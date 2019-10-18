Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, предусматривающий сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов. Об этом "Известиям" сообщили в пресс-службе ведомства.
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с чего всё началось

Пакетное сокращение: Роспотребнадзор хочет запретить пластиковые мешки

Роспотребнадзор готовит поправки в законодательство о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов. Предполагается, что в дальнейшем эти изделия будут вообще запрещены, пояснили «Известиям» в службе.
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Роспотребнадзор предложил поэтапное сокращение пластиковых пакетов

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