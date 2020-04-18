Коронавирус

АвторадиоАвторадиоРоспотребнадзор ответил на критику Лукашенко о тестах на коронавирус

В Роспотребнадзоре ответили на критику Лукашенко о тестах на коронавирус. Российские системы не только не уступают зарубежным аналогам, но и превосходят по многим параметрам, заявили в ведомстве. Речь идёт о комплексах, которые разработали в научном центре «Вектор».
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В России ответили на слова Лукашенко о переданных Москвой тест-системах

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Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко по российским тестам на COVID-19

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Комсомольская правда05:50

Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко российских тестов на вирус

РБК06:37
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Chevrolet Niva перейдет в модельный ряд Lada

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Общество

В Испании продлили режим повышенной готовности до 9 мая

Правительство Испании приняло решение продлить режим повышенной готовности в стране из-за коронавируса до 9 мая.
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Новак Джокович и Стэн Вавринка проведут совместный прямой эфир

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Политика

Путин упростил правила пребывания иностранцев в России

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок.
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Религия

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел благодатный огонь, сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-трансляцию с места событий.
Lenta.ru 07:10
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
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Общество

Еще 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Известия 15:55
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Общество

Власти Японии выдадут всем гражданам деньги

Власти Японии решили начать прямые выплаты всем жителям страны с мая, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
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Общество

Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли номера своих личных автомобилей

В Москве сотрудникам всех силовых структур пришлось передать номера своих личных и служебных автомобилей в правительство столицы, сообщил «Интерфаксу» первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Lenta.ru 07:21
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Общество

Врачи из РФ вылечили 15 итальянцев с коронавирусом

Российские военные медики, прилетевшие в Италию для помощи зарубежным коллегам, смогли вылечить 15 пациентов полевого госпиталя в Бергамо.
News.ru 14:12
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Происшествия

В Севастополе выявлены новые случаи заражения коронавирусом

Севастополь, 18 апреля 2020, 21:44 — REGNUM В Севастополе в течение дня выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 14:44
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Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Москве

Ранее стало известно о гибели одного человека в результате столкновения автобуса Мосгортранса и легкового автомобиля Hyundai в районе дома №45 на Кутузовском проспекте.
RT на русском 15:02
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Общество

В Москве назвали долю бессимптомных носителей коронавируса

Около 60% пациентов в Москве бессимптомно переносят заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:00
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Культура

Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»

REGNUM вчера в 16:52
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Культура

Сергей Безруков показал подросшую дочь

Актер и режиссер создал собственный проект и показывает, как он сам и его труппа живут, и чем занимаются в условиях пандемии.
7Дней.ру 09:00
Хоккей

Панарин рассказал о границах благотворительности

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 16:14
Культура

Зулейхе нечего открывать

Коммерсантъ 17:15
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Происшествия

Mash: в Москве нашли тело сына хирурга Михаила Алшибая

Как передает Telegram-канал Mash, молодого человека нашли мертвым в квартире на Кутузовском проспекте.
Московский Комсомолец 15:53
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Общество

Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков

RT на русском 08:52
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Общество

Все работающие пенсионеры старше 65 лет получат электронные больничные

Работающие пенсионеры старше 65 лет получат электронные больничные листы в период с 20 по 30 апреля.
Общественная служба новостей вчера в 07:52
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Наука

Темпы технологического прогресса прошли свой пик

Исследователи из НИУ ВШЭ, Института востоковедения РАН и Института социально-гуманитарного образования МПГУ проанализировали долговременную динамику технологического прогресса с 40 000 года до нашей эры и до сегодняшнего времени, а также составили прогноз его темпов до начала XXII века.
Индикатор 16 апреля в 13:10
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Здоровье

В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса

У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:16
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Происшествия

В Крыму оштрафовали более 300 граждан за нарушение режима самоизоляции

Симферополь, 17 апреля 2020, 14:57 — REGNUM Полицейские за сутки выписали более 300 протоколов в отношении крымчан, нарушивших режим самоизоляции.
REGNUM вчера в 07:57
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Происшествия

В Кировской области нашли одного из напавших на врача скорой помощи

Как рассказали РИА Новости в МВД по Кировской области, нападение произошло в ночь на 18 апреля, двое пьяных мужчин избили водителя и врача скорой помощи, которая приехала на вызов.
РИА Новости 16:03
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Политика

В США объяснили закупку космических двигателей у России

РБК вчера в 06:00
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Религия

Патриарх Кирилл начал пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Газета.Ru 16:48
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В Татарстане официально разрешили работу парикмахерских

В Татарстане официально разрешили работу парикмахерских в условиях всеобщей самоизоляции на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции.
Реальное время 10:42
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Здоровье

Онищенко раскритиковал медиков, комментирующих данные о коронавирусе

Геннадий Онищенко – бывший главный санитарный врач страны, а ныне депутат нижней палаты российского правительства – призвал доверять информации о новом типе коронавируса COVID-19, которая исходит только от профильных специалистов, в частности, врачей-инфекционистов.
Свободная Пресса 10:11
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Экономика

Экономист предложил напечатать триллионы рублей, чтобы спасти россиян от кризиса

Ранее депутаты из Москвы и Санкт-Петербурга обратились к президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой выплатить взрослым россиянам по 25 тысяч рублей в качестве материальной поддержки в период режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
URA.Ru 08:10
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