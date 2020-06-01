Общество
ИнтерфаксРоспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%
"В рекомендациях, подготовленных Росавиацией, нет требований по заполнению салонов самолетов на 50%", - сказали в Роспотребнадзоре.
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с чего всё началось
Авиакомпаниям разрешили полностью заполнять пассажирами салоны самолетов Перед началом лета Роспотребнадзор пошел на уступки авиакомпаниям и транспортному блоку правительства в вопросе заполняемости самолетов: ведомство больше не настаивает на ограничении продаж билетов половиной мест.Коммерсантъвчера в 18:05
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Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Здоровье
82 новых случая коронавируса выявлено за сутки в Кировской области
В Кировской области продолжается рост числа выявленных случаев коронавирусной инфекции. Только за минувшие сутки зарегистрировано 82 случая.
РИА НаВятке 06:12
Футбол
Семин призвал Кикнадзе и Мещерякова уйти в отставку
Экс-наставник «Локо» Юрий Семин считает, что руководство ФК должно было отправиться в отставку вместе с ним, передает «Спoрт-Экспресс».
ProstoProSport 02:11
Политика
В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:34
Общество
В Италии заявили о готовности принять российских туристов с 15 июня
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 1 июня сообщил, что власти пока что не приняли решения относительно открытия границ страны.
РБК 06:20
Политика
В Кремле прокомментировали беспорядки в США
В Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США, однако ошибочно заявлять о причастности к ним российской стороны.
Lenta.ru 05:36
Политика
В Кремле прокомментировали идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
В Кремле заявили, что пока точно неизвестно, является ли приглашение президента США Дональда Трампа России в участии на саммите G7 официальным.
Газета.Ru 05:54
Здоровье
В больницах Саратова ждут отечественную вакцину от коронавируса
В Саратовской области ждут разработанный отечественными учеными препарат от коронавируса.
Регион 64 06:22
Гаджеты
Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung
По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев.
VSE42.RU 05:28
Общество
Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам
Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
Здоровье
Мать больной девочки пригрозила главе Свердловской области судом
В Свердловской области мать больной 12-летней девочки пригрозила судом главе региона Евгению Куйвашеву.
Екатеринбург в эфире 04:58
Баскетбол
ЦСКА подписал новый трехлетний контракт с защитником Джеймсом
Московский баскетбольный клуб ЦСКА подписал контракт на три года с американским защитником Майком Джеймсом, сообщили РИА Новости в пресс-службе армейцев.
РИА Новости 00:09
Происшествия
Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе
Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС вчера в 20:23
Экономика
Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование
Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование Власти представили участникам рынка новый законопроект о цифровых валютах и изменения в кодексы по ответственности за нарушения.
Коммерсантъ вчера в 17:01
Религия
Умер заболевший коронавирусом глава Чувашской митрополии РПЦ
Один из старейших архиереев Русской православной церкви (РПЦ), глава Чувашской митрополии Варнава скончался на 90-м году жизни, сообщает пресс-служба РПЦ.
RT на русском 06:28
Экономика
Регионам спрогнозировали рост долга на 500 млрд рублей
Потребность регионов в дополнительных кредитах в 2020 году составит 500 млрд рублей, оценило рейтинговое агентство НКР.
Известия вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Елена Воробей заразилась коронавирусом
Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 22:17
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
BFM.ru вчера в 09:55
Финансы
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
Общество
«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России
РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду».
Infox.ru 06:02
Политика
Путин объявил день парада Победы 24 июня нерабочим
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 24 июня парадов Победы и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, объявив этот день нерабочим.
ТАСС 29 мая в 14:25
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Общество
В России выявлено 9 035 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 9 035 новых случаев коронавируса: в последние дни этот показатель превышает отметку в 9 тыс. человек, хотя ранее держался ниже.
Газета.Ru 05:28
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики вчера в 05:30
Шоу-бизнес
Жена Александра Овечкина поделилась снимком сразу после родов
Жена известного хоккеиста Александра Овечкина, Настасья Шубская поделилась фотографиями сразу после родов и поразила поклонников своей формой.
Gazeta.SPb вчера в 16:57
Происшествия
В Новоусманской больнице под Воронежем коронавирус нашли у 10 медиков
Воронеж, 1 июня 2020, 13:27 — REGNUM Десять положительных тестов на коронавирус выявлено в Новоусманской районной больнице в Воронежской области у медицинского персонала за последние три дня, это следует из заявления регионального оперативного штаба, опубликованного 1 июня.
REGNUM 06:27
Технологии
Жизнь Илона Маска: как мальчик из Африки стал надеждой Америки
Родина в Африке На Илона Маска помимо Соединенных Штатов могут претендовать ЮАР и Канада.
Московский Комсомолец вчера в 06:43
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
Политика
Путин распорядился возобновить плановую работу медучреждений
Федеральные и региональные медицинские организации возобновят плановую работу по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи.
Российская газета 06:12
Хоккей
Терещенко раскритиковал жесткий потолок зарплат в КХЛ
Российский хоккеист Алексей Терещенко подверг критике жесткий потолок зарплат, который будет введен в КХЛ со следующего сезона.
ProstoProSport вчера в 12:18