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Известия
Известия

В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по COVID-19

Эксперт добавил, что они учитывают и рост заболеваемости коронавирусом. По данным оперштаба на 28 сентября, за минувшие сутки в России выявили 8135 новых пациентов с COVID-19.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу

Постепенного снижения прироста новых случаев COVID-19 в России можно ожидать после выхода на плато в октябре, заявил РИА Новости советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
РИА Новости05:29
Подробнее о событии
Известия

В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по COVID-19

Известия06:02
URA.Ru

Названа дата выхода на новое плато по коронавирусу

URA.Ru05:41
Lenta.ru

Роспотребнадзор назвал сроки выхода на плато по коронавирусу

Lenta.ru05:52
RT на русском

Эпидемиолог дал прогноз по выходу на плато по коронавирусу

RT на русском05:48
Газета.Ru

В Роспотребнадзоре рассказали, когда Россия выйдет на плато по коронавирусу

Газета.Ru05:45
Ведомости

Роспотребнадзор назвал сроки выхода на плато по коронавирусу

Ведомости05:59
РИА Новости

В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу

РИА Новости05:29

Чалов и Сафонов вызваны в молодежную сборную России по футболу

Форвард ЦСКА Федор Чалов и голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов вызваны в молодежную сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2021 для игроков до 21 года с командами Эстонии и Латвии, сообщается на сайте Российского футбольного союза.
РИА Новости07:55

Экономисты дали точный прогноз по курсу доллара на октябрь

Присутствуют опасения из-за возможного наступления второй волны пандемии коронавируса, так как начинается сезон роста респираторных заболеваний, заявил в беседе с "Российской газетой" старший аналитик БКС Виталий Громадин.
Sputnik Таджикистан04:15

Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич уехала в Германию, это не связано с уголовным делом, возбужденным в отношении совета, сообщили в понедельник белорусские СМИ со ссылкой на помощницу Алексиевич.
Интерфакс07:12
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Кремль потребовал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

"Считаем, что боевые действия должны быть незамедлительно прекращены и процесс урегулирования конфликта как такового, а также последствий нынешнего обострения, должен перейти в политико-дипломатическое русло", - заявил журналистам представитель Кремля.
ТВ Центр06:45
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Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении на него Пашаева

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
BFM.ru06:47
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Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель и Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в берлинской клинике Charite, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.
Ведомости06:16
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