Коронавирус
РИА НовостиРоспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса, они размещены на сайте ведомства.
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Общество
Лев Гудков: «Русского терпения» хватит еще максимум на два месяца
О трендах рассказал глава «Левада-центра» Лев Гудков в интервью «Бизнес-онлайн».
Росбалт 02:59
Энергетика
В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом
Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру.
Lenta.ru 06:58
Общество
Собянин разрешил работу строительных и промпредприятий с 12 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил на своем сайте о первом этапе по выходу из режима ограничений в столице.
Газета.Ru вчера в 10:39
Общество
В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды
Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство.
Известия 17:49
Общество
Анастасия Ракова: В ближайшее время коронавирус никуда не исчезнет
В ближайшее время коронавирус никуда не исчезнет, и москвичам необходимо привыкать жить и работать в условиях распространения инфекции.
Агентство Москва 06:10
Финансы
Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ 06:28
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
Московский Комсомолец вчера в 06:36
Происшествия
Автомобиль вынесло на тротуар при ДТП в Южно-Сахалинске
По словам очевидцев, Passo от столкновения отлетел на тротуар. На место ДТП прибыли спасатели, медики скорой помощи, сотрудники ГИБДД.
АСТВ 09:13
Общество
На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой
Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
ТАСС 11:48
Происшествия
В Калининграде силовики в масках, выбив окна, ворвались в квартиру женщины из-за комментария во «ВКонтакте»
В ходе «штурма» силовики разбили окна квартиры. После проведения обыска силовики увезли Людмилу Стеч для проведения следственных действий.
Росбалт 17:09
Общество
Ограничения в Москве продлили до 31 мая
Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 09:14
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы, когда надо вызывать скорую помощь
Известный доктор и телеведущий Александр Мясников объяснил, при каких именно симптомах нужно вызывать скорую помощь.
МедиаПоток 06 мая в 12:11
Культура
Музыканты из 15 стран сыграют в прямом эфире Симфонию № 7 Шостаковича
Оркестр Baltic Sea Philharmonic исполнит Симфонию № 7 русского композитора Дмитрия Шостаковича в прямом эфире.
News.ru 06 мая в 11:49
Происшествия
Фигурант «дела о беспорядках» в Москве подал иск о возмещении ущерба
Фигурант дела о летних беспорядках в столице Сергей Фомин обратился в Тверской суд с иском к министерству финансов России о возмещении репутационного ущерба и за незаконное лишение свободы на сумму более 790 тыс. рублей, сообщила "Интерфаксу" адвокат Светлана Байтурина в пятницу.
Интерфакс 15:38
Общество
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
Российская газета вчера в 16:47
Общество
В Гидрометцентре сообщили, что засуха угрожает ряду регионов России
По словам Вильфанда, в Астраханской области за апрель выпало 5 мм осадков, 26% от нормы, а в Краснодарском крае - всего 42% от нормы, в Крыму - 25% от нормы.
ТАСС вчера в 23:09
Армия и оружие
Террористы обстреляли населенный пункт в провинции Идлиб
Террористическая организация "Джебхат Ан-Нусра"* (запрещена в РФ) совершила обстрел в сирийской провинции Идлиб, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
РИА Новости 15:01
Общество
Пранкеры Вован и Лексус заявили о розыгрыше мэра Праги от имени Кличко
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили о своем звонке мэру Праги Зденеку Гржибу.
РБК 11:15
Политика
Трамп объявил, что экономика США входит в фазу «перехода к величию»
Вашингтон, 8 мая 2020, 23:36 — REGNUM Соединённые Штаты в сфере экономики входят в фазу «перехода к величию», заявил 8 мая журналистам президент США Дональд Трамп.
REGNUM 16:36
Общество
Суды выходят из самоизоляции с 12 мая
Работа судов в Приморье может возобновиться в обычном режиме, начиная с 12 мая.
PrimaMedia.ru вчера в 21:39
Общество
SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар
Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет South China Morning Post.
РИА Новости 11:57
Футбол
Мельгарехо: я могу покинуть «Спартак»
Газета.Ru 15:44
Происшествия
В Оренбуржье арестовали священника, обвиняемого в педофилии
Суд в Оренбургской области арестовал на два месяца священнослужителя, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении троих детей.
РИА Новости 08:47
Общество
ВОЗ ответила на низкую заболеваемость COVID-19 у курильщиков
Журналисты попросили ВОЗ прокомментировать французские исследования, показывающие, что курильщики с меньшей вероятностью будут госпитализированы с COVID-19, чем некурящие.
Evo-rus.com 18:06
Здоровье
В региональном Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции
Сотрудники Калининградского отделения управления Роспотребнадзора рекомендовали региональному правительству продлить режим самоизоляции.
Каскад 10:26
Общество
Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России
В России растет заболеваемость коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 16:13
Общество
Активисты заявили о срыве полицией акции по раздаче еды бездомным
Полиция не дала активистам «ОВД-Инфо» провести акцию по раздаче еды бездомным на Гоголевском бульваре в Москве.
РБК 13:58
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков
С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант вчера в 10:16