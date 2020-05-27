Общество
КоммерсантъРоспотребнадзор опубликовал рекомендации для детских лагерей
Детские лагеря смогут открыться не ранее чем на третьем этапе снятия ограничений по коронавируса, следует из рекомендаций (.pdf) Роспотребнадзора. В этом году дети могут быть направлены только в те организации отдыха и оздоровления, которые находятся в регионе, где они проживают.
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Религия
28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня
7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу.
Park72.ru 05:00
Футбол
Ла Лига почтит память жертв пандемии коронавируса при рестарте сезона
Ла Лига почтит память жертв пандемии коронавируса, когда возобновится футбольный сезон в Испании, сообщает Marca.
РИА Новости 11:43
Общество
Собянин: «прогулочный режим» в Москве вводится в порядке эксперимента
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что "прогулочный режим" в столице с 1 по 14 июня будет введен в порядке эксперимента.
Газета.Ru 13:06
Здоровье
Минздрав раскрыл новую методику подсчета статистики по коронавирусу
Главный внештатный патологоанатом Минздрава Георгий Франк отметил, что в России тела 98 процентов умерших подвергаются вскрытию, что позволяет оценить истинное влияние коронавируса на смертность.
Lenta.ru 12:57
Политика
В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы
День проведения парада Победы 24 июня может стать выходным, не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 07:49
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Политика
Лавров прокомментировал режим полётов над Калининградской областью
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что режим полетов над Калининградской областью соответствует режиму, который установлен над Аляской.
Военное дело 07:35
Хоккей
НХЛ объявила о плане доигровки сезона
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.
Газета.Ru 03:13
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ 11:07
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
Издательство Bubble и онлайн-кинотеатр Кинопоиск HD выбрали своеобразный способ представить фильм "Майор Гром: Чумной Доктор".
Российская газета 11:40
Политика
В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»
Несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» может быть быстрым.
RT на русском вчера в 13:08
Общество
Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере
Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.
RT на русском 13:08
Общество
Власти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг»
Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется.
ТАСС вчера в 05:17
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ 25 мая в 11:25
Политика
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили нефтяной рынок
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили в телефонном разговоре мировой рынок нефти, пишет Кремль.
Газета.Ru 12:04
Общество
Умер советник президента «Лукойла» Сергей Малюков
Советник президента Лукойла Сергей Малюков умер 25 мая после продолжительной болезни, сообщили ТАСС в компании.
ТАСС 13:06
Футбол
Гендиректор «Уфы» отреагировал на информацию о возможной продаже клуба
В «Уфе» отреагировали на слухи о вероятной продаже клуба иностранным компаниям.
Vprognoze.ru вчера в 11:50
Наука
В Германии разработали «живые» батарейки
HotGeo вчера в 04:43
Космос
Сегодня SpaceX запустит Crew Dragon: начало трансляции в 23:33 по МСК
Уже сегодня, 27 мая, компания SpaceX запустит свой первый космический корабль Crew Dragon с экипажем на борту.
ITZine.ru 07:41
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза объявила о разводе с мужем
Лоза и Батырев поженились менее года назад. Но причины расставания актриса не раскрывает.
Московский Комсомолец 12:32
Космос
В небе над Омском появилось редкое астрономическое явление
Город55.ру 25 мая в 01:32
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала рождение своей дочери Тильды в новом клипе
Светлана Лобода выпустила в свет новый видеоклип "Мой".
ИА InterMedia вчера в 09:05
Здоровье
На воронежских «Минудобрениях» коронавирус выявлен у 17 работников
С 14 по 26 мая на расположенном в Россошанском районе Воронежской области одном и из крупнейших предприятий региона АО «Минудобрения» выявлены 17 случаев коронавируса.
Коммерсантъ Воронеж 11:55
Общество
Москва направит врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом
Москва направит бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 11:52
Общество
Омбудсмен призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова считает, что выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно нужно распространить и на подростков 16 и 17 лет.
Pravda.Ru 12:16
Общество
С 27 мая в столице действуют только московские цифровые пропуска
С 27 мая в Москве действуют только столичные цифровые пропуска. Оформленные ранее пропуска Московской области перестали работать.
Москва 24 01:20
Единоборства
Боец Ян проведет поединок на турнире UFC в июле
Газета.Ru 13:05