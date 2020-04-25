Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоспотребнадзор определит субъекты в зоне риска коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору определить субъекты, которые находятся в зоне риска распространения коронавируса, следует из информации на сайте кабмина. Отмечается, что поручение должно быть выполнено до 28 апреля.
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Роспотребнадзор определит субъекты в зоне риска коронавируса

Газета.Ruвчера в 13:25

Мишустин поручил определить регионы, находящиеся в зоне риска из-за COVID-19

Российская газетавчера в 13:00

Мишустин поручил определить регионы в зоне риска распространения COVID-19

РИА Новостивчера в 13:13

Мишустин поручил определить находящиеся в зоне риска по COVID-19 регионы

РБКвчера в 13:11

Роспотребнадзор до 28 апреля определит регионы в зоне риска по COVID-19

Интерфаксвчера в 13:16

Мишустин поручил определить находящиеся в зоне риска по COVID-19 регионы

News.ruвчера в 12:52

Роспотребнадзору поручено определить субъекты в зоне риска распространения коронавируса

ТАССвчера в 12:44
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Экономика

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%

Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc).
Коммерсантъ вчера в 21:52
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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском 24 апреля в 10:40
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Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
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Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
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Здоровье

Резервный респираторный госпиталь будет развернут в Томске

НИА-Томск вчера в 23:24
Политика

Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 24 апреля в 08:31
1,9K
Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

Вести.Ru вчера в 02:46
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Общество

Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в жилых домах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу алкоголя в жилых домах заведениям площадью менее 20 квадратных метров, регионы могут ужесточать это требование, сообщается 24 апреля на сайте Кремля.
Чита.Ру 24 апреля в 19:30
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Общество

В Республике Алтай выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

Пять новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Республике Алтай, 23 апреля сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
ИА Красная Весна 23 апреля в 13:53
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Происшествия

И.о. главврача красноярского госпиталя выпала из окна

РИА Новости вчера в 23:46
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Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,4K
Политика

Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу

Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM вчера в 09:45
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Общество

Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу

Известия вчера в 14:05
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Общество

В Кузбассе введут электронные пропуска

Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 12:25
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Общество

Депутат от КПРФ Дмитрий Новиков заразился коронавирусом

Депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусом и госпитализирован с двусторонней пневмонией.
ТАСС вчера в 11:11
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Политика

Китайские врачи отправились в КНДР для консультации Ким Чен Ына

News.ru 24 апреля в 23:32
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Общество

Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса

Москва, 26 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.
REGNUM 00:11
Энергетика

Россияне сократили покупки бензина во время самоизоляции на треть

По данным исследования, больше всего сократили покупки бензина жители юга России: в Южном федеральном округе спрос на бензин на второй недели самоизоляции падал почти вдвое (на 46%) по сравнению со средним за март, почти такое же сильное падение было зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе на неделе с 30 марта по 5 апреля.
РИА Новости 24 апреля в 02:27
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Финансы

Доллар на открытии торгов вырос, евро — снизился

Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов вырос на 0,10%, до 74,85 руб. Курс евро понизился на 0,31%, до 80,38 руб.
Коммерсантъ 24 апреля в 03:11
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Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК вчера в 12:25
625
Общество

В Пенсионном фонде разъяснили порядок выплаты пенсий в мае

Отделение ПФР по Москве и Московской области опубликовало обновленный график выплат пенсий в мае.
Радио Sputnik 24 апреля в 14:43
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Музыка

Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей 24 апреля в 17:58
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Армия и оружие

Сопровождение бельгийского F-16 российскими Су-27 сняли на видео

Взгляд.ру вчера в 09:38
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Армия и оружие

Военные моряки России получат новый универсальный нож

OAnews вчера в 12:36
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Общество

МЧС: россияне могут покинуть место карантина в случае угрозы жизни

Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
Коммерсантъ 00:43
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей, которые практически не ломаются

Эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein) составили рейтинг самых надежных моделей авто, которые продаются в Европе.
Тарантас Ньюс 23 апреля в 00:41
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Экономика

Саудовская Аравия готовится много занимать

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на министра финансов Мохаммеда аль-Джадаана, Саудовской Аравии придется занять в этом году до $58 миллиардов, чтобы покрыть дефицит бюджета, вызванный резким падением цен на нефть.
Вести.Ru 24 апреля в 16:23
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Происшествия

Службу скорой помощи в одной из больниц в Улан-Удэ закрыли на карантин

Весь медицинский персонал службы скорой помощи Городской больницы №4 в Улан-Удэ изолирован в обсерватор из-за вспышки коронавируса в лечебном учреждении, сообщает минздрав республики.
РИА Новости 00:41
Общество

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:44
431
Происшествия

Полиция подтвердила задержание экс-мэра Пятигорска Льва Травнева

В пресс-службе ГУ МВД по Северо-Кавказскому округу подтвердили задержание Льва Травнева.
Блокнот Ставрополь вчера в 14:08
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