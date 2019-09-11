Управление Роспотребнадзора по Москве оштрафовало сеть вендинговых автоматов Healthy Food почти на два миллиона рублей, сообщается на сайте ведомства.

Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 миллиона рублей

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