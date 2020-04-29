с чего всё началось

В ведомстве просят отказаться от прогулок и контактов с друзьями и родственниками. Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников. Рекомендации опубликовали на официальном сайте ведомства 29 апреля.

Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники

Политика Песков оценил сроки проведения парада Победы Москва, 30 апреля 2020, 03:57 — REGNUM Вопрос об объявлении даты проведения парада по случаю 75-летия Победы зависит от ситуации с распространением коронавируса в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 апреля в интервью телеканалу RTVI.

Общество В Екатеринбурге уничтожили троих террористов Екатеринбург, 30 апреля 2020, 05:13 — REGNUM В Чкаловском районе Екатеринбурга уничтожены три террориста. 367

Политика Песков допустил новые меры поддержки в России Власти России могут ввести новые меры поддержки экономики из-за эпидемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RTVI.

Здоровье Советник властей Италии назвал способ избежать второй волны коронавируса «Чтобы избежать масштабной второй волны, правительству потребуется постоянно напоминать людям о важности соблюдения социальной дистанции», — уточнил он.

Гаджеты Intel может выпустить конкурентов для сверхпопулярных процессоров Ryzen 3000 уже 30 апреля Единственная модель AMD, у которой нет конкурентов из стана «синих» - Ryzen 3 3100, так как Core i3-10100 с примерно подобными характеристиками будет на 15-20% дороже.

Экономика ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек. 39

Экономика Какие перемены ждут россиян в мае С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. 512

Экономика Системообразующим компаниям назвали условия получения госсподдержки 15 апреля президент России Владимир Путин раскрыл детали нового антикризисного плана по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса. 7

Общество Виктор Томенко ослабил в Алтайском крае ограничения из-за коронавируса 29 апреля губернатор Виктор Томенко внес ряд изменений в указ № 44 об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. 11

Армия и оружие Во Франции испытывают новейшую атомную подлодку Французская головная многоцелевая атомная подлодка Suffren нового проекта Barracuda начала заводские ходовые испытания.

Шоу-бизнес Кайли Дженнер разгорячила подписчиков новым видео в бикини Модель и предпринимательница Кайли Дженнер, самая молодая миллиардерша в истории, опубликовала в своем Instagram новое видео в бикини и разгорячила подписчиков. 2

Здоровье Пять новых случаев коронавируса подтвердилось в Амурской области Ареал по заболеванию в Приамурье расширил Бурейский район. 29 апреля в Амурской области зарегистрировано пять новых случаев COVID-2019. 25

Армия и оружие Корабли ВМС США атаковали и захватили венесуэльское судно Несколько часов назад, недалеко от территориальных вод Сальвадора, корабль ВМС США и корабль Береговой охраны США атаковали без видимых причин венесуэльское морское судно и захватили его. 11

Политика Помпео заявил об угрозе голода в КНДР В КНДР существует реальный риск распространения коронавируса и голода, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео. 6

Технологии В WhatsApp появилась новая функция Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше. 9