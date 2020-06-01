Авиакомпаниям разрешили полностью заполнять пассажирами салоны самолетов Перед началом лета Роспотребнадзор пошел на уступки авиакомпаниям и транспортному блоку правительства в вопросе заполняемости самолетов: ведомство больше не настаивает на ограничении продаж билетов половиной мест.

с чего всё началось

"В рекомендациях, подготовленных Росавиацией, нет требований по заполнению салонов самолетов на 50%", - сказали в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%

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