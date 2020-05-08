Коронавирус
ИнтерфаксРоспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
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Здоровье
В Тверской области обновлена сводка по коронавирусу на 8 мая
По информации на 8 мая в Тверской области выздоровели 263 человека, еще у 15 человек заболевание подтверждено.
Все о Твери и Тверской области вчера в 04:46
Общество
В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС
С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко.
Коммерсантъ вчера в 12:45
Общество
В Москве за сутки выздоровело рекордное число зараженных коронавирусом
За последние сутки в столице нашли 5667 новых зараженных коронавирусом. Общее число заболевших в Москве составило 104 189 человек.
РБК 04:48
Общество
Российский «Витязь» установил вымпел на дне Марианской впадины
Российский автономный подводный аппарат «Витязь» установил на дне Марианской впадины вымпел в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 04:44
Общество
Вильфанд предупредил о похолодании в Москве на следующей неделе
Серьезное похолодание ожидается в столичном регионе с 13 мая, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РБК 05:04
Общество
Нижний Новгород затопило после ливня
На Окском съезде скопившиеся в ливневках осадки хлынули водопадом прямо на проезжую часть. В резульате чего там произошел оползень.
Ньюс-НН вчера в 09:19
Здоровье
В Крыму за сутки выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом
Еще 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Крыму за последние сутки.
Krym.News 04:03
Происшествия
Назван организатор убийства российского миллиардера
Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году.
Lenta.ru вчера в 08:46
Политика
Путин поздравил россиян с Днем Победы
BFM.ru 03:03
Транспорт
Кто летает за границу в разгар коронавируса
Подавляющее большинство джетов, следующих в Россию и за границу, концентрируется в Москве.
Фонтанка.Ру 05:27
Общество
Число случаев коронавируса в Москве превысило 100 тысяч
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявили, что число случаев COVID-19 в Москве превысило 100 тыс. Отмечается, что за сутки в столице зафиксировали 5667 больных коронавирусом, в результате чего общее число выявленных людей с COVID-19 в городе достигло отметки 104189.
RT на русском 04:03
Музыка
Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Армия и оружие
Ростовский губернатор возложил цветы к стеле воинам-освободителям
Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 11:15 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял участие в церемонии возложения гирлянды Славы к памятнику-стеле «Воинам-освободителям города Ростова-на-Дону», передаёт ИА REGNUM 9 мая.
REGNUM 04:15
Энергетика
В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом
Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру.
Lenta.ru вчера в 06:58
Общество
Пранкеры Вован и Лексус разыграли мэра Праги
RuNews24.ru вчера в 13:32
Наука
Устройство для бесшовных операций на сосудах создадут в России
Ученые-медики из новосибирского Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина ведут работу над устройством, с помощью которого будут проводиться бесшовные операции на кровеносных сосудах.
Mockva.ru вчера в 22:31
Общество
Коэффициент распространения коронавируса в России достиг минимума
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России составил 1,06 - это минимальное с начала нового заболевания значение.
ТАСС 04:41
Авто
Продажи автомобилей в России обвалились на 64%
Объемы продаж автомобилей на отечественном потребительском рынке резко упали, снижение в апреле составило 64,4% по отношению к аналогичному периоду времени 2019 года.
Car.ru вчера в 13:56
Наука
На распространение коронавируса не влияет климат
Ученые проанализировали статистику заражений в разных округах, заключив, что в северном климате вирус выживает и комфортно себя чувствует, так же как и в жарких южных погодных условиях.
Live24 вчера в 09:12
Политика
В Минске проходит военный парад
Было отмечено, что участниками парада стали только новые и модернизированные образцы техники.
Известия Мордовии 04:37
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:07
Общество
Ограничения на въезд и выезд ввели в семи территориях Ставрополья
Власти Ставропольского края ввели ограничения на въезд и выезд на территории пяти районов, одного городского округа и одного города для снижения рисков распространения коронавируса.
ТАСС вчера в 16:28
Общество
Судно для достройки «Северного потока-2» направилось в Германию
Российское судно для достройки экспортного газопровода «Северный поток-2» «Академик Черский», принадлежащее «Газпрому», направилось к берегам Германии, свидетельствуют данные ресурса Marine Traffic.
Lenta.ru 07 мая в 11:06
Политика
В Москве начался воздушный парад в честь Дня Победы
В Москве над Красной площадью начался воздушный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 03:22
Общество
80 новых зараженных коронавирусом выявили в Ростовской области
По данным оперативного штаба на пятницу, 8 мая на территории Ростовской области еще у 80 человек подтверждена коронавирусная инфекция.
Kursk.com вчера в 04:41
Политика
Киевляне в День Победы принесли цветы к могиле Неизвестного солдата
Отмечается, что цветы к памятнику Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве люди начали приносить с раннего утра.
ИА Красная Весна 05:03
Происшествия
В больнице в Коммунарке лечатся более 330 пациентов
РИА Новости 02:45