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Ведомости
Ведомости

Роспотребнадзор назвал сроки выхода на плато по коронавирусу

Россия может выйти на плато по коронавирусу в октябре, заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. Это, по его словам, произойдет после того, как число выявления новых случаев еще немного увеличится.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу

Постепенного снижения прироста новых случаев COVID-19 в России можно ожидать после выхода на плато в октябре, заявил РИА Новости советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
РИА Новости05:29
Подробнее о событии
РБК

В НИИ Роспотребнадзора дали прогноз о выходе заражаемости COVID на плато

РБК05:54
Lenta.ru

Роспотребнадзор назвал сроки выхода на плато по коронавирусу

Lenta.ru05:52
RT на русском

Эпидемиолог дал прогноз по выходу на плато по коронавирусу

RT на русском05:48
Телеканал 360°

России пообещали плато по COVID-19 в октябре

Телеканал 360°05:47
Газета.Ru

В Роспотребнадзоре рассказали, когда Россия выйдет на плато по коронавирусу

Газета.Ru05:45
URA.Ru

Названа дата выхода на новое плато по коронавирусу

URA.Ru05:41
РИА Новости

В Роспотребнадзоре оценили вероятность заболеваемости COVID-19 как весной

РИА Новости05:40

Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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Кудрин спрогнозировал цену не ниже $40 за баррель нефти до конца года

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что цены на нефть до конца года не будут ниже $40 за баррель, так как страны будут вводить меньше ограничений при второй волне пандемии коронавируса.
Известия03:18
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