Авиакомпаниям разрешили полностью заполнять пассажирами салоны самолетов Перед началом лета Роспотребнадзор пошел на уступки авиакомпаниям и транспортному блоку правительства в вопросе заполняемости самолетов: ведомство больше не настаивает на ограничении продаж билетов половиной мест.

с чего всё началось

Роспотребнадзор перестал требовать от авиаперевозчиков заполнять салоны самолетов пассажирами только наполовину. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство. В Роспотребнадзоре рассказали изданию, что согласовали рекомендации, которые подготовила Росавиация.

Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%

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