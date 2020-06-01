Общество

РБКРБКРоспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%

Роспотребнадзор перестал требовать от авиаперевозчиков заполнять салоны самолетов пассажирами только наполовину. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство. В Роспотребнадзоре рассказали изданию, что согласовали рекомендации, которые подготовила Росавиация.
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с чего всё началось

Авиакомпаниям разрешили полностью заполнять пассажирами салоны самолетов

Авиакомпаниям разрешили полностью заполнять пассажирами салоны самолетов Перед началом лета Роспотребнадзор пошел на уступки авиакомпаниям и транспортному блоку правительства в вопросе заполняемости самолетов: ведомство больше не настаивает на ограничении продаж билетов половиной мест.
Коммерсантъвчера в 18:05

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Авиаперевозчикам отменили требование по «антивирусному» заполнению салонов

Газета.Ru01:35

Требование об антивирусной рассадке пассажиров к авиакомпаниям отменили

Lenta.ruвчера в 20:15

Роспотребнадзор перестал требовать от авиакомпаний антивирусную рассадку пассажиров в самолётах

Фонтанка.Ру00:40

Россиян предупредили об опасности заражения COVID-19 в аэропортах

URA.Ru00:21

Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%

РБКвчера в 23:11

В Роспотребнадзоре отменили требование по загрузке самолетов на 50 процентов

Комсомольская правда00:59

Авиакомпаниям разрешили полностью заполнять пассажирами салоны самолетов

Коммерсантъвчера в 18:05
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Происшествия

Двух саратовцев ударило током на рыбалке. Один из них погиб

Взгляд-инфо 00:19
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Космос

Астронавты Crew Dragon успешно перешли на борт МКС

Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали, что американский корабль Crew Dragon с астронавтами NASA на борту в 17:11 по московскому времени пристыковался к МКС.
Невские Новости вчера в 13:38
1,9K
Космос

В «Роскосмосе» заявили об испытаниях двух новых ракет в 2020 году

«Уже в этом году проведем испытания двух новых ракет, а в следующем — возобновляем нашу Лунную программу», — написал Устименко, комментируя запуск США корабля Crew Dragon к МКС.
РБК вчера в 06:13
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Армия и оружие

Кто провоцирует армяно-грузинскую войну

Кто провоцирует армяно-грузинскую войну НАТО хочет создать в Грузии новую "горячую точку".
Экспресс газета вчера в 09:31
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ вчера в 04:13
1,2K
Наука

Японский эпидемиолог объяснил низкую смертность от COVID-19 в Азии

Врач-эпидемиолог, профессор Университета Кобе, бывший научный советник японских властей Кэнтаро Ивата рассказал о возможных причинах низкой смертности от коронавируса в Азии.
РИА Новости 01:57
Общество

Комендантский час ввели в Вашингтоне в связи с беспорядками

На пресс-конференции в воскресенье Боузер сообщила, что не собиралась вводить комендантский час, поскольку нарушители закона вряд ли будут его соблюдать.
Известия вчера в 22:10
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Общество

Россиян на следующей неделе ожидают длинные выходные

Работающих россиян в середине текущего месяца ожидают продолжительные выходные, связанные с празднованием Дня России.
iReactor 00:30
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Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская обратилась к верховному комиссару Организации объединенных наций (ООН) по правам человека Мишель Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
9,6K
Общество

Законопроект о пособиях для домохозяек внесен в Госдуму

Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о поддержке домохозяек внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.
REGNUM вчера в 17:00
1,4K
Технологии

Жизнь Илона Маска: как мальчик из Африки стал надеждой Америки

Родина в Африке На Илона Маска помимо Соединенных Штатов могут претендовать ЮАР и Канада.
Московский Комсомолец вчера в 06:43
5
Общество

Что ждет россиян в июне 2020 года

На детей в возрасте до трех лет предусмотрена дополнительная выплата по 5 тыс. руб. за каждый месяц с апреля по июнь.
Коммерсантъ 29 мая в 04:00
110
Общество

Новую версию о происхождении коронавируса подтвердил Китай

Live24 вчера в 02:17
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Армия и оружие

Северный флот России получит новое вооружение

В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника.
Газета.Ru вчера в 23:59
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Здоровье

Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
12
Общество

Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови

Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушениями свертываемости крови, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
РИА Новости вчера в 15:54
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Экономика

Государство профинансирует новый аэропорт Грозного

Государство профинансирует новый аэропорт Грозного Правительство РФ может выделить на строительство нового терминала аэропорта в Грозном 4,7 млрд руб. до конца 2024 года.
Коммерсантъ вчера в 18:05
7
Политика

Соловьев призвал «Роскосмос» не торопиться с ответом на шутку Маска

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев призвал российскую корпорацию Роскосмос не спешить отвечать на шутку главы американской компании SpaceX Илона Маска о батуте.
Политическая Экспертиза 01:28
1
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
292
Политика

В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы

Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:45
2,4K
Общество

Власти Югры оценили темпы социально-экономического развития региона

Ханты-Мансийский автономный округ сохраняет место в тройке лидеров рейтинга социально-экономического положения субъектов РФ благодаря позитивной динамике роста большинства показателей, демонстрирующих развитие региона, сообщил РИА Новости заместитель губернатора Югры Николай Милькис.
РИА Новости 00:49
Происшествия

Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР

Коммерсантъ вчера в 07:22
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Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru вчера в 09:55
1,2K
Происшествия

Автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП

Эксперты страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) смогли узнать, что по статистике, небольшие авто по-прежнему чаще других не способны сохранять жизнь автомобилистов в ДТП, даже несмотря на большое количество систем безопасности.
SpeedMe вчера в 05:56
18
Шоу-бизнес

Елена Воробей заразилась коронавирусом

Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 22:17
28
Общество

НХЛ выступила в поддержку протестующих против расизма

Отмечается, что НХЛ поддерживает тех, кто старается достичь расово справедливое общество и против тех, кто поддерживает расизм, ненависть, фанатизм и насилие.
ProstoProSport вчера в 23:41
Общество

Десятки новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Кузбассе

В инфекционных больницах остаются 349 пациентов с коронавирусом. В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9248 человек.
REGNUM 00:18
97
Шоу-бизнес

Татьяна Навка показала мужа после болезни

Известная фигуристка Татьяна Навка впервые показала своего супруга после выздоровления от коронавируса.
OvideO.ru 30 мая в 03:37
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Футбол

«МЮ» стал главным претендентом на Хаверца

Напомним, что Кай Хаверц, выступающий за «Байер» на позиции полузащитника, за последние два сезона забил уже 35 голов.
ГЛАС.RU вчера в 22:58
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