Роспотребнадзор назвал сроки выхода на плато по коронавирусу
Россия может выйти на плато по коронавирусу в октябре, заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. Это, по его словам, произойдет после того, как число выявления новых случаев еще немного увеличится.В источнике
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В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу
Постепенного снижения прироста новых случаев COVID-19 в России можно ожидать после выхода на плато в октябре, заявил РИА Новости советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
РИА Новости05:29
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