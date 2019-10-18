Общество

REGNUMREGNUMВ России хотят запретить пластиковые пакеты

Полный запрет на продажу пластиковых пакетов может быть введён в России, пишет 18 октября газета «Известия». Соответствующий законопроект готовится Роспотребнадзором. Сначала их продажа будет поэтапно сокращаться, а затем, как отмечается, и вовсе будет запрещена.
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с чего всё началось

Пакетное сокращение: Роспотребнадзор хочет запретить пластиковые мешки

Роспотребнадзор готовит поправки в законодательство о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов. Предполагается, что в дальнейшем эти изделия будут вообще запрещены, пояснили «Известиям» в службе.
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РБК03:45

Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты

Известиявчера в 19:35
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