепном веке»

Сама Узерли позднее признавалась, что эти пробы были для нее авантюрой, ведь она прилетела в Стамбул, взяв с собой только зубную щетку, пару джинсов и футболок.
Родной город 01:23
Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 24 апреля в 05:51
3,8K
Здоровье

В Приамурье выявили три новых случая заражения коронавирусом

Три новых лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции зарегистрированы в Амурской области за сутки, сообщает правительство региона.
РИА Новости 02:31
23
Кино

Okko покажет россиянам «Чайку» Чехова с порядковым номером

Онлайн-кинотеатр Okko представит россиянам онлайн-премьеру спектакля «Чайка 73458» Театра на Таганке.
Lenta.ru 01:00
Шоу-бизнес

Татьяна Навка бросила Александра Жулина ради Марата Башарова

Марат Башаров на съёмках шоу «Секрет на миллион» рассказал о «любовном треугольнике» с Татьяной Навкой и Александром Жулиным.
Актуальные Новости 00:34
7
Шоу-бизнес

Ксению Собчак затравили за раздачу еды пенсионерам

Ксения Собчак показала в социальных сетях, как она разносит здоровое питание для пенсионеров.
StarHit.ru вчера в 09:30
70
Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК вчера в 12:25
650
Культура

Депутат пожаловался в прокуратуру на сериал «Зулейха открывает глаза»

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) обратился в Генпрокуратуру с просьбой начать проверку сериала "Зулейха открывает глаза".
Москва 24 вчера в 22:25
264
Общество

Собчак объяснила желание приобрести долю в крабовом бизнесе

Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке.
RuNews24.ru вчера в 22:14
40
Армия и оружие

Российские военные моряки получат новый универсальный нож

Российская газета вчера в 07:03
14
Общество

Психолог объяснила нежелание некоторых людей носить медицинские маски

Сознательный отказ некоторых людей от использования медицинских масок на фоне распространения коронавируса может быть попыткой убедить себя в том, что ситуация гораздо безопаснее, чем на самом деле.
Российская газета 01:19
126
Происшествия

В Уфе заключенные пытались устроить беспорядки в колонии

Шестеро заключенных отказались выполнять требования сотрудников колонии, не пускали их в помещение отряда, а также призывали других осужденных к беспорядкам.
Российская газета вчера в 07:01
37
Здоровье

Две больницы Екатеринбурга переполнены пациентами с коронавирусом

Уральский меридиан 02:06
5
Политика

Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России

Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости вчера в 09:36
2,7K
Армия и оружие

ВДВ России впервые в истории десантировались с высоты 10 км в Арктике

Газета.Ru 01:50
57
Технологии

Эксперт рассказал об опасности смартфона в период пандемии

При бесконтрольном использовании всевозможных устройств (смартфоны, планшеты и компьютеры) страдает зрение и осанка, причем в первую очередь у детей.
Известия вчера в 23:01
34
Здоровье

В Забайкалье за сутки 10 человек заразились коронавирусом

Количество случаев заражения коронавирусом в Забайкальском крае за сутки выросло с 73 до 83, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 23 апреля в 23:11
22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное