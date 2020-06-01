Общество
РБКРоспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%
Роспотребнадзор перестал требовать от авиаперевозчиков заполнять салоны самолетов пассажирами только наполовину. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство. В Роспотребнадзоре рассказали изданию, что согласовали рекомендации, которые подготовила Росавиация.
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с чего всё началось
Еще 18 мая Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, в которых помимо требований для пассажиров быть в масках говорилось о необходимости соблюдения социальной дистанции и рассадки людей в салоне в шахматном порядке.Коммерсантъвчера в 18:05
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В Роспотребнадзоре отменили требование по загрузке самолетов на 50 процентов
Комсомольская правда00:59
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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 69,81 рубля
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Покинувший пост главного тренера "Локомотива" Юрий Семин заявил, что не будет занимать никаких постов в клубе, пока там работают генеральный директор Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.
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РИА Новости 03:21
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В Госдуме заподозрили ракету Crew Dragon в российском происхождении
News.ru вчера в 09:12
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Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений после совещания по вопросам развития транспорта 7 мая 2020 года, сообщила пресс-служба главы государства.
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В городах США вводят комендантский час из-за беспорядков
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CyberSport.ru 30 мая в 16:14
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Илон Маск по-русски ответил Рогозину
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За основу будущего кроссовера взята полноприводная электроплатформа e-4orce, которая уже стала «тележкой» для прототипа Leaf AWD.
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Газета.Ru вчера в 13:29
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Большинство правил не изменились. В школы все так же будут принимать детей от шести с половиной до восьми лет.
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У премьера Армении Пашиняна выявлен коронавирус
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он и члены его семьи заболели коронавирусной инфекцией.
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Первые партии российского препарата от коронавируса "Авифавир" поступят в больницы уже 11 июня.
ТВ Центр 02:57
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Пандемия коронавируса COVID-19 бросает тень на возможность проведения Олимпийских игр в Токио.
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Здоровье
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Экс-советник Обамы заявила о «русском следе» в беспорядках в США
Экс-советник по национальной безопасности администрации бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что за акциями протеста и беспорядками, которые в настоящее время наблюдаются в стране после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими, может стоять Россия.
Газета.Ru вчера в 19:15
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Кира Малинина – дочь известного певца Александра Малинина и певицы Ольги Зарубиной требует от отца 15 миллионов рублей.
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Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег
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Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушениями свертываемости крови, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
РИА Новости вчера в 15:54
Общество
За сутки коронавирусом в Кемерове заболело больше, чем в Новокузнецке
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Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
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В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу в ходе протестов
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Газета.Ru 01:35