Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.

Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем

Общество Умер депутат Мособлдумы с подтвержденным коронавирусом На 65-м году жизни скончался после заражения коронавирусом депутат Московской областной думы Иван Жуков, написал глава Богородского городского округа Игорь Сухин в Instagram. 5

Общество Сергей Собянин продлил временные ограничения в Москве до 1 мая Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая временные ограничения, введенные 13 апреля в Москве.

Общество В России за сутки зафиксировано 4785 случаев заражения коронавирусом Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано 4785 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 79 регионах.

Политика Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом. 598

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы «После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», — приводит ТАСС слова министра просвещения Сергея Кравцова. 556

Политика Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска». 594

Общество Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков. 825

Политика Российское посольство в Праге сменило свой почтовый адрес Как пишет чешское интернет-издание Aktuálně.cz, теперь посольство будет пользоваться и подписываться адресом своего консульского отдела.

Политика Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав Действительными будут признаны документы, чей срок действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно. 302

Общество Синоптики пообещали тёплую майскую погоду в России Москва, 18 апреля 2020, 13:35 — REGNUM Тёплая погода ожидается в мае на большей части европейской территории России. 66

Общество В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта. 547

Происшествия Семь медиков сбежали из уфимской больницы, закрытой на карантин В Башкирии из закрытой на карантин Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе сбежали, не дождавшись результатов повторных анализов на коронавирус, семь человек. 1,4K

Энергетика Россия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти Россия и Саудовская Аравия дали понять, что готовы к дальнейшему сокращению добычи нефти на фоне продолжающегося падения стоимости сырья, пишет Bloomberg.

Происшествия У пассажира поезда «Москва – Симферополь» заподозрили коронавирус Пассажир с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализирован из поезда, прибывшего в Симферополь из Москвы, сообщила главный государственный санитарный врач Крыма, руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. 17

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 2,7K

Шоу-бизнес Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова «С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении. 8