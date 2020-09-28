В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по COVID-19
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Эксперт добавил, что они учитывают и рост заболеваемости коронавирусом. По данным оперштаба на 28 сентября, за минувшие сутки в России выявили 8135 новых пациентов с COVID-19.В источнике
С чего всё началось
В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу
Постепенного снижения прироста новых случаев COVID-19 в России можно ожидать после выхода на плато в октябре, заявил РИА Новости советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
РИА Новости05:29
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