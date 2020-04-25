Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоспотребнадзор определит субъекты в зоне риска коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору определить субъекты, которые находятся в зоне риска распространения коронавируса, следует из информации на сайте кабмина. Отмечается, что поручение должно быть выполнено до 28 апреля.
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Роспотребнадзор определит субъекты в зоне риска коронавируса

Газета.Ru13:25

Мишустин поручил определить находящиеся в зоне риска по COVID-19 регионы

News.ru12:52

Мишустин поручил определить находящиеся в зоне риска по COVID-19 регионы

РБК13:11

Роспотребнадзор определит регионы в зоне риска распространения COVID-19

Москва 2413:06

Мишустин поручил определить регионы, находящиеся в зоне риска из-за COVID-19

Российская газета13:00

Мишустин поручил определить регионы в зоне риска распространения COVID-19

РИА Новости13:13

Роспотребнадзору поручено определить субъекты в зоне риска распространения коронавируса

ТАСС12:44
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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