Еще 18 мая Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, в которых помимо требований для пассажиров быть в масках говорилось о необходимости соблюдения социальной дистанции и рассадки людей в салоне в шахматном порядке.

с чего всё началось

Роспотребнадзор перестал требовать от авиаперевозчиков заполнять салоны самолетов пассажирами только наполовину. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство. В Роспотребнадзоре рассказали изданию, что согласовали рекомендации, которые подготовила Росавиация.

Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%

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