Общество
ИнтерфаксРоспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%
"В рекомендациях, подготовленных Росавиацией, нет требований по заполнению салонов самолетов на 50%", - сказали в Роспотребнадзоре.
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с чего всё началось
Авиакомпаниям разрешили полностью заполнять пассажирами салоны самолетов Перед началом лета Роспотребнадзор пошел на уступки авиакомпаниям и транспортному блоку правительства в вопросе заполняемости самолетов: ведомство больше не настаивает на ограничении продаж билетов половиной мест.Коммерсантъвчера в 18:05
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Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 30 мая в 05:41
Общество
Правительство РФ продлило мораторий на налоговые проверки бизнеса
Москва, 1 июня 2020, 11:18 — REGNUM В России до 30 июня продлён мораторий на налоговые проверки бизнеса.
REGNUM 04:18
Политика
Трамп заявил о прекращении отношений с ВОЗ
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разрывает все отношения со Всемирной организацией здравоохранения.
Вести.Ru 29 мая в 15:09
Политика
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:45
Общество
За сутки в России выявили более 9 тысяч новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в РФ выявили еще 9268 заболевших коронавирусом, сейчас общее число случаев инфицирования составляет 405 843.
Радио Sputnik вчера в 04:02
Финансы
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
Политика
Раскопки Балтийской косы укрепят суверенитет Польши — президент страны
ИА Красная Весна 30 мая в 07:01
Общество
Глава Минтруда назвал число зарегистрированных безработных в России
Общее число официально зарегистрированных в качестве безработных в России достигло 2,09 млн человек.
RT на русском 04:12
Кино
«Текст» стал лучшим фильмом года по версии продюсеров
Драма «Текст» взяла премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) как «Лучший полнометражный художественный фильм».
Inc-news.ru 04:20
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Политика
Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории
У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС 30 мая в 18:56
Футбол
Сергей Семак продлил контракт с «Зенитом»
Чемпион России "Зенит" продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком.
Вести.Ru 03:08
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Общество
Комендантский час ввели в Вашингтоне в связи с беспорядками
На пресс-конференции в воскресенье Боузер сообщила, что не собиралась вводить комендантский час, поскольку нарушители закона вряд ли будут его соблюдать.
Известия вчера в 22:10
Общество
Центризбирком хочет упростить правила голосования по конституции
ЦИК хочет упростить правила голосования по поправкам к конституции.
BFM.ru 30 мая в 23:29
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ вчера в 04:13
Общество
Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам
Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
Гаджеты
Ice Universe назвал обои, способные вывести из строя смартфон
Как оказалось, есть изображения, при установке которых возникают проблемы. Примеры этих изображений показали в сети.
Astera вчера в 10:39
Общество
В Агинском начали поиск авторов оскорбительной надписи о Путине
Правоохранители Агинского Бурятского округа начали поиск авторов оскорбительной надписи с указанием фамилии Путина, которую неизвестные ночью нанесли на сопку в окружном центре.
Московский Комсомолец Чита 00:19
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемых в совращении несовершеннолетних
В Санкт-Петербурге прошло задержание подозреваемых в совершении действий против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Газета.Ru вчера в 16:13
Шоу-бизнес
Актриса Елена Воробей заразилась коронавирусом
РИА Новости вчера в 23:35
Общество
«Я — Джордж Флойд». Владимир Кличко поддержал протесты в США на фоне гибели афроамериканца
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Владимир Кличко поддержал протесты в США на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Чемпионат 03:01
Общество
Роспотребнадзор обнародовал свои рекомендации для кафе и ресторанов
Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой, журналистам предоставили в пресс-службе ведомства в понедельник.
Интерфакс 04:37
Авто
Компания Ford воскресит вариацию Mustang Mach
В более продвинутой версии спортивный автомобиль имел мощность 340 л.с. Кроме того, интерес к модели может заменить другую версию GT, которая была временно прекращена.
Evo-rus.com 30 мая в 16:12
Футбол
Тукманов: после ухода Еленцевой из «Торпедо» все вздохнули с облегчением
Елена Еленцева, покинувшая должность президента московского "Торпедо", не знала предмета, говорить с футбольными людьми ей было тяжело, поэтому сейчас все вздохнули с облегчением, сказал РИА Новости бывший президент "черно-белых" Александр Тукманов.
РИА Новости 04:30
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Известия 30 мая в 23:10