Роспотребнадзор готовит поправки в законодательство о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов. Предполагается, что в дальнейшем эти изделия будут вообще запрещены, пояснили «Известиям» в службе.

с чего всё началось

Полный запрет на продажу пластиковых пакетов может быть введён в России, пишет 18 октября газета «Известия». Соответствующий законопроект готовится Роспотребнадзором. Сначала их продажа будет поэтапно сокращаться, а затем, как отмечается, и вовсе будет запрещена.

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