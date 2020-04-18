Коронавирус
RT на русскомРоспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем
Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
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Транспорт
Власти Подмосковья вслед за Москвой ужесточили пропускной режим
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Хакеры атаковали сервис для оформления пропусков
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США расследуют обстоятельства появления коронавируса COVID-19, сообщил американский президент Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:59
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Власти Японии раздадут своим гражданам по 100 тысяч йен
После внесенных изменений поддержку могут получить все жители страны, сумма прямой выплаты составит порядка 100 тысяч йен.
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Donday.ru 08:50
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Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке
В Хакасии задержан исполняющий обязанности замглавы республики Сергей Новиков.
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Великобритания начнет массовое производство вакцины от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, в настоящее время разрабатывают около 70 вакцин. При этом 3 из них уже проходят клинические испытания.
ToDay News Ufa 08:16
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
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BFM.ru вчера в 07:11
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Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Футбол
Агент рассказал о сорвавшемся переходе Терри в «Спартак»
Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что бывший капитан «Челси» Джон Терри мог перейти в московский «Спартак» на закате карьеры.
RT на русском 16 апреля в 09:49
Общество
На Кубани с 20 апреля заработают мебельные цехи, ателье и мастерские
С 20 апреля в беспропускное окно разрешена деятельность предприятий по ряду направлений торговли и бытового обслуживания.
РБК Краснодар 04:21
Политика
Захарова осудила «Би-Би-Си» за предвзятое отношение к России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британская телерадиовещательная корпорация "Би-Би-Си" предвзято освещает события в России.
Газета.Ru 08:50
Политика
Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом.
RT на русском 05:22
Общество
Гидрометцентр пообещал россиянам теплый май
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Российская газета вчера в 22:00
Армия и оружие
МИД назвал условие диалога с США по гиперзвуковому оружию
Piter.tv вчера в 03:09
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Игры
Crytek работает над Crysis Remastered
Городской портал Новый Нижний 16 апреля в 09:00
Происшествия
В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета
Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
ТАСС 02:09
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
Общество
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Инфекционный госпиталь оборудовали в БСМП Липецка
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Обозреватель Врн вчера в 14:26
Общество
Елизавета II впервые попросила отметить ее день рождения без салюта
Королева Великобритании Елизавета II попросила отменить торжественный орудийный салют в честь своего 94-го дня рождения, передает BBC со ссылкой на правительственного чиновника.
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Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27