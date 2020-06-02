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Политика В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.

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