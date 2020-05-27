Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРоспотребнадзор отметил готовность Москвы к первому этапу отмены мер

Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что по основным показателям столица готова к первому и второму этапам снятия введённых из-за коронавируса ограничений.
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Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапной отмене ограничений

Москва готова к первому и второму этапам выхода из ограничений по коронавирусу, сообщила руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева на заседании в Мосгордуме.
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Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

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Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы ко второму этапу отмены ограничений

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