Здоровье
РИА НовостиРоспотребнадзор перечислил основные пути заражения ВИЧ
За 10 месяцев 2019 года зарегистрировано почти 66 тысяч новых случаев заболевания ВИЧ, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, отметили в пресс-службе.
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с чего всё началось
Заражение ВИЧ-инфекцией все чаще происходит путем гетеросексуальных контактов, почти 60% новых случаев ВИЧ в 2019 году были связаны именно с этим, 39% обусловлены потреблением наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.РИА Новостивчера в 19:09
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Роспотребнадзор сообщил о росте заражения ВИЧ при гетеросексуальных контактах
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