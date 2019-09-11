Происшествия
Российская газетаРоспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 миллиона рублей
Управление Роспотребнадзора по Москве оштрафовало сеть вендинговых автоматов Healthy Food почти на два миллиона рублей, сообщается на сайте ведомства.
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Роспотребнадзор: Штрафы на 2 млн руб. выписаны после случаев отравления едой из автоматов Healthy food
Агентство Москвавчера в 23:26
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 05:28, Вашингтон
Политика
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Источник "Ведомостей" в силовой структуре указал, что ни во время работы в посольстве России в США, ни во время работы в управлении президента по внешней политике Смоленков не был допущен к секретным сведениям, но из разговоров с коллегами мог узнавать информацию, интересную спецслужбам США.
Интерфакс 01:50
Происшествия
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BFM.ru вчера в 03:30
Авто
Great Wall начинает продажи нового пикапа Wingle 7EV
В Great Wall сообщили о предзаказе на пикап Wingle 7. Автомобиль Wingle 7EV оснащен электрической силовой установкой на 204 лошадиные силы.
Car.ru 03:12
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости вчера в 21:13
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Политика
Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы
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ТАСС 03:26
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
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Общество
Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру
Коммерсантъ 03:25
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Apple запустила игровой сервис Apple Arcade
Свою презентацию 10-го сентября Apple начала с анонса запуска игрового стримингового сервиса Apple Arcade.
ITZine.ru вчера в 13:11
Экономика
Пострадавшим аграриям Иркутска дополнительно выплатят 296 млн рублей
296,07 миллиона рублей из федерального бюджета уже поступили в регион.
Национальное Аграрное Агентство 01:47
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Политика
НАБУ открыло уголовное дело в отношении Порошенко и Климкина
Уголовное дело по факту возможных злоупотреблений открыло в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко и бывшего главы МИД страны Павла Климкина Национальное антикоррупционное борю Украины (НАБУ).
REGNUM 03:54
Происшествия
Шумахера тайно госпитализировали
Lenta.ru 09 сентября в 15:56
Гаджеты
Apple начала презентацию новых iPhone
Lenta.ru вчера в 13:54
Транспорт
В России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД
Российское правительство поручило Минюсту и МВД до апреля 2020 года проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушение ПДД, если в автомобиле находятся дети.
Известия 04:03
Кино
Тарантино согласился на интервью Собчак
VSE42.RU 05:11
Политика
Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ вчера в 05:51
Экономика
Новак: Россия и Саудовская Аравия не обсуждали повышение нефтяных цен
Россия и Саудовская Аравия не обсуждали возможность повышения нефтяных цен на встрече министра энергетики России Александра Новака и нового министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абдель Азиз бен Сальман.
REGNUM 02:59
Происшествия
Трагедия 11 сентября стала самым громким терактом в истории
18 лет назад, 11 сентября 2001 года в США был совершен самый крупный и один из самых известных в истории человечества террористических актов.
Парламентская газета вчера в 17:12
Политика
Трамп уволил советника по национальной безопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.
News.ru вчера в 12:08
Армия и оружие
Разработчик раскрыл особенности новейшего корвета «Меркурий»
Корвет проекта 20386 будет иметь особую форму корпуса и двигатели, что позволило разработчикам увеличить скорость корабля на развитом волнении.
ТК Звезда вчера в 07:48
Политика
Россию заставили сохранить транзит газа через Украину
Европейский суд поддержал Польшу в иске по газопроводу Opal, сухопутной ветке «Северного потока», и отменил решение Еврокомиссии (ЕК) о предоставлении «Газпрому» полного доступа к его мощностям.
Lenta.ru вчера в 06:13
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Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК вчера в 09:14
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Джеки Чан отменил свой визит в Россию
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ТАСС вчера в 07:22
Авто
Китайская Hongqi показала электрокроссовер E115
Принадлежащая китайскому концерну FAW марка Hongqi представила на автосалоне во Франкфурте электрический кроссовер E115.
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Шоу-бизнес
Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
Lenta.ru 03:55