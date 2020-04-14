Коронавирус
ТАССРоспотребнадзор опубликовал рекомендации по питанию на самоизоляции
Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи рекомендовал людям, находящимся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса, принимать пищу часто и маленькими порциями, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.
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Здоровье
Глава ВОЗ дал рекомендации по снятию ограничений из-за коронавируса
10 апреля руководитель ВОЗ отмечал, что некоторые страны планируют снять введённые ограничения и предупредил, что, если это произойдёт слишком быстро, это может «привести к восстановлению смертельной угрозы».
Говорит Москва 00:56
Политика
Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом в стране
Владимир Путин собрал совещание по ситуации с коронавирусом в России.
Самара-ГИС вчера в 09:07
Общество
ВОЗ не рекомендовала прививку БЦЖ как способ защиты от коронавируса
Ранее 13 апреля представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что ношение медицинской маски при игнорировании других способов профилактики коронавируса бессмысленно.
РБК вчера в 17:35
Политика
Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт».
Ведомости вчера в 13:12
Футбол
УЕФА планирует доигрывать еврокубки одноматчевыми противостояниями
Лига Чемпионов и Лига Европы будут доигрываться после завершения чемпионатов, а 1/4 и 1/2 финала должны будут пройти на нейтральных полях одним матчем, чтобы их возможно было доиграть за две недели.
Soccer.ru вчера в 16:40
Общество
«Аэрофлот» вновь сократил количество внутренних рейсов
Во вторник, 14 апреля, стало известно, что «Аэрофлот» повторно сократил количество внутренних рейсов.
Форпост Северо-Запад 01:41
Общество
Названы опасные для заражения коронавирусом места
Москва, 14 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Наиболее опасными местами в период пандемии коронавируса являются аптеки и магазины, сообщил кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев.
REGNUM 02:02
Армия и оружие
Южная Корея сообщила о запуске КНДР ракет в сторону Японского моря
КНДР выпустила несколько крылатых ракет малой дальности в сторону Японского моря, передаёт «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.
RT на русском 01:14
Здоровье
Пять сотрудников красноярского центра ФМБА заразились коронавирусом
Interfax-Russia.ru - - COVID-19 подтвержден у нескольких сотрудников Красноярского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА), сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе учреждения во вторник.
Интерфакс - Россия 00:59
Политика
Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму
Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК вчера в 11:15
Политика
Лидер Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 12 апреля в 12:23
Общество
Мясные заводы Северной Америки прекратили работу из-за коронавируса
Мясные заводы, на которых были зафиксированы случаи заражения коронавирусом, прекратили забой скота и поставки мяса в американские торговые сети.
ИА Красная Весна вчера в 08:35
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Вены
Lenta.ru 12 апреля в 19:02
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сама остригла волосы в Instagram
Ольга Бузова (34) продолжает участвовать в челленджах. На этот раз ее соперником стал Гусейн Гасанов (25).
Peopletalk 12 апреля в 03:14
Авто
Опубликована вся информация о новом Toyota Land Cruiser 300
Издание 32cars.ru не раз публиковало инсайдерскую информацию о новом Toyota Land Cruiser, который, как ожидается, получит индекс «300».
32CARS.ru 00:56
Здоровье
Рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус рекомендовал Минздрав
Как стало известно из материалов временных методических рекомендаций для всех врачей, которые уже опубликовали на сайте Минздрава РФ, всем медикам дана рекомендация рассматривать любой эпизод ОРВИ в качестве конкретного подозрения на коронавирус.
Live24 вчера в 06:46
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:27
Кино
На канале «Россия» начинается показ сериала «Зулейха открывает глаза»
С 13 апреля на телеканале Россия 1 стартует показ сериала «Зулейха открывает глаза». Зрители смогут увидеть его по будням, в 21.00.
Kazanfirst.ru вчера в 00:41
Происшествия
Саратовским школьникам включили порно во время дистанционного урока
Ранее ИА "Версия-Саратов" со ссылкой на родительницу одного из учащихся девятого класса средней школы № 95 сообщило, что на прошлой неделе во время уроков русского языка, литературы и математики через сервис видео-конференц-связи Zoom кто-то запускал трансляцию с порно и срывал уроки, и в понедельник ситуация повторилась вновь, когда "во время урока кто-то опять включил сцены жесткого секса".
РИА Новости вчера в 15:07
Общество
Число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона
Число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона.
Lenta.ru вчера в 19:38
Футбол
Жоау Мариу может покинуть «Локомотив» и оказаться в «Спортинге»
Португальский полузащитник московского "Локомотива" Жоао Мариу может покинуть команду и перейти в лиссабонский "Спортинг".
Вести.Ru вчера в 10:45
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости 12 апреля в 23:51
Общество
Инфекционист назвал жесткий карантин опасным
Заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров уверен, что жесткий карантин может быть опасен.
Газета.Ru 01:52
Армия и оружие
В Черное море зашел американский эсминец Porter
В акваторию Черного моря вошел американский эсминец USS Porter.
Вести.Ru вчера в 16:43
Общество
В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами
РИА Новости вчера в 10:22
Общество
У десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус
Уточняется, что тестирование на коронавирус за несколько дней до концерта «Мы вместе» прошли несколько сотен сотрудников театра, участвовавших в мероприятии.
REGNUM 01:16
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
Культура
Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»
Piter.tv вчера в 04:00
Игры
Неожиданно обновился Twitter игры Crysis, молчавший три года
После трех лет молчания в официальном Twitter-аккаунте игры Crysis появилась запись.
RuNews24.ru 01:39