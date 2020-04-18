В Роспотребнадзоре ответили на критику Лукашенко о тестах на коронавирус. Российские системы не только не уступают зарубежным аналогам, но и превосходят по многим параметрам, заявили в ведомстве. Речь идёт о комплексах, которые разработали в научном центре «Вектор».

Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко о тестах на коронавирус

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