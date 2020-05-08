Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса, они размещены на сайте ведомства.
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Роспотребнадзор направил в субъекты РФ рекомендации для поэтапного снятия ограничений

ТАСС18:41

Роспотребнадзор рекомендовал масочный режим и изоляцию пожилых до окончания пандемии

Коммерсантъ17:26

Роспотребнадзор посоветовал оставить маски во время снятия ограничений

РБК17:47

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений

РИА Новости17:15

Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничений

RT на русском17:06

Роспотребнадзор направил в регионы рекомендации для поэтапного снятия ограничений

Известия17:22

Роспотребнадзор призвал сохранить удаленку на время снятия ограничений

РЕН ТВ17:08
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Общество

Лев Гудков: «Русского терпения» хватит еще максимум на два месяца

О трендах рассказал глава «Левада-центра» Лев Гудков в интервью «Бизнес-онлайн».
Росбалт 02:59
6
Энергетика

В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом

Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру.
Lenta.ru 06:58
40
Общество

Собянин разрешил работу строительных и промпредприятий с 12 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил на своем сайте о первом этапе по выходу из режима ограничений в столице.
Газета.Ru вчера в 10:39
1K
Общество

В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды

Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство.
Известия 17:49
372
Общество

Анастасия Ракова: В ближайшее время коронавирус никуда не исчезнет

В ближайшее время коронавирус никуда не исчезнет, и москвичам необходимо привыкать жить и работать в условиях распространения инфекции.
Агентство Москва 06:10
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Финансы

Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ 06:28
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры

Московский Комсомолец вчера в 06:36
15
Происшествия

Автомобиль вынесло на тротуар при ДТП в Южно-Сахалинске

По словам очевидцев, Passo от столкновения отлетел на тротуар. На место ДТП прибыли спасатели, медики скорой помощи, сотрудники ГИБДД.
АСТВ 09:13
Общество

На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой

Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
ТАСС 11:48
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Авто

Автомобили в России предложили продавать напрямую с заводов

ФАН 05:31
6
Происшествия

В Калининграде силовики в масках, выбив окна, ворвались в квартиру женщины из-за комментария во «ВКонтакте»

В ходе «штурма» силовики разбили окна квартиры. После проведения обыска силовики увезли Людмилу Стеч для проведения следственных действий.
Росбалт 17:09
Общество

Ограничения в Москве продлили до 31 мая

Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 09:14
6,2K
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы, когда надо вызывать скорую помощь

Известный доктор и телеведущий Александр Мясников объяснил, при каких именно симптомах нужно вызывать скорую помощь.
МедиаПоток 06 мая в 12:11
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Культура

Музыканты из 15 стран сыграют в прямом эфире Симфонию № 7 Шостаковича

Оркестр Baltic Sea Philharmonic исполнит Симфонию № 7 русского композитора Дмитрия Шостаковича в прямом эфире.
News.ru 06 мая в 11:49
1
Происшествия

Фигурант «дела о беспорядках» в Москве подал иск о возмещении ущерба

Фигурант дела о летних беспорядках в столице Сергей Фомин обратился в Тверской суд с иском к министерству финансов России о возмещении репутационного ущерба и за незаконное лишение свободы на сумму более 790 тыс. рублей, сообщила "Интерфаксу" адвокат Светлана Байтурина в пятницу.
Интерфакс 15:38
Общество

Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США

Российская газета вчера в 16:47
2K
Общество

В Гидрометцентре сообщили, что засуха угрожает ряду регионов России

По словам Вильфанда, в Астраханской области за апрель выпало 5 мм осадков, 26% от нормы, а в Краснодарском крае - всего 42% от нормы, в Крыму - 25% от нормы.
ТАСС вчера в 23:09
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Армия и оружие

Террористы обстреляли населенный пункт в провинции Идлиб

Террористическая организация "Джебхат Ан-Нусра"* (запрещена в РФ) совершила обстрел в сирийской провинции Идлиб, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
РИА Новости 15:01
Общество

Пранкеры Вован и Лексус заявили о розыгрыше мэра Праги от имени Кличко

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили о своем звонке мэру Праги Зденеку Гржибу.
РБК 11:15
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Политика

Трамп объявил, что экономика США входит в фазу «перехода к величию»

Вашингтон, 8 мая 2020, 23:36 — REGNUM Соединённые Штаты в сфере экономики входят в фазу «перехода к величию», заявил 8 мая журналистам президент США Дональд Трамп.
REGNUM 16:36
27
Общество

Суды выходят из самоизоляции с 12 мая

Работа судов в Приморье может возобновиться в обычном режиме, начиная с 12 мая.
PrimaMedia.ru вчера в 21:39
292
Происшествия

Тренер ММА избил в Крыму продавщицу после просьбы надеть маску

Известия 17:32
3
Общество

SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар

Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет South China Morning Post.
РИА Новости 11:57
939
Футбол

Мельгарехо: я могу покинуть «Спартак»

Газета.Ru 15:44
Происшествия

В Оренбуржье арестовали священника, обвиняемого в педофилии

Суд в Оренбургской области арестовал на два месяца священнослужителя, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении троих детей.
РИА Новости 08:47
200
Общество

ВОЗ ответила на низкую заболеваемость COVID-19 у курильщиков

Журналисты попросили ВОЗ прокомментировать французские исследования, показывающие, что курильщики с меньшей вероятностью будут госпитализированы с COVID-19, чем некурящие.
Evo-rus.com 18:06
1
Здоровье

В региональном Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции

Сотрудники Калининградского отделения управления Роспотребнадзора рекомендовали региональному правительству продлить режим самоизоляции.
Каскад 10:26
16
Общество

Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России

В России растет заболеваемость коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 16:13
18
Общество

Активисты заявили о срыве полицией акции по раздаче еды бездомным

Полиция не дала активистам «ОВД-Инфо» провести акцию по раздаче еды бездомным на Гоголевском бульваре в Москве.
РБК 13:58
1
Общество

В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков

С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант вчера в 10:16
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