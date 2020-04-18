Коронавирус
RT на русскомРоспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем
Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
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Химический анализ по делу MH-17 показал ошибку следствия Нидерландов
Как пишет издание «ПолитРоссия», следствие по делу о крушении рейса MH-17 зашло в тупик.
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Политика
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Эхо Москвы 06:30
Политика
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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в связи с распространением вируса продлеваются сроки действия паспортов и водительских удостоверений, говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.
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Здоровье
В Архангельске выявили вспышку COVID-19 в психиатрической больнице
Как сообщило правительство Поморья, отдельно стоящее здание психиатрической больницы, в котором выявлена вспышка коронавируса, срочно перепрофилируют.
Российская газета 11:13
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
Транспорт
На дорогах в Петербурге могут появиться десятки КПП
В случае введения в Петербурге пропускного режима в целях борьбы с распространением коронавируса на городских дорогах могут появиться десятки контрольно-пропускных пунктов.
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Общество
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РИА Новости 07:23
Политика
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Трамп уверенно заявил, что "это пришло из Китая", но нужно выяснить, где именно возник вирус, от которого пострадали 184 страны.
RuNews24.ru 05:48
Армия и оружие
США обвинили РФ в опасном перехвате своего самолета истребителем Су-35
Представители 6-го флота американских ВМС опубликовали отчет, в котором заявили, что российский Су-35 осуществил опасный перехват американского P-8A Poseidon в акватории Средиземного моря.
Discover24 16 апреля в 02:33
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Общество
Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России
Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму.
ТАСС 10:56
Религия
Патриарх Кирилл проведёт пасхальную службу в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведёт пасхальную службу в Москве в храме Христа Спасителя в ночь с субботы на воскресенье, сообщается на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ) 18 апреля.
Парламентская газета 10:57
Происшествия
В Кировской области избили водителя и врача «скорой»
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Кировской области, сигнал о нападении двух граждан на водителя скорой помощи поступил вечером 17 апреля.
Российская газета 12:45
Общество
540 человек скончались от коронавируса в штате Нью-Йорк
В штате Нью-Йорк число жертв нового типа коронавируса за сутки составило 540 человек. Об этом сообщает портал NewsDay.
Газета.Ru 12:21
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Киберспорт
Невероятно, но факт: теперь у Fallout 76 положительный рейтинг в Steam
В момент выхода Fallout 76 игроки начали громить рейтинг проекта, однако спустя несколько дней «В основном отрицательные» отзывы неожиданно превратились в «В основном положительные» (71%).
Игромания.ру вчера в 09:16
Наука
Создан новый метод хранения водорода и метана для топливных элементов
Испытав адсорбционные способности нового материала, команда исследователей выяснила, что при давлении в 100 атмосфер и температуре в -3 °C он способен хранить до 0,5 грамма водорода на грамм собственной массы.
Индикатор вчера в 04:41
Общество
Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков
RT на русском 08:52
Общество
107-летняя турчанка выздоровела от коронавируса
107-летняя женщина из Турции стала одним из самых пожилых людей в мире, выздоровевших от коронавируса.
АБН 12:39
Здоровье
В Оренбуржье зарегистрировано 235 случаев заражения коронавирусом
Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова в прямом эфире сообщила, что на 18 апреля в регионе зарегистрировано 235 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, из них федеральным референс-центром подтверждено 140 диагнозов.
АиФ Оренбург 07:25
Происшествия
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
RT на русском 10:15
Здоровье
С понедельника дополнительный коечный фонд начнет прием пациентов, больных коронавирусом
Саратов 24 06:51
Общество
В Саратовской области с 20 апреля введут пропускной режим
С 20 апреля пропускной режим будет введен в Саратовской области.
Деловое.ТВ вчера в 05:11
Политика
Захарова обвинила Би-би-си в предвзятости к РФ из-за коронавируса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила британский телеканал Би-би-си в предвзятом освещении действий страны в борьбе с коронавирусом.
Известия 10:45
Происшествия
Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы
Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию.
РИА Новости 08:20
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус за неточность
Встречу транслировал телеканал ОНТ. По его словам, российские тесты на 2019-nCoV дают правильные показания лишь в 30% случаев.
Телеканал 360° 01:03