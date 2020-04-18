Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.

Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем

Политика Российское посольство в Праге сменило свой почтовый адрес Как пишет чешское интернет-издание Aktuálně.cz, теперь посольство будет пользоваться и подписываться адресом своего консульского отдела.

Политика Путин продлил срок действия паспортов и водительских прав Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в связи с распространением вируса продлеваются сроки действия паспортов и водительских удостоверений, говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля. 431

Религия В Иерусалиме сошел Благодатный огонь Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников. 1,9K

Транспорт На дорогах в Петербурге могут появиться десятки КПП В случае введения в Петербурге пропускного режима в целях борьбы с распространением коронавируса на городских дорогах могут появиться десятки контрольно-пропускных пунктов. 280

Политика Трамп заявил о расследовании происхождения коронавируса Трамп уверенно заявил, что "это пришло из Китая", но нужно выяснить, где именно возник вирус, от которого пострадали 184 страны. 386

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры. 2,6K

Общество Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму. 96

Религия Патриарх Кирилл проведёт пасхальную службу в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведёт пасхальную службу в Москве в храме Христа Спасителя в ночь с субботы на воскресенье, сообщается на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ) 18 апреля.

Происшествия В Кировской области избили водителя и врача «скорой» Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Кировской области, сигнал о нападении двух граждан на водителя скорой помощи поступил вечером 17 апреля. 131

Общество 540 человек скончались от коронавируса в штате Нью-Йорк В штате Нью-Йорк число жертв нового типа коронавируса за сутки составило 540 человек. Об этом сообщает портал NewsDay.

Наука Создан новый метод хранения водорода и метана для топливных элементов Испытав адсорбционные способности нового материала, команда исследователей выяснила, что при давлении в 100 атмосфер и температуре в -3 °C он способен хранить до 0,5 грамма водорода на грамм собственной массы. 3

Общество 107-летняя турчанка выздоровела от коронавируса 107-летняя женщина из Турции стала одним из самых пожилых людей в мире, выздоровевших от коронавируса.

Здоровье В Оренбуржье зарегистрировано 235 случаев заражения коронавирусом Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова в прямом эфире сообщила, что на 18 апреля в регионе зарегистрировано 235 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, из них федеральным референс-центром подтверждено 140 диагнозов.