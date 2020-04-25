Коронавирус
Газета.RuРоспотребнадзор определит субъекты в зоне риска коронавируса
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору определить субъекты, которые находятся в зоне риска распространения коронавируса, следует из информации на сайте кабмина. Отмечается, что поручение должно быть выполнено до 28 апреля.
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Мишустин поручил определить регионы, находящиеся в зоне риска из-за COVID-19
Российская газетавчера в 13:00
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Экономика
Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%
Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc).
Коммерсантъ вчера в 21:52
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском 24 апреля в 10:40
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
Здоровье
Резервный респираторный госпиталь будет развернут в Томске
НИА-Томск вчера в 23:24
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 24 апреля в 08:31
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
Вести.Ru вчера в 02:46
Общество
Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в жилых домах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу алкоголя в жилых домах заведениям площадью менее 20 квадратных метров, регионы могут ужесточать это требование, сообщается 24 апреля на сайте Кремля.
Чита.Ру 24 апреля в 19:30
Общество
В Республике Алтай выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
Пять новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Республике Алтай, 23 апреля сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
ИА Красная Весна 23 апреля в 13:53
Происшествия
И.о. главврача красноярского госпиталя выпала из окна
РИА Новости вчера в 23:46
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Политика
Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу
Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM вчера в 09:45
Общество
Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу
Известия вчера в 14:05
Общество
В Кузбассе введут электронные пропуска
Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 12:25
Общество
Депутат от КПРФ Дмитрий Новиков заразился коронавирусом
Депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусом и госпитализирован с двусторонней пневмонией.
ТАСС вчера в 11:11
Политика
Китайские врачи отправились в КНДР для консультации Ким Чен Ына
News.ru 24 апреля в 23:32
Общество
Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса
Москва, 26 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.
REGNUM 00:11
Энергетика
Россияне сократили покупки бензина во время самоизоляции на треть
По данным исследования, больше всего сократили покупки бензина жители юга России: в Южном федеральном округе спрос на бензин на второй недели самоизоляции падал почти вдвое (на 46%) по сравнению со средним за март, почти такое же сильное падение было зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе на неделе с 30 марта по 5 апреля.
РИА Новости 24 апреля в 02:27
Финансы
Доллар на открытии торгов вырос, евро — снизился
Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов вырос на 0,10%, до 74,85 руб. Курс евро понизился на 0,31%, до 80,38 руб.
Коммерсантъ 24 апреля в 03:11
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили порядок выплаты пенсий в мае
Отделение ПФР по Москве и Московской области опубликовало обновленный график выплат пенсий в мае.
Радио Sputnik 24 апреля в 14:43
Музыка
Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей 24 апреля в 17:58
Армия и оружие
Сопровождение бельгийского F-16 российскими Су-27 сняли на видео
Взгляд.ру вчера в 09:38
Армия и оружие
Военные моряки России получат новый универсальный нож
OAnews вчера в 12:36
Общество
МЧС: россияне могут покинуть место карантина в случае угрозы жизни
Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
Коммерсантъ 00:43
Авто
Составлен рейтинг автомобилей, которые практически не ломаются
Эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein) составили рейтинг самых надежных моделей авто, которые продаются в Европе.
Тарантас Ньюс 23 апреля в 00:41
Экономика
Саудовская Аравия готовится много занимать
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на министра финансов Мохаммеда аль-Джадаана, Саудовской Аравии придется занять в этом году до $58 миллиардов, чтобы покрыть дефицит бюджета, вызванный резким падением цен на нефть.
Вести.Ru 24 апреля в 16:23
Происшествия
Службу скорой помощи в одной из больниц в Улан-Удэ закрыли на карантин
Весь медицинский персонал службы скорой помощи Городской больницы №4 в Улан-Удэ изолирован в обсерватор из-за вспышки коронавируса в лечебном учреждении, сообщает минздрав республики.
РИА Новости 00:41
Общество
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:44
Происшествия
Полиция подтвердила задержание экс-мэра Пятигорска Льва Травнева
В пресс-службе ГУ МВД по Северо-Кавказскому округу подтвердили задержание Льва Травнева.
Блокнот Ставрополь вчера в 14:08