Коронавирус
RT на русскомРоспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем
Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
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Общество
Умер депутат Мособлдумы с подтвержденным коронавирусом
На 65-м году жизни скончался после заражения коронавирусом депутат Московской областной думы Иван Жуков, написал глава Богородского городского округа Игорь Сухин в Instagram.
Газета.Ru 08:10
Общество
Сергей Собянин продлил временные ограничения в Москве до 1 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая временные ограничения, введенные 13 апреля в Москве.
Агентство Москва 02:42
Общество
В Подмосковье введены новые меры борьбы с коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился о новых мерах по борьбе с коронавирусом в регионе.
Lenta.ru 06:49
Шоу-бизнес
Стас Садальский раскрыл всю подноготную шоу «Секрет на миллион»
Территория новостей вчера в 04:37
Общество
В России за сутки зафиксировано 4785 случаев заражения коронавирусом
Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано 4785 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 79 регионах.
Моссовет 03:38
Политика
Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом.
RT на русском 05:22
Шоу-бизнес
Галкин и Собчак поспорили из-за критики звезд в Instagram
Юморист Максим Галкин и журналистка Ксения Собчак поругались в комментариях к ее посту с критикой звездных челленджей.
Газета.Ru 05:29
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы
«После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», — приводит ТАСС слова министра просвещения Сергея Кравцова.
RT на русском вчера в 03:24
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 07:59
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета вчера в 06:31
Политика
Российское посольство в Праге сменило свой почтовый адрес
Как пишет чешское интернет-издание Aktuálně.cz, теперь посольство будет пользоваться и подписываться адресом своего консульского отдела.
Эхо Москвы 06:30
Политика
Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав
Действительными будут признаны документы, чей срок действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно.
РБК 04:07
Политика
Трамп сообщил о расследовании версий происхождения коронавируса
США расследуют обстоятельства появление коронавируса COVID-19, сообщил американский президент Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:59
Происшествия
Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Следственный комитет России опубликовал видео задержания и. о. замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова.
Газета.Ru 05:02
Общество
Синоптики пообещали тёплую майскую погоду в России
Москва, 18 апреля 2020, 13:35 — REGNUM Тёплая погода ожидается в мае на большей части европейской территории России.
REGNUM 06:35
Шоу-бизнес
Прикованная к кровати Надежда Бабкина питается через зонд
Звезду планово лечат антибиотиками и капельницами, питается она по-прежнему через зонд, ходит в памперс, потому что физически прикована к кровати.
НТВ вчера в 10:54
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
Происшествия
Семь медиков сбежали из уфимской больницы, закрытой на карантин
В Башкирии из закрытой на карантин Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе сбежали, не дождавшись результатов повторных анализов на коронавирус, семь человек.
Вести.Ru 03:54
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
Общество
В Саратовской области с 20 апреля введут пропускной режим
С 20 апреля пропускной режим будет введен в Саратовской области.
Деловое.ТВ вчера в 05:11
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти
Россия и Саудовская Аравия дали понять, что готовы к дальнейшему сокращению добычи нефти на фоне продолжающегося падения стоимости сырья, пишет Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 13:40
Общество
Нобелевский лауреат заявил о лабораторном происхождении коронавируса
Говорит Москва вчера в 14:05
Происшествия
У пассажира поезда «Москва – Симферополь» заподозрили коронавирус
Пассажир с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализирован из поезда, прибывшего в Симферополь из Москвы, сообщила главный государственный санитарный врач Крыма, руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
РИА Новости 07:27
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Шоу-бизнес
Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59
Происшествия
Число жертв авиакатастрофы под Хабаровском выросло до четырех
Число погибших в крушении легкомоторного самолёта под Хабаровском увеличилось до четырёх человек, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
Интерфакс 02:14