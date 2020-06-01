Общество
РБКРоспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%
Роспотребнадзор перестал требовать от авиаперевозчиков заполнять салоны самолетов пассажирами только наполовину. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство. В Роспотребнадзоре рассказали изданию, что согласовали рекомендации, которые подготовила Росавиация.
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с чего всё началось
Авиакомпаниям разрешили полностью заполнять пассажирами салоны самолетов Перед началом лета Роспотребнадзор пошел на уступки авиакомпаниям и транспортному блоку правительства в вопросе заполняемости самолетов: ведомство больше не настаивает на ограничении продаж билетов половиной мест.Коммерсантъвчера в 18:05
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В Роспотребнадзоре отменили требование по загрузке самолетов на 50 процентов
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