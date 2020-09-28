Эксперт добавил, что они учитывают и рост заболеваемости коронавирусом. По данным оперштаба на 28 сентября, за минувшие сутки в России выявили 8135 новых пациентов с COVID-19.

С чего всё началось В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу Постепенного снижения прироста новых случаев COVID-19 в России можно ожидать после выхода на плато в октябре, заявил РИА Новости советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. РИА Новости 05:29