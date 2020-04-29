Коронавирус
МР7.руРоспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники
В ведомстве просят отказаться от прогулок и контактов с друзьями и родственниками. Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников. Рекомендации опубликовали на официальном сайте ведомства 29 апреля.
Читать в источнике
Оценить791
с чего всё началось
Основная рекомендация - "продолжать строго соблюдать режим самоизоляции", говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, опубликованном на официальном сайте ведомства в среду.Интерфакс04:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Роспотребнадзор рекомендует соблюдать самоизоляцию в период майских праздников
ГТРК Волгоград-ТРВвчера в 06:41
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 22:21, Ашберн
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv вчера в 06:09
Политика
Песков оценил сроки проведения парада Победы
Москва, 30 апреля 2020, 03:57 — REGNUM Вопрос об объявлении даты проведения парада по случаю 75-летия Победы зависит от ситуации с распространением коронавируса в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 апреля в интервью телеканалу RTVI.
REGNUM 20:57
Общество
В Екатеринбурге уничтожили троих террористов
Екатеринбург, 30 апреля 2020, 05:13 — REGNUM В Чкаловском районе Екатеринбурга уничтожены три террориста.
REGNUM 22:13
Наука
Назван лучший материал для медицинских масок
МИР 24 08:12
Политика
Песков допустил новые меры поддержки в России
Власти России могут ввести новые меры поддержки экономики из-за эпидемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RTVI.
РБК 21:42
Здоровье
Советник властей Италии назвал способ избежать второй волны коронавируса
«Чтобы избежать масштабной второй волны, правительству потребуется постоянно напоминать людям о важности соблюдения социальной дистанции», — уточнил он.
РБК 20:00
Гаджеты
Intel может выпустить конкурентов для сверхпопулярных процессоров Ryzen 3000 уже 30 апреля
Единственная модель AMD, у которой нет конкурентов из стана «синих» - Ryzen 3 3100, так как Core i3-10100 с примерно подобными характеристиками будет на 15-20% дороже.
OAnews 03:47
Экономика
ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья
За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек.
РБК 27 апреля в 08:29
Общество
В Китае за сутки выявлено три случая заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Китае выявлено три новых случая заражения коронавирусом.
Росбалт 26 апреля в 22:20
Происшествия
Дмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе»
Коммерсантъ 10:19
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru вчера в 04:25
Экономика
Системообразующим компаниям назвали условия получения госсподдержки
15 апреля президент России Владимир Путин раскрыл детали нового антикризисного плана по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса.
Lenta.ru 14:23
Общество
Виктор Томенко ослабил в Алтайском крае ограничения из-за коронавируса
29 апреля губернатор Виктор Томенко внес ряд изменений в указ № 44 об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Алтайская правда 12:54
Армия и оружие
Во Франции испытывают новейшую атомную подлодку
Французская головная многоцелевая атомная подлодка Suffren нового проекта Barracuda начала заводские ходовые испытания.
ИА Новороссия 14:57
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер разгорячила подписчиков новым видео в бикини
Модель и предпринимательница Кайли Дженнер, самая молодая миллиардерша в истории, опубликовала в своем Instagram новое видео в бикини и разгорячила подписчиков.
МИР 24 вчера в 05:21
Общество
Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии
Деловое.ТВ вчера в 09:53
Здоровье
Пять новых случаев коронавируса подтвердилось в Амурской области
Ареал по заболеванию в Приамурье расширил Бурейский район. 29 апреля в Амурской области зарегистрировано пять новых случаев COVID-2019.
Телепорт 02:32
Армия и оружие
Корабли ВМС США атаковали и захватили венесуэльское судно
Несколько часов назад, недалеко от территориальных вод Сальвадора, корабль ВМС США и корабль Береговой охраны США атаковали без видимых причин венесуэльское морское судно и захватили его.
Avia.pro 10:41
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Экономика
ВВП США в I квартале снизился на 4,8%
В I квартале 2020 года экономика США сократилась на 4,8% в годовом выражении.
Саминвестор 08:53
Политика
Помпео заявил об угрозе голода в КНДР
В КНДР существует реальный риск распространения коронавируса и голода, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 15:53
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости вчера в 15:08
Политика
Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета 19:25