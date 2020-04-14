Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи рекомендовал людям, находящимся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса, принимать пищу часто и маленькими порциями, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по питанию на самоизоляции

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