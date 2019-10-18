Общество
РИА НовостиРоспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, предусматривающий сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов. Об этом "Известиям" сообщили в пресс-службе ведомства.
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с чего всё началось
Роспотребнадзор готовит поправки в законодательство о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов. Предполагается, что в дальнейшем эти изделия будут вообще запрещены, пояснили «Известиям» в службе.Известиявчера в 17:01
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Золотов в Сибири подвёл итоги российско-китайских учений
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Армия и оружие
Эрдоган прокомментировал сообщения о продолжении обстрелов в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал дезинформацией сведения о продолжении обстрелов в Сирии.
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Srnsk вчера в 16:12
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Житель России в среднем съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8%, выяснили аналитики Sberbank CIB.
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Общество
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Продолжительные трансполярные перелеты, например, из России в США, могут представлять серьезную опасность для здоровья членов экипажа и пассажиров, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики Росгидромета Владимир Минлигареев.
Lenta.ru 05:23
Политика
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Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
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В «Пионере» состоится премьера фильма «Мысленный волк» Гай Германики
Премьера фильма ужасов состоится в понедельник, 21 октября, в московском кинотеатре «Пионер». При этом в прокат он вышел 17 октября.
RuNews24.ru вчера в 09:45
Политика
Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство.
Lenta.ru 06:30
Футбол
Южная Корея пожаловалась на КНДР после отборочного матча ЧМ-2022
Южнокорейская футбольная ассоциация (KFA) выразила недовольство организацией Северной Кореей отборочного матча к чемпионату мира 2022 года.
Газета.Ru 06:43
Гаджеты
Названа себестоимость нового iPhone 11
Стоимость нового iPhone 11 Pro Max с 512 Гб памяти составляет 490,5 доллара. К такому заключению пришли эксперты компании TechInsights.
iReactor вчера в 05:00
Футбол
Тедеско заявил, что в «Спартаке» изучали «Рубин» перед 13-м туром РПЛ
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
RT на русском 07:46
Экономика
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RT на русском 01:20
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Группа болельщиков московского «Спартака» под названием «Комитет-2023» опубликовала открытое обращение к владельцу «красно-белых» Леониду Федуну.
МК-Спорт 06:10
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Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов
Агент Джузеппе Пальяра рассказал, что дал взятку бывшему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону за сдачу поединка в рамках Лиги чемпионов, об этом рапортует издание Mirror.
Евро-футбол.ру 05:33
Технологии
В институте Росгидромета рассказали об ущербе от мощных солнечных бурь
Высокая гелиогеофизическая активность ведет к росту неисправностей в космических аппаратах в 2-4 раза, мощная солнечная буря способна уничтожить их, заявил в интервью РИА Новости заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова Росгидромета Владимир Минлигареев.
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Новые «Сваты» сменят название из-за ухода актеров
Седьмой сезон популярного телесериала "Сваты" может выйти под другим названием. Причиной тому станет массовый уход актеров из проекта.
Piter.tv вчера в 08:56
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
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Шоу-бизнес
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Темпы роста экономики Китая упали до минимума почти за 30 лет
SCMP отмечает, что целевой диапазон роста экономики Китая на 2019 году установлен властями страны на уровне 6 – 6,5%.
РБК 07:33