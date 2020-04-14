Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаРоспотребнадзор опубликовал советы по питанию во время самоизоляции

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы рациона для россиян, которые находятся в режиме самоизоляции или карантина. Эти рекомендации приводит на своем сайте Роспотребнадзор.
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Ученые-диетологи дали рекомендации, чем и как питаться во время карантина

Интерфакс03:10

Роспотребнадзор дал советы, как питаться в условиях самоизоляции

РИА Новости03:03

Названо оптимальное питание для самоизолированных россиян

Lenta.ruвчера в 21:17

Ученые составили рацион для россиян на самоизоляции

РБК00:51

Как лучше питаться в режиме самоизоляции?

Хакасиявчера в 23:00

Ученые разработали принципы питания для россиян на самоизоляции

Известиявчера в 22:38

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по питанию на самоизоляции

ТАСС00:57
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Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
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Экономика

Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%

Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
RT на русском 07:03
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Политика

Путин провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране

Президент России Владимир Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
РИА Новости вчера в 08:53
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Транспорт

В столичном метро временно закрыли вестибюли 20 станций

С сегодняшнего дня московская подземка временно закрыла на вход и выход вестибюли 20 станций.
Российская газета 02:35
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Экономика

Правительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов

Правительство РФ сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 02:51
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Экономика

Лукашенко попросил Путина оперативно рассмотреть вопрос о ценах на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что просит российского коллегу Владимира Путина оперативно рассмотреть вопрос о ценах на газ в ЕАЭС, считает, что они должны быть адаптивными в условиях кризиса.
РИА Новости 06:01
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Экономика

Операторы предупредили о росте тарифов на связь

Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02
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Общество

Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса

Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
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Общество

В Москве 55 нарушителей карантина оштрафовали на 220 тыс. рублей

Известия 07:19
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Транспорт

Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска

«В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса, с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город», — сообщили агентству.
РБК 05:03
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Экономика

Сбербанк организовал выдачу ипотеки на дому

Сбербанк России сообщил, что организовал оформление ипотечного кредита на дому с выездом сотрудника банка.
Интерфакс 07:27
Общество

«МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска

Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу.
Популярная механика 04:50
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Единоборства

Подписчица в социальных сетях вызвала на бой Александра Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в социальной сети видео от одной из своих подписчиц, которая вызвала его на поединок.
RT на русском 04:41
Общество

Эксперты назвали срок внедрения вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса может быть создана в конце текущего или начале следующего года, однако сроки ее применения будут зависеть от результатов испытаний на добровольцах.
РБК 01:26
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Политика

Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны

Государственная дума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 08:04
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Экономика

Генпрокуратура поручила выяснить, как букмекеры попали в список системообразующих предприятий

Генеральная прокуратура, узнав о внесении букмекерских организаций в список системообразующих предприятий, получающих финансовую поддержку в условиях коронавируса, поручила Минэкономразвития разобраться в этой ситуации.
Интерфакс 06:29
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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
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Интернет

«ВКонтакте» запустила в Белоруссии экспериментальный мессенджер с исчезающими сообщениями

"ВКонтакте" представила в Белоруссии экспериментальный мессенджер VK Me.
Реальное время 07:56
Общество

Умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский

Инвестиционный банкир, член совета директоров компании En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля от непродолжительной болезни, сообщила компания.
Интерфакс 03:00
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Общество

В Краснодаре открылись пять ярмарок и один рынок

Торговать непродовольственными товарами пока запрещено. Также к открытию готовятся еще несколько ярмарок.
Кубань 24 06:10
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Общество

В АТОР не ждут волны банкротств туроператоров

Ситуацию с коронавирусом и масштабными ограничениями переживут не все участники туристической индустрии, однако «волны скандальных банкротств» туроператоров не будет.
Национальная служба новостей 07:05
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Общество

Начал работать сервис по оформлению пропусков в Москве

Оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте начали в Москве, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО вчера в 02:41
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Происшествия

В Крыму полицейские открыли огонь по рецидивисту с ножом

Полицейские применили огнестрельное оружие при задержании рецидивиста, пытавшегося напасть на них с ножом, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
РИА Новости 08:04
Шоу-бизнес

Бабкина после выхода из комы попросила квашеной капусты

Певица Надежда Бабкина после выхода из искусственной комы попросила квашеной капусты и жареной картошки с грибами.
АБН 06:57
9
Общество

В Крыму запретили выходить на улицу без паспорта

С 15 апреля в Крыму за нарушение режима самоизоляции начнут выписывать штрафы.
ForPost 05:18
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Общество

Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции

Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН.
REGNUM 12 апреля в 23:30
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Авто

В Сети рассказали о лимузине ЗИЛ-4102, который не понравился Михаилу Горбачеву

В работу проект "борт N1" не отправили по нескольким причинам, но основной называют то, что он не понравился Горбачеву.
Car.ru 05:57
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Общество

Власти Кузбасса запретили местным жителям выезжать из региона

Правительство Кузбасса внесло изменения в распоряжение о режиме повышенной готовности в регионе, запретив местным жителям покидать его территорию.
РБК 07:58
Авто

В России массово подорожали автомобили

Снижение спроса из-за коронавируса не стало стоп-фактором для повышения цен на автомобили – все основные производители и импортеры уже обновили прайс-листы к началу апреля, пишет «Коммерсантъ».
Автоновости дня 00:29
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Армия и оружие

Минобороны признало неустойчивость перед новым врагом

Речь идет, очевидно, о группах медицинских специалистов Минобороны РФ, которые уже несколько недель находятся в Италии и Сербии.
Коммерсантъ вчера в 17:46
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