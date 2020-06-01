Общество

ИнтерфаксИнтерфаксРоспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%

"В рекомендациях, подготовленных Росавиацией, нет требований по заполнению салонов самолетов на 50%", - сказали в Роспотребнадзоре.
Читать в источнике
Комментировать197
с чего всё началось

Авиакомпаниям разрешили полностью заполнять пассажирами салоны самолетов

Авиакомпаниям разрешили полностью заполнять пассажирами салоны самолетов Перед началом лета Роспотребнадзор пошел на уступки авиакомпаниям и транспортному блоку правительства в вопросе заполняемости самолетов: ведомство больше не настаивает на ограничении продаж билетов половиной мест.
Коммерсантъвчера в 18:05

Подробнее о событии

Роспотребнадзор смягчил требования по рассадке пассажиров в самолете

Российская газета03:54

Ъ: Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%

РИА Новости03:34

Авиакомпаниям разрешили полностью заполнять пассажирами салоны самолетов

Коммерсантъвчера в 18:05

В России меняются правила авиаперевозок

URA.Ruвчера в 23:49

Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%

РБКвчера в 23:11

Требование об антивирусной рассадке пассажиров к авиакомпаниям отменили

Lenta.ruвчера в 20:15

Роспотребнадзор перестал требовать от авиакомпаний антивирусную рассадку пассажиров в самолётах

Фонтанка.Ру00:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7211 источников, обновлено в 06:37, Ашберн
Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Национальная служба новостей вчера в 10:44
2K
Здоровье

82 новых случая коронавируса выявлено за сутки в Кировской области

В Кировской области продолжается рост числа выявленных случаев коронавирусной инфекции. Только за минувшие сутки зарегистрировано 82 случая.
РИА НаВятке 06:12
Футбол

Семин призвал Кикнадзе и Мещерякова уйти в отставку

Экс-наставник «Локо» Юрий Семин считает, что руководство ФК должно было отправиться в отставку вместе с ним, передает «Спoрт-Экспресс».
ProstoProSport 02:11
Политика

В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:34
227
Общество

В Италии заявили о готовности принять российских туристов с 15 июня

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 1 июня сообщил, что власти пока что не приняли решения относительно открытия границ страны.
РБК 06:20
128
Политика

В Кремле прокомментировали беспорядки в США

В Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США, однако ошибочно заявлять о причастности к ним российской стороны.
Lenta.ru 05:36
148
Политика

В Кремле прокомментировали идею Трампа пригласить Россию на саммит G7

В Кремле заявили, что пока точно неизвестно, является ли приглашение президента США Дональда Трампа России в участии на саммите G7 официальным.
Газета.Ru 05:54
7
Здоровье

В больницах Саратова ждут отечественную вакцину от коронавируса

В Саратовской области ждут разработанный отечественными учеными препарат от коронавируса.
Регион 64 06:22
Гаджеты

Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung

По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев.
VSE42.RU 05:28
17
Общество

Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам

Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
3,3K
Здоровье

Мать больной девочки пригрозила главе Свердловской области судом

В Свердловской области мать больной 12-летней девочки пригрозила судом главе региона Евгению Куйвашеву.
Екатеринбург в эфире 04:58
105
Баскетбол

ЦСКА подписал новый трехлетний контракт с защитником Джеймсом

Московский баскетбольный клуб ЦСКА подписал контракт на три года с американским защитником Майком Джеймсом, сообщили РИА Новости в пресс-службе армейцев.
РИА Новости 00:09
Происшествия

Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе

Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС вчера в 20:23
11
Экономика

Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование

Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование Власти представили участникам рынка новый законопроект о цифровых валютах и изменения в кодексы по ответственности за нарушения.
Коммерсантъ вчера в 17:01
2
Религия

Умер заболевший коронавирусом глава Чувашской митрополии РПЦ

Один из старейших архиереев Русской православной церкви (РПЦ), глава Чувашской митрополии Варнава скончался на 90-м году жизни, сообщает пресс-служба РПЦ.
RT на русском 06:28
71
Экономика

Регионам спрогнозировали рост долга на 500 млрд рублей

Потребность регионов в дополнительных кредитах в 2020 году составит 500 млрд рублей, оценило рейтинговое агентство НКР.
Известия вчера в 17:00
3
Шоу-бизнес

Елена Воробей заразилась коронавирусом

Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 22:17
63
Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru вчера в 09:55
1,3K
Финансы

Курс доллара упал ниже 70 рублей

Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
332
Общество

«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России

РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду».
Infox.ru 06:02
8
Политика

Путин объявил день парада Победы 24 июня нерабочим

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 24 июня парадов Победы и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, объявив этот день нерабочим.
ТАСС 29 мая в 14:25
3,4K
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
124
Общество

В России выявлено 9 035 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 9 035 новых случаев коронавируса: в последние дни этот показатель превышает отметку в 9 тыс. человек, хотя ранее держался ниже.
Газета.Ru 05:28
15
Общество

Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики вчера в 05:30
62
Шоу-бизнес

Жена Александра Овечкина поделилась снимком сразу после родов

Жена известного хоккеиста Александра Овечкина, Настасья Шубская поделилась фотографиями сразу после родов и поразила поклонников своей формой.
Gazeta.SPb вчера в 16:57
5
Происшествия

В Новоусманской больнице под Воронежем коронавирус нашли у 10 медиков

Воронеж, 1 июня 2020, 13:27 — REGNUM Десять положительных тестов на коронавирус выявлено в Новоусманской районной больнице в Воронежской области у медицинского персонала за последние три дня, это следует из заявления регионального оперативного штаба, опубликованного 1 июня.
REGNUM 06:27
Технологии

Жизнь Илона Маска: как мальчик из Африки стал надеждой Америки

Родина в Африке На Илона Маска помимо Соединенных Штатов могут претендовать ЮАР и Канада.
Московский Комсомолец вчера в 06:43
13
Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
Политика

Путин распорядился возобновить плановую работу медучреждений

Федеральные и региональные медицинские организации возобновят плановую работу по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи.
Российская газета 06:12
50
Хоккей

Терещенко раскритиковал жесткий потолок зарплат в КХЛ

Российский хоккеист Алексей Терещенко подверг критике жесткий потолок зарплат, который будет введен в КХЛ со следующего сезона.
ProstoProSport вчера в 12:18
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное